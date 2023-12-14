«Признание – самый большой дефицит». Наталья Долина – о созидательном мышлении и щедрости лидера

Психолог, педагог, бизнес-коуч международного класса и эксперт в области развития человеческого капитала Наталья Долина считает, что один из главных навыков современного лидера – созидательное мышление – способность делиться внутренним ресурсом с другими через признание, уважение, внимание, через умение слушать иное мнение без споров и критики.

«Я работаю более 15 лет на стыке менеджмента, психологии и философии. У меня более 5000 часов реальной практики работы с лидерами и командами крупных российских компаний. И знаете, какие самые частые запросы? Эмоциональное выгорание. Мотивация. Делегирование», – рассказала Наталья Долина на Альфа Конфе, прошедшей в Иркутске. На самом деле, эти три запроса взаимосвязаны. Эмоциональное выгорание – бич нашего времени и одна из самых частых причин неэффективности сотрудников компаний. Есть осознание необходимости, цели и задачи – а батарейка села, нет искры, пропал интерес. Одна из причин такого состояния, по мнению бизнес-коуча, лежит в неправильной мотивации. Сегодня практики мотивации серьезно отстают от потребностей. Привычные способы в лучшем случае лежат исключительно в плоскости материального – зарплата, кресло, машина, отдельный кабинет. А в худшем строятся по принципу «Пряник – это нерасчехление кнута» – сотрудников мотивируют принуждением и обесцениванием, чтобы, желая получить признание, те больше старались. Сейчас наступает момент, когда материальное уже не работает, считает Долина. Качество нашей жизни во многом определяется сегодня тем, что мы чувствуем. Нам важно чувствовать себя ценным, а достичь этого ощущения мы можем, когда сами признаем свою ценность, признаем ценность окружающих и можем получать это признание от других. Тогда через чувство самоценности, через понимание, что наши способности могут приносить пользу, начинает появляться желание, энергия, вовлеченность в работу.

«Поэтому сегодня мы не забираем энергию, мы ее даем. Это навык созидательного мышления, основанный на том, чтобы самому быть наполненным ресурсом и раздавать его щедро другим через признание, уважение, внимание к способностям и умениям. Признание сегодня – главный дефицит», – отмечает Наталья Долина.

Но чтобы иметь ресурс, творить, вдохновлять, иметь визионерское начало, руководителю нужно освободиться от бесконечного микроменеджмента: необходимости подпинывать, контролировать, нести ответственность за то, что, казалось бы, уже отдал. Это – про делегирование. А в широком смысле – про навык доверия, про фокус на целях, а не на эго. Из такого состояния можно видеть потенциал для кооперации, а не конкуренции, находить нетривиальные решения.

«Щедрость лидера заключается в том, чтобы взять ответственность за качество своего мышления, сделать его по настоящему созидательным и уверенно идти в будущее. А главное, научиться это транслировать людям вокруг, стать носителем этого позитивного заряда», – подчеркивает Наталья Долина.

Наталья Долина – автор учебного пособия для подростков «Я – лидер нового поколения. Вдохновляй, живи, созидай». Научиться признавать собственную ценность довольно сложно для поколений, которые выросли в парадигме воспитания через критику. Поэтому Наталья Долина сейчас ведет образовательный проект – работает с 25 школами, с учителями, чтобы закладывать навыки созидательного мышления на этапе формирования мировоззрения, еще в детском возрасте. Именно школа была и остается «точкой сборки» личности, поскольку дети проводят там больше времени, чем с родителями, считает коуч.