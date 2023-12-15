Проминдекс – промышленный суверенитет России

Выпускник ИрГУПСа, а ныне москвич и онлайн-предприниматель Илья Хабадаев электронной коммерцией занимается уже давно. В 2016 году Илья с бизнес-партнером основали вебсайт «Проминдекс» – платформу продаж в сегменте В2В. Мы расспросили основателя площадки о мотивах такого выбора, о тонкостях работы с В2В-агрегаторами и о том, как проект вышел на федеральный уровень.

Запросил, сравнил, заказал

Как вообще пришла в голову мысль заняться таким непростым, прямо скажем, направлением?

– Идею подсказала практика – производителям всегда нужен рынок сбыта, нужен рост продаж. Можно добиваться этого «холодными» звонками и слушать бесконечные «нет, нам это неинтересно», можно рассылать миллионы писем, а можно автоматизировать процесс с помощью онлайн-инструментов, сделать его быстрее, проще, дешевле, удобнее. Я, как человек с большим опытом электронной коммерции, – за второй вариант.

Мой партнер и сооснователь «Проминдекса» как раз из производственников, поэтому представление о том, в чём нуждается бизнес, у нас было самое предметное. Существовавшие на тот момент платформы, на наш взгляд, не слишком хорошо закрывали потребности бизнеса, поэтому мы решили сделать свою, которая сейчас объединила все регионы России. К примеру, ежедневно у нас добавляется несколько десятков предприятий, которые работают в реальном секторе экономики. Металлопрокат, железобетон, строительные материалы, оборудование, станки, спецтехника и так далее – все к нам.

Что такое площадка «Проминдекс» – маркетплейс или, скорее, тематическая доска объявлений?

– Статус маркетплейса подразумевает ту или иную степень участия площадки в сделках пользователей. Мы в сделках не участвуем: не занимаемся доставкой, не держим товарные склады, не проводим платежи. Наша задача – предоставить удобный поиск, связать между собой продавца и покупателя, если нужно транспортную компанию, а общаются, договариваются они уже между собой.

Дело в том, что цикл сделки в сегменте В2В дольше и сложнее, чем в консьюмерских проектах, вроде Wildberries, Яндекс.Маркета или Ozon, где товар выбрали, купили в один клик. В нашем случае стороны сначала согласовывают договор, обговаривают условия, могут попросить предоплату или рассрочку платежа, разбивать партию на несколько частей, кому-то нужна доставка, а кто-то готов своими силами забрать товар. Далеко не каждая заявка сразу ориентирована на покупку – некоторые компании таким образом собирают предложения по рынку, чтобы позже выбрать самое выгодное. Тут нужно понимать, что покупаешь не зубную щетку, средняя сделка составляет не менее трехсот тысяч рублей.

Сейчас мы агрегатор заявок и предложений. «Проминдекс» – это возможность быстро сравнить условия нескольких производителей, купить товары или услуги в одном месте, а не искать их на разных площадках, на отдельных сайтах, не обзванивать каждого поставщика по отдельности, причем площадка работает по всей России и в странах ближнего зарубежья. Мы быстро растем, и это главное.

От ИП до крупных предприятий

Как устроена работа на вашей площадке? Как зайти на нее новому пользователю?

– Всё довольно просто. Первый шаг: вы регистрируетесь на площадке. Второй: подтверждаете свой номер телефона. Это необходимое условие, чтобы отсечь мошенников, схемы которых, как правило, рассчитаны на массовые регистрации. Третий: делаете подтверждающий платеж на символическую сумму, принцип, как, к примеру, в Яндекс.Такси – чтобы подтвердить свои реквизиты и существование компании. После этого у вашего аккаунта появится отметка о верификации, и вы сможете размещать свои объявления.

Вы следите за актуальностью данных, размещаемых пользователями? Например, за тем, чтобы реальные цены соответствовали заявленным – сейчас, в условиях нарастающей инфляции, это чувствительная информация…

– За обновление информации отвечают сами компании, которые дают объявления, но у нас много инструментов, чтобы отсекать тех, кто в этом вопросе забывчив. С крупными пользователями, конечно, проще: организации, у которых большой перечень товаров или услуг, как правило, настраивают автоматическую загрузку через интеграцию фида. В этом случае, если поставщик что-то меняет в условиях, – цену, описание, фотографию – наш движок автоматически обновляет данные.

