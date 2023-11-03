Искусство управлять здоровьем. 10 цитат Юлии Резниковой, Dr.White*, о том, как жить долго и качественно

Удобные кресла, приятный интерьер, ароматный чай – совсем не так представляешь себе процедурный кабинет. Однако кредо новой медицинской студии Dr.White в Иркутске – бороться со стереотипами во всем: в визуальных решениях, в концепции, в подходе к медицине. Пациентов здесь называют гостями, лечат не симптомы, а причины, помогают каждому снять «кандалы» болезней и задышать полной грудью. Юлия Резникова, опытный врач антивозрастной медицины, основатель и идейный вдохновитель Dr.White, рассказала Газете Дело о своем проекте.

1. Об опыте: «Мне доверяют не просто так»

Юлия Резникова окончила Иркутский государственный медицинский университет. И будучи студенткой, и позже – работая в государственной поликлинике – она задавалась одним и тем же вопросом: «Почему пациенты, которых мы лечим, возвращаются к нам? Выходит, мы не помогаем им на самом деле? Что-то делаем, а эффективности нет».

Юлия: На какое-то время я отошла от медицины, занималась семьей – у меня четверо детей – но этот вопрос не давал покоя. Я стала развиваться: получила образование в американской, европейской медицинских школах. Мне хотелось разобраться, понять причины возникновения заболеваний – и научиться воздействовать именно на них. Чем больше я изучала эти вопросы, тем лучше понимала механизмы работы организма: биохимию, физиологию.

Со временем начал нарабатываться и практический опыт, появилось большое количество пациентов. Я долгое время живу на два города – в Иркутске и Москве. В столице работала в крупных клиниках европейского уровня. Посещала различные профессиональные мероприятия, международные конференции. Пациенты, которые доверяют мне свое здоровье, делают это не просто так: у меня богатый опыт.

2. О подходе: «Все бесконечно лечат симптомы, мы ищем причины»

Главный подход, которого придерживается Юлия Резникова в своей работе, – воздействовать не на симптомы заболевания, а на его причины. При этом важно работать комплексно: не бывает так, что один орган у человека болит, а другой – абсолютно здоров, убеждена доктор.

Юлия: Организм – это единое целое. Нельзя лечить желудок, не посмотрев, например, что происходит с почками. Поэтому пока все бесконечно лечат симптомы, мы «разбираем» все системы по молекулам, по биохимическим процессам. Смотрим, какие есть метаболические ошибки, каким образом их можно исправить, какие органы и системы могут дать сбой уже завтра и как мы можем это предупредить.

Часто бывает так: пациент жалуется на головную боль – врач прописывает лекарство: «Выпей – пройдет». А почему голова болит? Мне важно разобраться в этом. Конечно, мы снимаем и симптомы – чтобы улучшить качество жизни пациента в моменте. Но это не про здоровье, это про «надеть маску». Проблема так не решается, а система детокса получает дополнительную нагрузку. Если же мы добираемся до истинной причины заболевания и воздействуем на нее, оздоровление идет гораздо быстрее, правильнее, эффективнее. Мы не возвращаемся раз за разом на одну и ту же дорожку, не дублируем свою работу. Не лечим, а оздоравливаем.

3. О клинике: «Вы убедитесь, что управлять здоровьем – это реальность»

Решение открыть в Иркутске авторскую клинику стало логичным этапом профессионального пути Юлии. Знания, опыт, большое количество довольных пациентов, а главное – понимание, какой должна быть современная медицина, какие подходы должны лечь в основу концепции – все это подтолкнуло к старту своего дела.

Юлия: Медицина – это моя страсть, один из главных источников энергии. Хочется направить эту энергию на оздоровление людей – мне это приносит огромное удовольствие. Здесь, в клинике, нет ничего случайного. Каждый аппарат, каждая методика серьезно изучены: есть понимание и с научной точки зрения, и с практической, как они воздействуют на тот или иной организм.

За годы работы в антивозрастной медицине я побывала во множестве мировых клиник. В своем проекте собрала лучшие практики – то, что реально помогает достигать результатов. Dr.White оборудован большим парком: аппараты работают на персональных параметрах, и это повышает эффективность оздоровления. Каждый организм – индивидуален, нельзя лечить по одним стандартам двух разных людей.

4. Об антивозрастной медицине: «Сегодня мы сами выбираем возраст, который нравится»

Dr.White позиционируется как клиника антивозрастной медицины. Причем работают здесь не только и не столько с молодостью внешней, сколько с теми процессами, которые происходят внутри. Не секрет, что с возрастом ресурс организма истощается. Причин много: образ жизни, экология, неправильное питание, генетические нарушения, которые передаются из поколения в поколение…

Юлия: В клинике мы омолаживаем организм. А молодость – не только снаружи, самая главная молодость – внутри. Когда организм бодр и энергичен, когда у него хватает ресурсов и резервов, это отражается и на внешности. И, что особенно важно, меняется качество жизни. Можно прожить долго, а можно – долго и качественно. Я – за второе. От качества жизни зависят все сферы: и материальная, и духовная. Если у нас есть здоровье, есть энергия, есть силы, мы более эффективно реализуем себя. Каждый день – на пике своего ресурса.

