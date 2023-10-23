Роман Буркало: «Если зарабатываю я, зарабатывают все»

«Иркутские песни о главном», клип Трофима «Народ», документальный фильм «Траектория Лосева» и игровой «Горячее сердце Иркутска» с Андреем Мерзликиным в главной роли, перекрытие бульвара Гагарина ради съемок рекламы йогурта с Михаилом Пореченковым – все это об известном продюсере Романе Буркало. Когда-то он начинал с видеомонтажа выписок из роддома. Сегодня его компания Burkalo Production входит в десятку лучших видеопроизводственных компаний среди регионов страны. Историей своего бизнеса Роман поделился на бизнес-интенсиве «Новый Босс».

Роман Буркало.

Фото: Андрей Фёдоров

«Хобби переросло в свой бизнес»

В видеомонтаж Роман Буркало «влюбился без памяти» в 2006 году. Тогда никаких амбиций у молодого человека не было – занимался этим делом как хобби. Позже устроился монтажером и работал по найму в одной из компаний.

– В течение четырех лет я «прокачивал свой скилл». В итоге, как мне кажется, стал одним из лучших видеомонтажеров в городе. Заработок меня устраивал – я получал порядка 100 тыс. рублей в 2008 году. Но было понимание того, что я способен на большее. Правда, не знал, куда идти, куда дальше стремиться. Поэтому полностью изменил спектр своей деятельности и стал директором рекламной компании, проработал в ней четыре года и ушел, потому что ненавидел то, чем занимался. Наконец, в 2014 году я открыл собственную видеопроизводственную компанию.

«У продюсера должен быть ключ к творческим людям»

С открытием компании Роману пришлось учиться многому – общению с клиентами, документообороту. Как говорит создатель Burkalo Production, продюсер, по факту, – это директор творческих специалистов.

– Но есть отличия от руководителей компаний не креативного бизнеса. С людьми других специальностей, например, с инженерами, проще договариваться. А у продюсера должен быть ключик к творческим людям, который не всегда легко найти. И даже когда ты находишь, это не значит, что нужно успокоиться – механизм не заработает как часы. Каждый проект – это абсолютно разные болтики, гаечки, составляющие. На каждый проект нужно собрать уникальный состав, который даст максимальный результат. Команда работает за гонорары – некоторые могут получать до миллиона рублей в месяц, на зарплате у нас только уборщица. Объединение творческих людей для получения результата – и есть продюсирование.

Роман Буркало.

Фото: Андрей Фёдоров

«На нас, как региональный бизнес, ориентируется вся страна»

В Москву Роман Буркало не собирается. Говорит, что пробовал жить там год, но понял: здесь, в Иркутске, больше возможностей для реализации. Хоть и трудностей немало.

– Сегодня мы входим в топ-10 лучших компаний в стране по видеопроизводству. Речь идет о регионах. Тягаться с московскими крупными компаниями просто невозможно. Отмечу, что на региональном уровне добиться в креативной индустрии оборотов более 100 млн рублей сложно. А у нас они больше. Я жил в Москве, делал продакшн, это несложно, но там другие бюджеты, другие правила. А вот как сделать в регионе проект за 30 млн или 50 млн рублей? Для нас это уже реально. Поэтому на нас, как на региональный бизнес, добившийся высоких результатов, ориентируется, можно сказать, вся страна. Многие коллеги из других городов выходят на меня с просьбой рассказать о нюансах бизнеса, потому что есть непонимание тех или иных процессов. И я рассказываю, объясняю, причем совершенно бесплатно.

«Качество могут дать многие, а вот сервис хромает»

Суперпрофессионалом в сфере бизнеса Роман себя не считает. Говорит, что он не стратег, не тактик, а большинство решений принимает, основываясь на интуиции и изобретательности.

– Одно из самых важных наших достижений – это сервис, уровень которого сегодня соизмерим с Москвой. Качество могут дать многие компании, а вот сервис хромает. Это большая проблема рынка. Но мы с ней справились, получив большое конкурентное преимущество. Хотя равняться на Москву по уровню техники и по уровню бюджета, повторюсь, невозможно. Сколько стоит 15-секундный рекламный ролик, к примеру, йогурта? Порядка 15 млн рублей. Иркутский бизнес не готов столько платить.

А чтобы показать федеральному рынку качество, грубо говоря, за миллион, при этом полагая, что дальше будешь ориентироваться на 15 миллионов, нужна изобретательность. Так что в определенный момент мы стали изобретателями в этой сфере и начали создавать продукты, ставшие примером для всей страны. Возьмем фильм «Горячее сердце Иркутска» про завод тяжелого машиностроения с Андреем Мерзликиным в главной роли. Сегодня это один из лучших в стране фильмов про заводы. Нет ни одного подобного проекта. После него на меня вышли другие крупные российские предприятия. И месторасположение видеопроизводителя не имеет значения.

Роман Буркало.

Фото: Андрей Фёдоров

«Смета крупного продакшна сделала из меня профессионала»

По словам Романа, в бизнесе очень важна финансовая грамотность руководителя, умение детально расписать всю себестоимость производства. Продюсер признается: на старте компании смету он составлял наобум.

– Позже, накопив опыт, мы стали расписывать все пункты, которые необходимы для реализации проекта. Но все равно это было непрофессионально, как выяснилось. Мне в руки как-то попала смета самого крупного московского креативного продакшна. Просто с ума сошел, поняв, как надо работать. Смета, по сути, показала правила технологии видеопроизводства. С этого момента я стал работать как профессионал. Думаю, мой характер и напор вместе с этим дали неплохой результат. Например, сегодня есть клиенты в Иркутске с бюджетом в 50 млн за один проект.

«Не нужно бояться называть цену»

Чтобы реализовывать крупные проекты, нужно иметь другие заказы на полгода вперед, которые дадут возможность такого оборота, убежден Роман. При этом И не нужно бояться называть цену.

– Пока будет страх, ты станешь скидывать цену, думая только о том, как прокормить себя. Внутри компании есть такой лозунг – если зарабатываю я, зарабатывают все. Случаются порой провальные периоды. У нас такое было в 2019 году, случилось затишье, когда мы несколько месяцев работали в стол. Главное – не опускать руки. Работать, безостановочно думать, собираться, планировать. Благодаря этому мы выдержали период затишья и не распались.

«Учиться – хорошо, но лучше мечтать»

Роман Буркало считает, что заниматься бизнес-образованием важно, но жизнь показывает, что далеко не все, о чем рассказывают на тренингах и интенсивах, можно применить на практике. Поэтому фанатизма и отрыва от реальности допускать ни в коем случае не стоит.

– Я прошёл порядка сорока тренингов, у меня даже все эти дипломы где-то есть. Но в определенный момент появился «белый шум»: я приходил на обучение и понимал, что устал это слышать. Более того, со временем осознал, что не тому учился: не всегда и не все можно применить в бизнесе. Вы можете прослушать много историй чужого успеха, но так и не понять, как это применить к себе. Поэтому лучше – мечтайте, придумывайте собственные изобретения, которые смогут сделать вас уникальными.