Спортивный дух «Сервико». Как корпоративные турниры и поддержка профессиональных команд помогают компании

Говорят: если хочешь работать в «Сервико» – занимайся спортом. Правда это или нет, но спортивный дух здесь, кажется, – всюду. На входе в главный офис – памятная хоккейная форма с автографами, в кабинете основателя компании Виктора Захарова – победные кубки и бутса Месси… Корпоративные соревнования, олимпиада для сотрудников, регулярная поддержка профессиональных и любительских спортивных команд – зачем всё это «Сервико»?

Культура спорта

Вся корпоративная культура «Сервико» неразрывно связана со спортом. В течение года в компании проходят турниры по мини-футболу, боулингу, волейболу, стритболу среди сотрудников. Корпоративные соревнования становятся отличной возможностью отвлечься от рабочей рутины, укрепить здоровье и научиться коллективно принимать решения.

«Командные виды спорта развивают целеустремленность, мотивацию, сплачивают коллектив, – говорит основатель «Сервико» Виктор Захаров. – Всё это переносится на работу: люди общаются, сближаются, им проще решать рабочие задачи с коллегами из других городов, регионов».

Отборочные этапы соревнований охватывают 26 городов присутствия, собирают сотни участников и болельщиков. Лучшие команды борются в финале за победу. И побороться есть за что. «У «Сервико» такие призы?! Ничего себе!» – пожалуй, самая частая и искренняя реакция всех, кто узнает, как компания награждает победителей корпоративных соревнований. Приз за первое место – поездка всей командой за границу, за второе место – путешествие по России, за третье – локальный отдых.

Инвестиции в команду

В этом году «Сервико» отмечает 30-летие. Юбилейную дату отпраздновали в июне традиционной олимпиадой для сотрудников. Двухдневный летний тимбилдинг на Байкале в этот раз побил все рекорды по массовости и масштабности: в Куркутском заливе собрались свыше тысячи сотрудников и партнеров из шести регионов Сибири. 14 команд участвовали в различных конкурсах, проходили этапы тимбилдинга, которые включали как интеллектуальные задания, так и спортивные.

«Когда-то, почти 20 лет назад, олимпиада собирала сотню сотрудников: жили в палатках на берегу, состязались в спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсах, – вспоминает Василий Донских, директор по стратегическому развитию «Сервико», а в прошлом – капитан легендарной «Сибсканы». – Теперь многое изменилось. Но неизменным остался дух события, дух «Сервико» – сплоченный коллектив, все вместе, все рядом. В команды собираются люди из разных городов – к концу олимпиады знаешь, кто на что способен. Это здорово».

Организация олимпиады требует огромных инвестиций – и временных, и финансовых. Но руководство «Сервико» остается верным традиции. По мнению Виктора Захарова, компания сильно выигрывает от этого – и не только из-за укрепления соревновательного и командного духа. «Спорт – это стремление к достижению результата. Каждая игра – событие не только для команд, но и для болельщиков, которые переживают за своих коллег. Полученный заряд положительной энергии служит хорошим стимулом для плодотворной работы с хорошим настроением».

Поддержка любителей…

Корпоративными соревнованиями «Сервико» не ограничивается: едва ли не с момента основания поддерживает любительский и профессиональный спорт в городах присутствия.

Например, в мае 2023-го в микрорайоне Солнечный в Иркутске появилось новое спортивное пространство – современные роллердром и поле для мини-футбола с искусственным газоном. «Сервико» выступила одним из инвесторов проекта в рамках частно-муниципального партнерства. Сегодня эта площадка собирает десятки любителей экстрима, а мини-футбольное поле стало основным местом занятий юных футболистов футбольного клуба «Иркутск».

Кроме этого, компания дает возможность и всегда поддерживает инициативу сотрудников по созданию команд в спортивных дисциплинах. Во многих городах есть команды «Сервико», причем как взрослые, так и детские, которые выступают на любительском уровне в разных видах спорта – мини-футболе, волейболе и других.

…и профессионалов

Помогает компания и развитию профессионального спорта в регионах присутствия. Как в локальных мероприятиях – чемпионат по фигурному катанию в Красноярске или чемпионат по боксу в Чите, например, так и оказывая постоянную спонсорскую поддержку профессиональным спортивным клубам: является партнером хоккейного и футбольного клубов «Енисей», а также ХК «Саяны» из Хакасии, который в этом сезоне перешел в российскую Суперлигу. В 2023 году при поддержке «Сервико» в Иркутске появилась своя профессиональная футбольная команда, которая выступает во второй лиге страны.

«Футбольный сезон в разгаре. И мы видим, какой интерес ФК «Иркутск» вызывает у болельщиков. Клуб входит в тройку самых посещаемых матчей среди всех команд российской второй лиги. Это здорово, что футбол в Иркутске живет, развивается и имеет такую поддержку болельщиков, собирая на стадионе «Труд» до 4,5 тысяч зрителей каждую домашнюю игру», – с гордостью говорит Василий Донских.

ФК «Иркутск» – это шанс возрождения нашего местного футбола, считают в «Сервико».

«Меня часто спрашивают: почему вы поддерживаете спорт, тратите на это немалые деньги? И в компании этот вопрос задают, и в семье, – признается Виктор Захаров. – Но сегодня я вижу: это работает – на бренд компании, на ее узнаваемость. Сейчас, когда маркетинг так прочно вошел в сферу HR, это крайне важно. Но главное – мне это нравится, это нужное, правильное дело».

Иван Рудых