На стыке дизайна и искусства. Первая выставка предметного арт-дизайна ART-LINE в Иркутске стала знаковым событием

«Концептуально, колоритно, неожиданно, уникально, на европейском уровне…» – так отзывались о первой выставке предметного арт-дизайна ART-LINE её посетители. Событие, организованное Ассоциацией промышленных и предметных дизайнеров (Иркутск), прошло в ноябре. За пять дней выставку увидели более полутора тысяч человек. Желание посетить интерьерный вернисаж «подогревала» и сама локация, где проходило мероприятие, – новый клубный дом «Бабр» в самом центре города. Организаторы ART-LINE, её партнёры и участники поделились с Газетой Дело своими мыслями о развитии и трендах предметного арт-дизайна в Иркутске, а также впечатлениями о креативном событии.

Фото С. Антипина

«В искусстве главное – эмоция»

На выставке ART-LINE 28 иркутских дизайнеров, 55 производителей и ремесленных мастерских Приангарья представили более 130 уникальных предметов интерьера. В каждый из дней выставку посетили сотни человек, многие экспонаты были куплены уже в день открытия.

По словам председателя Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Зульфии Даевой, экспонаты выставки не могли не зацепить: они находятся на стыке дизайна, искусства и художественного эксперимента, несут в себе смысл, идею, способны вызывать эмоции.

– В современном искусстве важно понять эмоцию, которую пытается передать автор посредством художественных образов, – считает Зульфия. – Все наши дизайнеры и производители дали волю фантазии, придумали новые формы, интерпретации, концепции арт-предметов, которые все же имеют утилитарную функцию. Вдохновением для авторов стали самые разные, порой неожиданные вещи: любовь, сибирская природа, конечно же, Байкал, в частности, байкальский лёд, спорт, история культуры и даже геополитика. Все 130 предметов выполнены по эскизам иркутских дизайнеров на иркутских производствах иркутскими мастерами – многих из них мы пригласили к участию в выставке не как авторов концептуальных предметов, а как профессионалов, владеющих определенной техникой и способных воплотить на высоком уровне задумки дизайнеров.

Фото С. Антипина

В организации выставки участвовали девять членов Ассоциации предметных дизайнеров, и благодаря каждому она получилась очень достойной и яркой. Среди наших экспонентов были как те, кто работает с нами уже не первый раз – а это признак крепкой дружбы и сотрудничества, так и новички, что не может не радовать. Следующую выставку планируем в 2024 году. Останавливаться нельзя: как говорится, механизм запущен.

«Выставкой ART-LINE мы задали высокую планку»

Соорганизаторы события Ксения Буянова и Светлана Рожкова (дизайн-студия «Розмарин») поделились, что их впечатлил сам выставочный процесс, интенсивно набирающий обороты в Иркутске. По мнению творческого дуэта, желающих участвовать в следующей выставке предметного арт-дизайна будет в разы больше, чем сейчас.

– Мы видим у наших коллег живой интерес к подобным событиям и получаем активную обратную связь, – рассказала Ксения Буянова. – Радует, что в наше время у людей не пропал дух авантюризма, все готовы включиться в интересные, увлекательные, причём не только творческие, процессы. Например, мы с нашими партнёрами, чтобы сделать подиумы для экспонатов в выставочном пространстве, подняли на четвёртый этаж газобетонные блоки в объёме, достаточном для строительства гаража на две машины.

Сейчас и дизайнеры, и производители находятся в процессе наработки опыта и отработки взаимодействий: за пределами России такой опыт уже есть, возможно, он есть и в Москве, но на местном уровне мы только-только начинаем разговаривать о предметном дизайне на каком-то общем языке.

Фото С. Антипина

– Если говорить об уровне представленных экспонатов, то он соответствует понятию «арт», то есть речь идёт не о функционале или удобстве, – подчеркнула Светлана Рожкова. – Эти предметы – на грани дизайна и искусства, и они должны вызывать у человека эмоции. Если это случилось, он купит себе стильный стул – тот при этом может быть даже не таким удобным, но классно впишется в концепт помещения и будет радовать глаз. Таких предметов на выставке ART-LINE было достаточно много, и это только начало.

В Иркутске много талантливых дизайнеров, нам всё интересно, мы идём вперёд, и к нам подтягиваются производители, которым нужны необычные проекты. Выставкой ART-LINE мы задали высокую планку и очень рады, что на мероприятие пришли не только профессионалы, но и люди, которым нравится арт-дизайн, они хотят это покупать. Так что мы не зря работаем.

