Бизнес под контролем. Чего ждать предпринимателям от налоговой службы в 2024 году

«Лучший способ взаимодействия с налоговой службой – вообще не попадать в ее поле зрения и не давать никаких поводов для подозрений», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер ООО ВС Консалт. Чего ждать бизнесу от ФНС в 2024 году? Какие направления будут на особом контроле у налоговиков? И на что обратить внимание предпринимателям, чтобы избежать налоговых споров? Об этом эксперт рассказал Газете Дело.

Олег Борисович, ваша юридическая компания уже достаточно давно занимается налоговыми спорами бизнеса. Что предпринимателям ожидать в 2024 году?

– В сентябре заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы России сообщил, что повышение ставок основных налогов бюджетом на 2024-2026 г. не предусмотрено. Это хорошая новость для бизнеса. При этом он также отметил, что план налоговых поступлений на 2024 г. увеличен на 14% по сравнению с текущим годом. А вот эта новость уже не такая приятная. На мой взгляд, такой план означает усиление налогового администрирования.

Налоговые органы будут тщательнее выявлять признаки налоговых нарушений в деятельности организаций и предпринимателей. Запросов и вызовов в инспекции для дачи пояснений по сделкам прошлых периодов будет больше. Соответственно, будут и настойчивые предложения добровольно доплатить налоги в бюджет по операциям, которые посчитают сомнительными – вплоть до 2021 г.

Иными словами, на послабление налогового контроля надеяться не стоит?

– В целом, да. При этом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров озвучил следующие данные: одновременно с ростом показателя сбора налогов количество выездных налоговых проверок сократилось за 6 месяцев 2023 г. почти в 2 раза с 5500 до 2800, однако сумма доначисленных платежей на одну результативную выездную налоговую проверку существенно выросла - с 47 млн руб. в 2022 г. до 64 млн руб. в 2023 году. По словам главы налоговой службы, из классических налогоплательщиков, по сути, проверяется один из 1000, а если говорить о специальных налоговых режимах, которые используются малым и средним бизнесом, то по ним проверяется один из 10 000 налогоплательщиков.

Это говорит о том, что добросовестным налогоплательщикам в целом бояться особо нечего, вряд ли их затронет такая страшная процедура, как выездная налоговая проверка. Но те, кто используют незаконные методы налоговой оптимизации, заплатят по полной программе (налоги, пени, штрафы).

Как вы считаете, на что будут в основном обращать внимание налоговики, будут ли какие-то новые направления контроля?

– Исходя из нашей практики, могу предположить следующие направления усиленного внимания налоговой службы.

1. Борьба с незаконным «дроблением бизнеса»

Так называется схема ухода от налогов, когда налогоплательщик, желая уплачивать налоги в минимальном размере, формально делит свой бизнес на несколько мелких субъектов, подпадающих под упрощенную систему налогообложения. Позиция налоговиков состоит в том, что специальные налоговые режимы были введены государством исключительно для малого бизнеса, в качестве определенных льгот. Если бизнес налогоплательщика разросся настолько, что он больше не имеет права применять упрощенку, то ему нужно платить налоги по общей системе налогообложения (НДС, налог на прибыль), но это повышенная налоговая нагрузка. Если же вместо этого он «дробит» бизнес на несколько формальных субъектов, то ему грозят серьезные налоговые доначисления (а иногда и уголовная ответственность). В этом направлении споры бизнеса с налоговой не утихают. Если предпринимателю удается доказать, что он никогда не хотел уклоняться от уплаты налогов, а в его действиях всегда были деловые цели – претензии налоговой удается снять. Если же все это деление на компании происходило исключительно с целью налоговой оптимизации – проблем не избежать и налоги доплачивать придется.

2. Претензии по работе бизнеса с самозанятыми

Как известно, с 2019 г. государством был начат налоговый эксперимент – был введен специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Сделано это было для того, чтобы люди, «неофициально», личным трудом занимающиеся мелкой предпринимательской деятельностью (дизайнеры, репетиторы, кондитеры и т.п.) вышли из «тени» и начали платить налоги. Эксперимент в целом получился удачным и официальных самозанятых граждан в государстве стало много.

Бизнесу также удобно работать с самозанятыми – это позволяет существенно снизить налоговую нагрузку по сравнению с тем, если бы такого самозанятого взяли в штат компании и заключили с ним трудовой договор. В итоге для многих предпринимателей явилось большим соблазном не оформлять трудовые отношения со своими работниками, а зарегистрировать их в качестве самозанятых.

Естественно, такие действия стали интересовать налоговиков. В 2023 г. мы наблюдаем рост претензий налоговой службы к организациям, привлекающим самозанятых. Инспекция часто видит в таких сделках трудовые отношения и доначисляет налоги и страховые взносы. Здесь судебная практика только начинает формироваться: как я говорил, самозанятые – это довольно новое явление для нашего государства. Поэтому мы полагаем, что работа налоговой в выявлении скрытой рабочей силы, которая оформлена у работодателей как «самозанятые», будет только усиливаться. Бизнесу, который работает с такими гражданами, я бы советовал внимательно проверить свои договоры и условия работы с целью выявления и устранения возможных налоговых рисков.

3. Арест имущества налогоплательщика

Еще одна новость, неприятная для бизнеса: уже не за горами тот момент, когда арест на имущество налогоплательщика (запрет им распоряжаться) будет налагаться инспекторами сразу в момент начала налоговой проверки. Сейчас закон устанавливает, что такие обеспечительные меры на имущество могут быть наложены инспекторами не ранее вынесения решения по итогам проверки. В итоге налоговики сталкиваются с тем, что с момента начала налоговой проверки до вынесения по ее итогам решения проходит достаточно долгий период времени, и недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество (здания, сооружения, транспортные средства, оборудование), уклоняясь тем самым от уплаты доначисленных налогов. Такое положение дел государству, естественно, не нравится: решение о доначислении налогов должно исполняться.

Поэтому вопрос о наложении залога или подобных мер на имущество налогоплательщика, направленных на исключение возможности его последующего сокрытия от государства, Министерством финансов уже заложен для проработки в Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы. Предполагаю, что такая возможность для налоговиков уже в следующем году будет закреплена на законодательном уровне.

Что вы можете пожелать нашим предпринимателям? Что делать, чтобы не столкнуться с проблемами с государством в 2024 году?

– Пожелание из года в год остается прежним – внимательно относитесь к своей деятельности, анализируйте своих контрагентов, ответственно принимайте управленческие решения. Проверяйте советы, которые вам дают в области налоговой оптимизации. Не идите на поводу у людей, которые говорят «так все делают – и никаких проблем ни у кого не было». Тщательно взвешивайте и осознавайте все риски при принятии тех или иных решений (заключение сделок, изменение структуры компании, привлечение контрагентов и рабочей силы).

Помните, что лучший способ взаимодействия с налоговой службой – вообще не попадать в ее поле зрения и не давать никаких поводов для подозрений. Вот тогда ваш бизнес будет и дальше развиваться и процветать. С наступающим Новым годом!



(3952) 62-18-62

vs-consult.ru