Мы понимаем, что это влияет на репутацию агрегатора – если пользователь зайдет на площадку, найдет объявление, свяжется с компанией, а ему скажут, что такого товара нет или он стоит в два раза дороже, он не будет разбираться, где чья зона ответственности, а просто не пойдет к нам снова. Поэтому движемся сейчас к тому, чтобы максимально упрощать автоматическое обновление за счет интеграции движка с ERP-системами, которые используют предприятия, с той же 1С, например.

Кто ваша ключевая аудитория – малый бизнес или крупные компании, производители или торговля?

– Малый, средний и крупный бизнес. У корпораций, как правило, свои процедуры закупок, но с каждым днем мы видим, что они прибывают в ряды клиентов «Проминдекса». Для малого бизнеса мы привлекательны не только большой базой, но и тем, что большинство услуг бесплатны, мы реализуем большой проект, который связал все уголки страны.

К нам приходят крупные производители – те же металлургические компании, у которых ассортимент продукции измеряется десятками тысяч наименований, и небольшие торговые фирмы, которые выступают посредниками, и даже предприниматели, которые занимаются сдачей спецтехники в аренду строителям, например, или мелким субподрядом.

Если вам необходимо сравнить цены на те же стройматериалы или купить, скажем, пять тонн арматуры по сходной цене – это точно к нам. Также могу сказать про большие заказы, каждый находит свое. Можно, например, разместить заявку, получить в течение недели 20-30 предложений, сравнить условия и выбрать оптимальный вариант.

Если нужно увеличить продажи, расширить географию поставок, быстро ликвидировать складские остатки, найти новые рынки – это тоже к нам. Мы готовы показать статистику запросов по любой практически нише – такой-то трафик, столько-то заявок в среднем приходит. Эти покупатели могут стать вашими.

Если требуется быстро сменить исполнителя, снизить зависимость от дистрибьюторской сети, сократить количество посредников в цепочке поставок или расходы на торговых представителей – в этом тоже поможет В2В-агрегатор.

Точка роста

Ощутили ли вы на себе последствия 2022 года? Возможно, разрыв привычных цепочек поставок заставил наших производителей и потребителей искать новых партнеров через электронные площадки?

– С одной стороны, одномоментно ушли иностранные компании – их было немало. С другой, появились российские компании, которые выпускают те товары, что раньше покупались за рубежом. А раз люди начинают что-то выпускать, они ищут пути сбыта, ищут каналы, где можно заявить о себе. И наоборот – бизнес стал искать альтернативу, новых поставщиков.

В результате у «Проминдекса» трафик вырос с докризисных 8-10 тысяч уникальных посетителей в сутки до 30-32 тысяч сейчас. И мы считаем, что вполне реально в ближайший год преодолеть планку 100 тысяч визитов в сутки.

100 тысяч?! Вы готовы к такой активности?

– Готовы! Сейчас мы активно занимаемся созданием новой версии сайта: перерабатываем движок, меняем дизайн, вводим новые услуги – отзывы, листинги (для тех, кому нужно быстро, буквально одним взглядом окинуть рынок), проверку информации и многое другое. Но это новая история – о ней стоит поговорить позже, когда запустим обновление.

• На площадке «Проминдекс» на сегодня зарегистрировано около 90 000 компаний.

• Ежедневно на сайт совершается более 30 000 визитов.

• Самая обширная категория объявлений – это металлопрокат, в ней представлено больше

2 миллионов товаров. На втором месте – строительство и ремонт: порядка 1,3 миллиона заявок и запросов. За ними идет оборудование – 700 тысяч и услуги аренды – 100 тысяч объявлений.

• Компаний из Иркутска зарегистрировано 1140. Они размещают 400 тысяч объявлений. Для сравнения – московских компаний на площадке «Проминдекс» зарегистрировано 14600, а количество объявлений примерно такое же, как и у иркутских пользователей – около 400 тысяч.