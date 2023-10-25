Предприниматели соберутся в Иркутске на бизнес-мероприятие

Кейс-форум для малого бизнеса пройдет 8 ноября в Иркутске. Тема мероприятия «Клиентоориентированность- 2023: превращаем клиента в амбассадора бренда».

Сбер соберет предпринимателей из разных регионов России на площадке Байкальского банка в центральном офисе Сбера на ул. Нижняя Набережная, 10. Онлайн-подключение к трансляции мероприятия доступно из любого региона России.

Участники мероприятия обсудят, как влияет клиентский сервис на рост бизнеса и как выявить потребности клиентов и увеличить конверсию в продажах; зачем нужны амбассадоры бренда и как ими управлять. Эксперты-практики дадут рекомендации по увеличению прибыли

Главный выступающий — Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика». Своими рекомендациями на дискуссии поделятся: Сергей Бунцевич, основатель и генеральный директор международной сети кофейных баров COFFEE WAY; Роман Тарасенко, маркетолог звезд и брендов, эксперт по созданию бренд-стратегий; Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта.

Для офлайн-участников блок нетворкинга в формате быстрых знакомств поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.

Форум будет полезен как для начинающих предпринимателей, так и для опытных владельцев бизнеса. Участники форума получат: готовые решения для прокачки собственного бизнеса, ценные советы и рекомендации от экспертов, новые идеи от других предпринимателей и возможность стать частью бизнес-сообщества «Деловой среды».

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно на странице мероприятия.