Фото С. Антипина

«Русский дизайн – потрясающий, его хочется покупать»

Предметный арт-дизайн является частью креативной экономики, и в России на него наблюдается активный спрос, рассказала продюсер, эксперт в области событийного маркетинга Ксения Пономарёва. Больше всего, по ее словам, сегодня ценится российская аутентика.

– Русский дизайн – потрясающий, на него хочется смотреть, его хочется покупать. Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров Иркутска эту трендовую волну поймала – и движется с ней в одном направлении. Растёт уровень дизайнеров, производителей, появляются более аутентичные и дорогие предметы, ручная работа, уникальные материалы. Ассоциация работает чуть больше года, а мы уже вышли за пределы региона. Поэтому можно смело заявить, что в Иркутске промышленный и предметный дизайн развивается хорошими темпами.

Фото С. Антипина

Основная концепция выставки ART-LINE – представить локальных производителей и дизайнеров. Они, естественно, вдохновляются местной аутентикой, стилем. Поэтому у многих предметов отличительная черта – тема Байкала. Мы активно развиваем байкальский дизайн с момента создания Ассоциации. Нам очень хочется, чтобы отели и гостевые дома наполнялись нашими предметами дизайна, чтобы в них чувствовался местный колорит. Нам не нужно это привозить из Китая или ещё откуда-то, мы можем сами делать прекрасный дизайн и наполнять им коммерческие пространства. Такие, где хочется находиться.

Фото С. Антипина

Кстати, в планах Ассоциации не только проведение выставок, но и образовательное направление. Мы движемся к тому, чтобы создать здесь частный университет, который будет обучать профессиям промышленного и предметного дизайна, чтобы мы могли выйти на другой качественный уровень. Надеемся, что в следующем году в этом направлении мы сделаем большой рывок.

«У проекта – большое будущее»

Дизайнеру и члену Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Евгении Череповой-Юшковой, выставка ART-LINE запомнилась уникальным подходом авторов к предметам, которые они создали.

– Было интересно видеть, как обычные вещи могут стать чем-то удивительным и неповторимым благодаря творческим идеям дизайнеров и мастерской реализации производителя.

Я считаю, что у этого проекта большое будущее, так как люди всегда будут интересоваться красивым и функциональным дизайном вещей, которые используют в повседневной жизни. Такие выставки могут вдохновлять новых дизайнеров и производителей, а также стимулировать развитие индустрии предметного дизайна.

Фото С. Антипина

«В эстетике формируется аутентичный локальный образ»

Архитектора, дизайнера и публициста Алексея Долина проект, с одной стороны, впечатлил своей масштабностью, а с другой – локальной эстетикой.

– Выставка запомнилась и впечатлила количеством участников и широкой разноплановостью предметов. Было представлено много работ с глубокой философией и подтекстом, кроме того, мы наглядно увидели, как формируется аутентичный локальный образ в эстетике.

Верю как в большое будущее проектов Ассоциации, так и в формирование полноценной индустрии предметного дизайна в нашем регионе.

Фото С. Антипина

МНЕНИЯ

«Ассоциация предметных дизайнеров положила начало потрясающему делу»

Современный интерьер должен наполняться авторскими предметами – в этом его ценность, индивидуальность, характер тех людей, которые живут в этом интерьере: их пристрастия, увлечения, убеждена Елена Березина, основатель и арт-директор интерьерного бренда S-Classic.

– Первая выставка предметного арт-дизайна ART-LINE – концептуальное событие, которое состоялось благодаря команде креативных людей, объединившихся в Ассоциацию промышленных и предметных дизайнеров. Они положили начало потрясающему делу, привлекающему внимание к стильному российскому дизайну.

Мы много говорим о том, что современный интерьер должен наполняться авторскими предметами, при этом в Иркутске ничего подобного практически не было – приходилось куда-то ехать, хотя у нас очень много талантливых дизайнеров и достойных производств, которые могут реализовывать крутые идеи.

Фото С. Антипина

У каждого интерьера должна быть своя душа, своя изюминка, и только за счёт авторских предметов искусства мы можем этого добиться. Авторские предметы – то, что реально нужно архитекторам и дизайнерам, которые делают полные интерьеры. В Москве за последние три года открылось много галерей, где представлены московские авторы, у которых я сейчас нахожу уникальные предметы для нашего центра интерьерного дизайна S-Classic, но очень хочется, чтобы такие вещи появлялись и в Иркутске. Тем более, что наши дизайнеры могут использовать ни с чем не сравнимые местные материалы и колорит.