5. О спросе: «Здоровье – главная инвестиция в будущее»

Клиника Dr.White работает в техническом режиме с июля, но уже ясно: спрос на антивозрастную медицину в Иркутске высокий. Терпеть до последнего больше не модно. В тренде – осознанный подход к своему организму, возможность управлять здоровьем. Особенно эта задача актуальна для мужчин и женщин старше 35 лет, заинтересованных в высоком качестве жизни и эффективности. Иркутяне понимают: здоровье – это главная инвестиция в будущее.

Юлия: Пациент доверяет нам самое ценное – здоровье, и ему нужно, чтобы о нём позаботились. Не просто назначили одно, другое, третье, а объяснили, что происходит с его организмом, где есть нарушения, метаболические ошибки, проблемы, как их решить. Можно пройти множество обследований, сдать кучу анализов – и не знать, что делать с этой информацией. Когда всё понятно, люди с удовольствием исполняют рекомендации – и видят результат. Даже после начальной программы оздоровления каждый пациент чувствует изменения: улучшается сон, пищеварение, становится больше энергии.

6. О сервисе: «В нашей студии нет пациентов, каждый посетитель для нас – гость»

Медицинская студия Dr.White расположена в самом центре города – на первом этаже здания на улице Свердлова. Юлия Резникова любит набережную Ангары со студенческих времен и на своем опыте знает, как бывает полезно для души и тела прогуляться, подышать воздухом, набраться энергии – ведь ментальное здоровье и здоровье физическое тесно связаны. На психологический комфорт пациента работает и пространство самой клиники.

Юлия: Интерьеры медицинских учреждений, к которым мы все привыкли, не оздоравливают пациента, а вводят его в еще больший стресс. Для меня было принципиально важно, чтобы пациент, попадая в клинику, получал заботу со всех сторон. Здесь всё подобрано с душой: цветовые решения, дизайн, мебель, освещение. Находясь в такой обстановке, человек расслабляется, получает удовольствие – и процесс оздоровления может ускориться в разы.

Искренняя забота – это вообще главная философия нашей команды. Человек должен получать ее во всём: принести вкусный чай, укутать пледом, сделать капельницу, но нежно, ласково, так, чтобы человек не испытал никаких неприятных эмоций от процедуры. У нас в жизни и без того достаточное количество стрессов – где-то нужен выдох. Поэтому в нашей студии мы не говорим «пациент», каждый посетитель для нас – гость.

7. О кадрах: «Если у врача нет желания развиваться – нам не по пути»

Команду Dr.White Юлия Резникова подбирала тщательно, провела не один десяток собеседований с кандидатами. Кадры, по ее словам, – очень важный ресурс для любого бизнеса, а уж для медицинского – тем более. Здесь нужен не только профессионализм, но и высокий уровень эмпатии, желание развиваться и совершенствоваться в своем деле.

Юлия: Если у врача нет желания развиваться – нам не по пути. Самое главное для меня – чтобы человек хотел учиться. Медицина – это такое направление, в котором мы не имеем права стоять на месте, применяя устаревшие методики, которые не работают. Это очень большая ответственность: нам доверяют самое ценное – здоровье.

Для меня важно, чтобы у сотрудников горели глаза. В моей команде – именно такие. Перед запуском клиники к нам приезжали спикеры из Москвы, Европы. Они обучали коллектив, чтобы каждый сотрудник понимал механизм воздействия того или иного метода, аппарата. Все специалисты, которые работают в Dr.White: и врачи, и медсестры, и администраторы – владеют этой информацией. Пациент может задать вопрос любому сотруднику – и получить ответ.

8. О санкциях: «Медицина – вне политики»

Как говорит Юлия Резникова, ее бизнес последние геополитические события и санкции не затронули: всё оборудование, представленное в клинике – из Великобритании, Италии, Швейцарии, – куплено официально. Общение с коллегами из Европы, США, обмен опытом тоже остались прежними: западные коллеги дружелюбно настроены к команде Dr.White.

Юлия: Наши коллеги замечательно к нам относятся, приветствуют на всех конференциях и других профессиональных мероприятиях. Мы много работаем и дистанционно. Понятие «телемедицина» закреплено в России на законодательном уровне – мы можем организовывать консилиумы с привлечением международных специалистов из Швейцарии, Италии, Франции. Вместе разбираем сложные случаи – например, в работе с постонкологическими пациентами. Иногда взгляд со стороны просто необходим.

