На частоте 528 Гц. Как в Иркутске отметили день рождения бутик-оптики Ocularia

Иркутские ценители и поклонники эксклюзивных моделей очков мировых брендов отметили в октябре первый день рождения бутик-оптики Ocularia *. На празднике гостей ждали не только подарки и скидки на весь ассортимент, но и совершенно удивительный сюрприз – презентация топового европейского оптического бренда Eigengrau*, которую провела его основательница Россана Подлесецкая, специально прилетевшая для этого в Иркутск из Берлина. Каждый гость мог пообщаться с Россаной, получить от неё автограф и рекомендации по подбору очков Eigengrau. Как это было и почему событие прошло под знаком 528 Гц – в нашем репортаже.

Поклонники эксклюзива оценили Ocularia

Открывая праздничный вечер, на который были приглашены только постоянные покупатели, генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антон Гарбарчук отметил, что за год клиентами премиальной оптики стали более тысячи человек, она заработала авторитет и репутацию в мире высокой оптической индустрии, в том числе среди федеральных игроков, стала эксклюзивным представителем ряда люксовых брендов в сибирском регионе.

– Клиенты, которые бывают у нас, в том числе, из других городов и регионов, сравнивают бутик-оптику Ocularia с ведущими оптиками Москвы и других крупных городов и говорят, что мы ничем им не уступаем, а в чём-то даже превосходим. Это стало возможным благодаря людям, которые нам верят, ценят нас и выбирают наш бутик, – сказал Антон.

Он также сделал акцент на том, что в условиях, когда российский рынок покидают многие глобальные бренды, Ocularia много делает для того, чтобы это не стало потерей для её клиентов, ценящих качественную, комфортную и стильную оптику. И то, что на витринах бутик-оптики представлены последние коллекции таких производителей, как Maybach, Saint Laurent, Gucci, Dita, Bentley, Zilli, – лучшее тому подтверждение. Кроме того, покупая брендовые очки в Ocularia, их владельцы получают различные привилегии при дальнейшем обслуживании.

В день рождения Ocularia здесь презентовали ещё один топовый европейский оптический бренд – Eigengrau. Он достаточно молодой – был основан в Берлине в 2019 году, его первая коллекция вышла в 2021, не так давно – в сентябре 2023-го – дебютировал на Неделе моды в Милане и уже представлен в московском ЦУМе.

– Eigengrau так круто зашёл на рынок, он настолько яркий и востребованный сейчас, что ещё недавно мы не могли его даже приобрести, чтобы привезти сюда и показать, так как было очень много желающих и поставщики не справлялись с заказами, – анонсировал презентацию Антон Гарбарчук.

Взгляд на мир через очки Eigengrau

Интрига презентации заключалась в её названии «Почувствуйте частоту 528 Гц». Почему именно так и как теория колебаний связана с очками и философией бренда Eigengrau, рассказала его основательница Россана Подлесецкая. По приглашению Антона Гарбарчука она специально прилетела в Иркутск из Берлина.

– Партнёр такого уровня впервые приехал к нам, и для Ocularia это действительно историческое событие, – сказал он.

У Россаны, которая на протяжении 10 лет была амбассадором известных люксовых брендов, три высших образования, которые она получила в лучших университетах мира, её хобби – физика и всё, что связано с энергиями. Соединив свои знания, профессиональный опыт поставщика крупных мировых брендов и хобби, Россана создала собственный бренд с уникальной философией. При создании каждой модели очков Eigengrau разработчики учитывают определённые частотные вибрации, которые соответствуют тому или иному настроению, и со временем очки помогают их владельцам настраиваться на положительные эмоции.

