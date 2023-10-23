«Через 10 лет форум будет посвящен тому, как убрать туристов с Байкала». Ресторатор Илья Сухих – о перспективах туризма на Байкале

«Байкал – легендарное место, и продавать его туристу легко, но привлекать сюда много гостей не нужно. Боюсь, что форум через 10 лет будет посвящён тому, как убрать туристов отсюда», – заявил ресторатор Илья Сухих. Он известен во Владивостоке и далеко за его пределами как основатель ресторанов Zuma и «Супра», а также как один из идейных вдохновителей гастрономического фестиваля «Держи краба!». Об опыте проведения гастрономического фестиваля, а также о том, почему важно делать ставку на местных, а не на туристов, он рассказала на форуме «Время отдыхать на Байкале».

«Мы – про это!»

Туристы должны знать, что они должны сделать в Иркутске, чтобы потом не сожалеть о бездарно проведенном времени, уверен Илья.

– Иркутску явно не хватает единого посыла, о котором все говорят. То есть, когда ты приехал в Иркутск и чего-то не сделал – а это уже бренд. Мне кажется, требуется объединиться и сказать: «Мы – про это!». И говорить всем одно и то же.

Я, к примеру, всегда ехал через Иркутск транзитом. У меня было всего два часа на посещение города. И куда мне надо попасть, я должен знать заранее. Это мнение должно быть сформировано. У меня было два часа, но я никуда не попадал. Возможность первого касания и знакомства с городом была 10 раз упущена. Поэтому бизнесу важно подумать о мотивах посещения людей. Любых. Да, это могут быть просто люди «на пересадке». Но это все очень ценные для региона люди, которые можно каким-то образом зацепить.

Расскажите, что можно посмотреть в Иркутске. Пока больше неизвестного про регион, чем известного. Можно, например, сказать: «Мы – про омуль. Приезжайте все! Попробуйте обязательно! Вот вам с собой в дорогу подарочек». Любую идею можно обыграть.

«Делайте для местных»

Гастрономический фестиваль «Держи краба!» во Владивостоке, который привлекает сегодня сотни туристов, изначально делался для местных жителей, рассказывает Илья Сухих.

– Какую несправедливость, я, как предприниматель, решал? Местные жители в большинстве своём не пробовали живого краба, потому что он был дорогой, непонятно, где его было есть. Вообще, я считаю, это правильная модель, когда ты сначала делаешь фестиваль для местных, для своих. На них ты можешь отработать различные гипотезы, сценарии, посещение. Фестиваль – это ведь не так просто, как кажется, много ошибок в начале пути может быть. И местные более лояльны к вам. Когда люди приезжают на фестиваль издалека, если что-то пошло не так, они говорят: «Почему?!».

Мы первое время делали очень локальный фестиваль, только для жителей своего города. И только через три года вышли на федеральный уровень. Во-первых, местные жители начали всем рассказывать об этом событии. Во-вторых, мы начали использовать маркетинговые инструменты, благодаря чему фестиваль стал известен во всей России и в странах Азии. А на пятый год случился бум. Нам не хватало продукта, но успех – это приятная проблема, с которой можно что-то сделать. Я бы рекомендовал иркутскому бизнесу, например, делать фестиваль городской еды для местных, но с упором на локальные продукты, а потом уже предлагать туристам.

Ресторатор Илья Сухих.

Фото: Андрей Семакин

«Гастрономия – одно из самых доступных и приятных впечатлений»

В наших городах часто забывают, что местные жители тоже достойны получать классный сервис, классную еду, хорошую гостиницу, хорошего гида. Ситуация, когда многие начинают ориентироваться только на туристов, опасна, считает Илья Сухих.

– Местные говорят: «Это не наша тема. Это не наша территория. Зачем мы это будем развивать? Мы поедем в соседний регион для развлечения». Это путь в никуда. Туристы приедут и уедут, а местные ребята здесь живут каждый день. Вот, например, все жалуются на сезонность. Но у местных жителей нет сезонности. Они всегда здесь, и им можно делать интересные предложения, которые будут повышать их интерес к гастрономии. Ведь гастрономия – одно из самых доступных и приятных впечатлений, которые люди могут себе позволить. Ты можешь пойти за 1500 руб. купить три вкусных блюда, получить от этого удовольствие и вернуться к себе домой счастливым. Счастье людей – залог успеха любой территории.

«Каждый местный житель должен быть амбассадором своей территории»

Если местные жители не любят свою территорию, если они не знают истории, для них это не ценно, то и турист не будет этого ценить, убежден Илья.

– Каждый местный житель должен быть амбассадором своей территории – водитель такси, сотрудник аэропорта, просто прохожие, которые встретили туриста. Амбассадорство нужно развивать и поддерживать. И местный бизнес может этому способствовать. Это не дела государства, это задача малого бизнеса – влюбить в себя, влюбить в свой регион. Нам не нужен одноразовый турист, важно, чтобы люди вернулись. Надо, чтобы они приехали в свой город и рассказали всем, где они были, чтобы на следующий год все захотели приехать к нам.

«Продавать Байкал – легко, но важно другое»

Байкал – это легендарное место и «продавать» его туристам, по мнению Илью, легко. Эксперт предлагает задуматься на другую тему – как Байкал сохранить.

– Здесь много туристов не нужно. Иначе это превратится в очень сложную территорию, а форум через 10 лет будет посвящён теме – как отсюда убрать туристов? Во многих странах мира это большая проблема. Возьмём ту же Венецию: местные жители не знают, куда деть туристов, которые настолько проникли в экономику, в культуру, что, если их убрать, Венеция умрёт, но и с ними Венеции очень плохо. Много мусора, пробки, некомфортная жизнь, город превратился в музей. У нас же нет задач, чтобы превратить свою территорию в место, приспособленное только для туристов. Нам здесь дальше жить. И природу надо сохранять. Это более стратегическая задача.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.