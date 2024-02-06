Юрист на аутсорсинге. 5 вопросов о юридическом сервисе для бизнеса

Аутсорсинг – передача компанией отдельных функций сторонним организациям – явление далеко не новое и широко известное. Однако в последние годы из доступной альтернативы аутсорсинг все чаще превращается в необходимость. Причина – кадровый голод. По данным исследования Института экономики РАН, дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 миллионов человек. 85% работодателей, по информации HeadHunter, считают: нехватка кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и в 2024 году. Как аутсорсинг помогает решать эту проблему? Рассказывает Алексей Черкашин, сооснователь и руководитель компании ВС Консалт.

1. Какие функции можно передать на аутсорсинг? Выгодно ли это?

– На аутсорсинг обычно передаются непрофильные функции. Главной операционной функции – той, в которой производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду, – аутсорсинг касаться не должен. Традиционно делегируется функционал так называемого бэк-офиса: например, бухгалтерия и юриспруденция. Это очень разумно, особенно на старте бизнеса.

Для компании, находящейся в начале деятельности, фокус на непрофильных задачах всегда будет отнимать слишком много времени и сил у руководящего состава, а внешние подрядчики помогут разгрузить ключевых людей, высвободить ресурсы, дадут возможность заниматься тем, что приносит прибыль.

Делегируя непрофильные функции сторонним компаниям, собственник серьезно экономит:

На организации рабочего места (аренда, мебель, компьютеры и т.п.).

На приобретении специализированного программного обеспечения, такого как справочные правовые системы, без которых юрист работать не в состоянии (к слову, стоимость лицензии того объема, что используется у нас в компании, составляет примерно 20 000 рублей в месяц на одного сотрудника).

На подборе кадров. При этом самостоятельно оценить, насколько в действительности компетентны бухгалтер или юрист, руководитель чаще всего может только по косвенным признакам.

На заработной плате (со всеми налогами, взносами, больничными, отпусками).

На постоянном обучении и повышении квалификации. Законодательство в нашей стране обновляется настолько стремительно, что знания, полученные в университете, теряют актуальность за полгода-год.

Важно помнить, что недозагрузка специалиста, помимо прямых убытков (работодатель оплачивает простой из своего кармана), чревата иными негативными последствиями. Ответственный человек, как правило, хочет достаточного объема интересной работы, её нехватка – всегда риск увольнения. А ущерб от увольнения, выражающийся в затратах на простой, подбор кадров, интеграцию в работу нового лица и т.д., составляет в среднем шесть окладов сотрудника.

2. В каких случаях лучше иметь специалиста в штате?

– При переходе бизнеса от стартапа к следующей стадии развития возможен перевод функции из аутсорсинга в инхаус. Однако, на мой взгляд, экономически обоснованно это только тогда, когда у вас есть объем работы минимум для двоих сотрудников. Иначе отпуск или больничный единственного штатного специалиста, закрывающего свою функцию, будет грозить остановкой работы.

Также крайне неразумно выглядит передача внешним исполнителям задач, в которых стоимость последствий наступления рисковой ситуации высока для вас. Если результаты договоренностей с партнерами в вашем бизнесе фиксируются всегда только устно, то штатный юрист вам не нужен. Но если вы хотите избежать возможного судебного разбирательства – позаботьтесь о юридической гигиене своего дела.

3. Чем полезен юридический аутсорсинг?

– Плюс юридического аутсорсинга – специализация. Как у врачей, она есть и у юристов. Специалист по трудовым спорам отличается от специалиста по налоговым так же, как окулист от хирурга. Узкий профиль всегда выше по уровню, чем общий.

В бизнесе традиционные проблемы, как правило, очень разноплановые: договоры, отношения с работниками, налогообложение, внешнеэкономическая деятельность и таможня, контракты и судебные тяжбы, проверки и закупки на торгах. Спектра задач хватит на целое подразделение. Но даже те, кто дорастил бизнес до собственного юридического департамента, привлекают сторонний консалтинг на аутсорс по редким узким вопросам – к их числу относятся, например, налоговые проверки.

4. Если предприниматель решил, что аутсорсинг выгоден и позволяет обогнуть «айсберг кадрового голода», как ему выбрать подрядчика? На что обратить внимание?

– Ваш партнер должен быть надежен, стабилен и компетентен.

В надежности ООО ВС Консалт, например, сомневаться не приходится: мы существуем на рынке больше десяти лет, с 2013 года. При этом анализ любых публичных – в том числе финансовых – показателей позволяет отнести нас к числу стабильных партнеров.

В 2022 году компания ВС Консалт вошла в два определяющих юридических рейтинга страны – рейтинг портала «Право-300» и ежегодный рейтинг Лидеров рынка юридических услуг России газеты «Коммерсант». Юристы компании занимают высокие позиции и в индивидуальных рейтингах юристов.

И, конечно, мы дорожим своей репутацией ответственного и надежного партнера. Показателем того, что клиенты нам доверяют, на мой взгляд, служит то, что более 83% основных заказчиков приходят к нам по рекомендации.

Коллектив компании ВС Консалт. Фото из архива компании

5. ВС Консалт позиционирует себя как юридический сервис для бизнеса. В чем это выражается?

– Это означает, что ВС Консалт, обеспечивая предпринимателю те преимущества и плюсы аутсорсинга, о которых я говорил выше, нивелирует минусы, возникающие при дистанционном обслуживании – на всех этапах совместной работы.

Постановка задачи. В зависимости от привычек клиента каналом для постановки задач может быть электронная почта, клиентская CRM или наша внутренняя, рабочий чат в мессенджере или телефон.

Взаимодействие. Дистанционное обслуживание не означает, что мы дистанцируемся от заказчика. Сопровождение переговоров с контрагентами, встреч с представителями банков, участие в планерках – всё это предоставляется в рамках абонентского сопровождения.

Сроки выполнения задач всегда строго регламентированы договором на обслуживание, заключаемым между ВС Консалт и клиентом.

Контроль. В зависимости от характера поставленной задачи (трудовой вопрос или, например, налоговый) исполнителем в ВС Консалт будут разные специалисты, но за клиентом всегда закреплен ведущий юрист. Это позволяет ему более полно погружаться в специфику бизнеса и быть в контексте.

Помимо этого, за заказчиком закреплен клиентский менеджер. Это канал обратной связи для сотрудников клиента. Он создан как для решения неюридических задач, так и для возможных жалоб. Мы считаем, что претензии могут быть к каждому. Но сервис заключается в их оперативной обработке и недопущении повторения.

Конфиденциальность. Крайне важный аспект. Настолько, что о большинстве проектов, которые мы сопровождаем, мы не имеем права упоминать. Мы с пониманием к этому относимся, таковы условия работы по, например, налоговому направлению, корпоративным спорам, интеллектуальной собственности. Сопровождая международные проекты, мы постоянно подписываем так называемый NDA – соглашение о неразглашении информации. Это эффективный инструмент, гарантирующий ответственность, поэтому стали подписывать NDA и по всем иным проектам при необходимости.

Стоимость юридического аутсорсинга выгодно отличается от уровня заработных плат штатных юристов. В зависимости от объема задач, в ВС Консалт можно выбрать подходящий тариф (начиная от 24 000 рублей в месяц). При этом раз в квартал есть возможность сменить тарифный план в большую или меньшую сторону.

vs-consult.ru

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