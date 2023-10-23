«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа»

Свой первый вездеход Александр Горин собрал вместе с друзьями в гараже еще в 2015 году. Потом еще один, и еще, и еще. Техника пользовалась спросом – ее покупали. В итоге в 2016 году Александр с единомышленниками открыл Иркутский завод гусеничной техники, который сегодня выпускает 150 машин в год, обеспечивает рабочими местами 340 человек и дает выручку более миллиарда рублей. В этом году начались поставки вездеходов за рубеж. Как утверждает директор завода, главное в успешном бизнесе – идти за своей мечтой и всегда стремиться быть лучше.

Александр Горин.

Фото: Андрей Фёдоров

«Бизнес начинается с мечты»

Иркутский завод гусеничной техники работает уже семь лет. Производство растет год от года, а Александр Горин утверждает, что за это время разработал технологию строительства компании от нуля до крупного бизнеса.

– Она простая, и ею можно пользоваться не только в бизнесе, но и при реализации других проектов. Итак, бизнес начинается с мечты. Мы хотели собрать вездеход, потом усовершенствовать его, а впоследствии стать лучшими в стране по производству гусеничной техники. Эта идея по-настоящему мотивировала и стимулировала нас. Нынче у нас были первые международные поставки. Теперь мы думаем о том, чтобы быть лучшими в мире.

Александр Горин.

Фото: Андрей Фёдоров

«Без команды ничего не получится»

Вторая важная составляющая успеха, по словам Александра, – это команда единомышленников. Без нее построить бизнес не получится.

– Как правило, в начале карьеры предприниматель подбирает команду сам. Среди соседей, друзей, тех, кого он знает. Но потом наступает момент, когда для работы с кадрами нужен профессионал. В нашей компании замечательный директор по персоналу, который прекрасно подбирает людей, находит уникальные кадры. Всегда нужно помнить, что персонал – это ценнейший инструмент.

Александр Горин.

Фото: Андрей Фёдоров

«Нужны лидеры с маниакальной дисциплиной и продуктивной паранойей»

Секретный ингредиент успешного бизнеса – это лидеры. Руководители должны обладать маниакальной дисциплиной мышлений и действий, максимально прикладывать усилия каждый день для достижения цели, быть примером для своих сотрудников, убежден Александр.

– Еще одно важное качество лидера – эмпирическая креативность. Нужно все пробовать на зуб, на прочность, как дети в первые месяцы после рождения. И третий момент – это продуктивная паранойя, которая не связана с болезнью. Как руководитель, я всегда задаюсь вопросами о будущем. Что будет, если начнется мобилизация, если вырастут цены на материалы, если опять будет пандемия и так далее. Все эти качества под соусом мотивации и амбиций невероятного уровня заставляют двигаться вперед очень быстро.

«Мы закрыли всю нишу»

Крайне важно, по словам Александра, понимать потребности и запросы целевой аудитории, создавать продукт для разных клиентов и разных задач. К этой идее предпринимателя подтолкнула чашка утреннего кофе.

Александр Горин.

Фото: Андрей Фёдоров

– Каждое утро я еду из Иркутска в Ангарск и беру по пути кофе. Меня как-то спросили, какой объем – маленький, средний или большой. И тут я задумался. Приехав на работу, провел небольшой опрос, кто какой кофе предпочитает. Оказалось, что 50% сотрудников пьют среднюю порцию, 40% – большую и только 10% – маленький стакан. Завод выпускал только «средний» продукт – вездеход среднего размера за 6 млн рублей. Я предложил сделать «большой» продукт. Были опасения, что на него не будет спроса, но все же собрали, протестировали, продали. Так появился «Линкор» в нашей линейке за 10 млн рублей. И он удвоил выручку. Мы, по сути, создали отрасль, которой раньше не существовало. Потом стали выпускать еще и «маленький» вездеход – «Росомаху» за 5 млн рублей. И сегодня закрыта вся ниша.

«Кто получает отдачу от неудачи – добивается большего»

В развитии компании не все получалось гладко, как хотелось бы, признается Александр. Были и неудачи. По его словам, для таких случаев надо иметь подушку безопасности, накапливать резервы.

Александр Горин.

Фото: Андрей Фёдоров

– Но, на мой взгляд, главное – отношение руководителя и команды к неудачам. Нужно продумывать, что по максимуму можно получить от удачи и на какую отдачу рассчитывать при неудаче. Именно тот, кто способен получить отдачу от неудачи, добивается больших результатов. То есть нужно уметь признавать свои ошибки, исправлять их, вносить изменения в продукт. Поэтому для нас очень важна обратная связь с заказчиками, которые указывают на наши недочеты или озвучивают свои пожелания по улучшению товара.

«Концепция ежа – накапливание потенциала»

В развитии бизнеса важна и «концепция ежа» – накапливание потенциала, считает Александр. Важно делать то, что ты умеешь, в чем разбираешься, не «расплескиваться».

– Нередко бывает, когда компания развивается хорошо, маховик раскручен, много усилий для успеха уже не требуется, и руководитель вдруг решает открыть ресторан, гостиницу – в общем, непрофильный бизнес. Мы тоже через это прошли, и, честно признаюсь, без успеха. Нужно сконцентрироваться и действовать в одном направлении. «Концепция ежа» значит делать то, что ты умеешь лучше всего.