9. О работе с пациентом: «Мы создадим дорожную карту, но только вы решаете, идти по ней или нет»

Без диагностики и понимания, что происходит с организмом, никакие процедуры в Dr.White не назначают. С каждым гостем клиники проводят обстоятельную первичную консультацию – она длится не меньше часа. Далее пациента направляют на комплексное обследование, которое включает и лабораторные исследования, и инструментальные. Дополняет картину и чек-ап на специальном сканере: разработка «Сколково» наглядно «подсвечивает» проблемные места и становится помощником для доктора.

Юлия: Далее идёт большая работа по анализу состояния организма. Мы разбираем каждый случай, изучаем анамнез, результаты исследований и понимаем, какие сбои, дефицитарные состояния уже есть, а что можно предупредить. Затем проводим повторную консультацию, расписываем пациенту дорожную карту оздоровления и начинаем последовательную работу.

Сразу нагружать организм большим количеством процедур и препаратов – плохая идея: будет тяжело. Мы идем к цели маленькими шагами, понимая ресурсы и резервы организма. Работаем с метаболическими синдромами, гормональными нарушениями, аутоиммунными и хроническими заболеваниями, восстанавливаем внутреннюю среду организма…

После того, как пациент проходит программу оздоровления – а это занимает два-три месяца – делаем повторный чек-ап. Смотрим динамику и либо продолжаем, либо заканчиваем. Пациент получает рекомендации по образу жизни, питанию, постоянному приёму тех или иных витаминов, если они нужны, и поддерживает состояние организма самостоятельно.

10. О роли пациента: «Путь оздоровления – общая задача»

Есть люди, которые приходят в клинику за «волшебной таблеткой». Увы, такой таблетки не существует, говорит Юлия Резникова. Врач может дать рекомендации, расписать дорожную карту оздоровления, но будет ли она пройдена – во многом зависит от человека, его готовности прикладывать свои усилия, менять образ жизни: режим дня, питание, физические нагрузки.

Юлия: Понятно, что нельзя изменить все в одночасье, и я подхожу к этому вопросу без фанатизма: есть привычки, есть особенности организма, есть метаболические ошибки и нарушения. Если, допустим, у человека, сахарный диабет второго типа, а я запрещу ему с завтрашнего дня есть сладкое, он не справится – ни физически, ни психологически. Если есть у пациента проблемы с щитовидной железой, дефицит йода, и мы дадим ему этот йод – станет только хуже. Щитовидная железа не сможет его усвоить – в ней нет резерва, ресурса, уже все процессы стёрты. Мы должны подготовить ее – и только потом, если нужно, дать йод. И так – во всем.

Самое главное для нас – запустить основные процессы. Когда мы начинаем послойно снимать проблемные вопросы, у организма освобождается огромное количество ресурсов. На самом деле, у каждого есть «внутренний доктор», и он лучше всех знает, по какому пути идти, чтобы излечиться. Наша задача – помочь ему, разгрузить, освободить. Слой за слоем дойти до причин заболеваний, снять эти «кандалы» и дать человеку задышать полной грудью.



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Особенности подхода Dr.White

«Мы уверены, что каждый из нас – создатель своей качественной, здоровой и счастливой жизни. И сегодня в фокусе внимания – забота о себе, осознанное питание и внутренний баланс», – говорят в медицинской студии Dr.White.

Специалисты клиники рассматривают организм как единое целое, и в этом главный принцип интегративной медицины. В Dr.White уверены, что только так можно создать правильные отношения со своим телом. «Вы вместе с нами станете исследователями и самыми искренними поклонниками здорового образа жизни. Комплексный и персонализированный подход к каждой ситуации – это блестящая возможность не маскировать проблемы со здоровьем, а отыскивать их причину и работать с ними до ощутимого улучшения качества жизни».

Команда клиники создает индивидуальную дорожную карту оздоровления для каждого гостя и поддерживает на каждом этапе:

полный чек-ап организма

выявление всех дефицитов

капельная терапия (внутривенное введение лекарственных препаратов)

подбор питания

уникальные аппаратные методики

непрерывная забота и обратная связь от докторов.

Управлять собственным здоровьем – это реальность, уверены Dr.White. Понятная, доступная и очень приятная.

Каким будет Dr.White на Байкальском тракте

Большой медицинский центр Dr.White откроется к концу следующего года на Байкальском тракте, в районе Новой Разводной. Как рассказала Юлия Резникова, строительство здания уже завершено, сейчас идет медицинское проектирование.

– На первом этаже расположится большой медицинский спа-комплекс, на втором – медицинская база, порядка 70 кабинетов, и ресторан здорового питания с выходом на террасу: мы должны учить пациентов питаться правильно. На третьем этаже запланированы косметологические услуги, работа с телом, правильный фитнес. На четвертом расположится медицинский офис и большой – на 100 человек – зал для обучения. Там сотрудники клиники смогут регулярно повышать свою квалификацию, узнавать о трендах антивозрастной медицины.

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