Мне многое понравилось на выставке. За время её работы мы отобрали достойные экземпляры и представим их уже на своей площадке, продолжив таким образом выставку и направив внимание своих клиентов на локальный дизайнерский арт-продукт.

Фото С. Антипина

«Ресайклинг – это будущее дизайна»

Современный арт-дизайн становится всё ближе к устойчивому развитию и правильному восприятию окружающего мира, считает преподаватель БФУ им. Канта (Калининград) Николай Душутин, в прошлом иркутянин.

– Выставка ART-LINE – фантастическая, место, где она была организована, – уникальное, потенциал у арт-дизайна в Иркутске – огромный. Я представил здесь своё зеркало «Космос», посвящённое космонавту Леонову, а также работу своих студентов – «Бабри-дом» – модель павильона и пять элементов мебели в масштабе 1 к 10, как некое промо, в котором ребята презентуют себя и свои возможности в будущем. И то, что они участвовали в выставке вместе с профессионалами, показывает, насколько сегодня актуальна история обучения и экспонирования для начинающих предметных дизайнеров наряду с теми, кто уже состоялся в своём творчестве.

Если говорить о будущем арт-дизайна, то отмечу такой тренд как ресайклинг. Это направление, наверное, всегда было будущим дизайна: вспомните, как когда-то наши бабушки из порвавшихся бус и тесьмы пытались создать себе какой-то новый образ. А сегодня ресайклинг как часть дизайна – это ещё и создание эстетически приятных и правильных материалов, а не просто переработка и утилизация мусора. Например, можно создавать авторские предметы из пластиковых крышек, или дать вторую жизнь стеклянным бутылкам, сделав из них уникальные изделия, вызывающие эмоции. Это дорогого стоит, и потенциал у этого направления, особенно в России, огромный.

Фото С. Антипина

«Мастера – отличные, вещи – качественные и красивые»

Олег Мичкаев, представитель компании «Центрсвет», рассказал, что решение стать партнёром выставки было принято быстро. По его словам, компания видит в таких мероприятиях перспективу развития для Иркутска, отрасли, экономики в целом.

– Мы не первый раз являемся партнёрами подобной выставки и хотим отметить её достойный уровень, хотя изначально у нас было опасение, продиктованное, наверное, какими-то стереотипами, что предметы на выставке будут «местечковые». Но результат показывает: у нас в регионе много отличных специалистов, мастеров, дизайнеров, которые делают действительно качественные и красивые вещи.

Все предметы, представленные на выставке ART-LINE, – разноплановые по стилистике, исполнению, используемым материалам. Практически любой посетитель мог подобрать здесь что-то по своему вкусу. Лично мне понравились предметы из стекла, потому что этот материал очень отзывчив к различным световым решениям, создаёт уют и всегда неповторим в любом интерьере.

Фото С. Антипина

«Коллаборация иркутских дизайнеров и Клубного дома «Бабр» получилась успешной»

Своими впечатлениями поделилась и Елена Печерская, руководитель отдела продаж Клубного дома «Бабр», на площадке которого прошла выставка. По ее мнению, коллаборация с иркутскими дизайнерами получилась успешной, а цели – во многом совпали.

– Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров объединила людей, которые продвигают идеи, направленные на обновление Иркутска, на то, чтобы сделать город современным и красивым. У нас та же задача: мы сделали интересный и качественный проект Клубного дома «Бабр», чтобы люди увидели: можно строить не просто кирпичные коробки, а дома с совершенно другой архитектурой.

Фото С. Антипина

Конечно, в Иркутске много знаковых мест, но новых, современных, особенно в центре города – единицы. При этом, пока шло строительство, многие иркутяне почему-то считали, что «Бабр» – это административное здание, школа или больница, не ожидали, что это – жилой дом, оснащенный по последнему слову техники во всех деталях. Нам хотелось этот барьер переломить, показав горожанам, что здесь есть комфортные квартиры, уютный закрытый двор, красивые лобби. А кроме этого – оригинальные пространства для коммерческих площадей, которые можно использовать для офисов, презентаций, ресторанов и кафе, а также различных выставок.

Так мы объединили продвинутые идеи иркутских дизайнеров и наши возможности, предоставив для выставки почти 700 квадратных метров коммерческой части жилого комплекса. И эта коллаборация, я считаю, получилась очень успешной.