– Всё, что отражает философия моего бренда, связано с квантовой механикой, в том числе с теорией вибраций. Я не устану говорить о том, что всё, что нас окружает, – это энергия. И придумала это не я – это доказали такие учёные, как Нильс Бор, Макс Планк, Поль Дирак и Альберт Эйнштейн. Мы не видим более 90% того, что происходит вокруг нас: человеческий глаз не может уловить физические движения мыслей и колебания эмоций. Но то, что мы их не видим, вовсе не означает, что их нет: каждый цвет, каждая мысль и каждая эмоция обладает своей частотой вибрации. Поэтому, зная, что по закону притяжения подобное притягивает подобное, можно влиять на свою реальность, – пояснила Россана.

Каждая модель очков Eigengrau имеет своё число герц, которое отображает определённую вибрацию, и определённый посыл, который соответствует этому числу. Их знает только носитель, поскольку частота герц и посыл написаны на заушнике очков. Это, по словам Россаны, помогает человеку достичь того или иного настроя:

– Например, модель очков 396 Гц соответствует частоте, которая создаёт вибрации уверенности в себе, и её посыл – «Ты это сможешь». А модель 639 Гц – это частота, которая соответствует нашему сердечному центру, кроме этого, синий цвет линз и оправы создают вибрации, вызывающие доверие к себе и к пространству, поэтому её посыл – «Доверяйся процессу». Но самая топовая наша модель – 528 Гц в зеленом цвете – она помогает достичь гармонии с миром. На заушнике у неё написано «Я – любовь».

Что останется, если разделить зеленый цвет на частицы? Атомы, которые колеблются на одной частоте с эмоцией, которую мы называем «любовь». Поэтому, глядя на мир через зеленую линзу, можно настроить свою реальность на частоты любви.

Настроиться на частоту 528 Гц, а также прочувствовать, как работает философия бренда Eigengrau, каждый гость вечера мог персонально. Всем желающим примерить очки Россана порекомендовала выбирать модель не по цене, а интуитивно:

– И на 99% получится, что тот посыл, который вы увидите на заушнике, подходит именно вам, – заверила она. – Это удивительно, но именно потому, что у нас очень необычный бренд – он не столько про очки, сколько про вас самих – понравившаяся модель будет символизировать частоту вашего восприятия мира и ваши ощущения здесь и сейчас. Каждый человек всегда сам задаёт себе нужный вайб – стоит лишь выбрать модель очков Eigengrau с необходимой для вас частотой и настроиться на желаемую волну. И всё получится.

Все модели очков Eigengrau разработаны Россаной Подлесецкой совместно с немецкими дизайнерами. Это актуальные, удобные и не выходящие из моды оправы, которые подчёркивают индивидуальность владельца. Очки производятся из качественных и безопасных материалов – очень прочного итальянского гипоаллергенного ацетата и нержавеющей медицинской стали. Для долговечности используется ацетат, который проходит семь уровней полировочного процесса.

Линзы делают специально для бренда Eigengrau, и для них используется прочный нейлон последнего поколения, который применяется в строительстве самолётов и космических кораблей. Как подчёркивает Россана, большинство оптических компаний для изготовления линз используют другой материал. При этом нейлон на 100% защищает от солнечного излучения, а внутри линз Eigengrau установлено антибликовое покрытие. Кроме этого, определённая прослойка линз усиливает их цвет и делает чётче контуры окружающих предметов.

Также Россана особо отметила, что бренд уважительно относится к окружающей среде, используя бережный подход в производстве. Часть денег от продажи очков компания выделяет на озеленение планеты, высаживая деревья в разных уголках мира, .

На мероприятии Россана Подлесецкая и Антон Гарбарчук подписали партнёрское соглашение о том, что бренд Eigengrau будет представлен в Иркутске только в бутик-оптике Ocularia. Кроме этого, на сегодняшний день на территории от Омска до Владивостока он представлен только в столице Восточной Сибири.

Иркутск, ул. Ядринцева, 92

Ангарск, 22 мкр-н, 42. Shop in Shop* в Оптике Центр Зрения

* Ocularia – Окулария, Eigengrau – Эйгенграу, Botique optika – бутик-оптика, Shop in Shop – магазин в магазине



