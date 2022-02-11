Автокредиты ведущих банков доступны иркутянам в режиме «одного окна»

Дефицит автомобилей на рынке по итогам 2021 года привел к их удорожанию на 35%, сообщает агентство "Автостат". Стремительный и продолжающийся рост цен заставляет многих принимать решение о покупке авто как можно скорее. Возможность приобрести машину в кредит становится более привлекательной – автокредит от условных 10% годовых выгоднее, чем удорожание машины на 20-30% в год. Тем более когда процесс автокредитования стал более удобным и доступным для иркутян – на улице Карла Маркса открылся офис центра автокредитования AUTOTIME, который объединяет предложения ведущих банков города и услуги бесплатного автоподбора для клиентов.

Как выбрать автокредит

AUTOTIME работает в режиме«одного окна». В распоряжении центра – вся доступная в Иркутской области линейка автокредитов. Благодаря этому, подобрать и одобрить кредит можно, пожалуй, для любого человека и на любой автомобиль, найденный на Дроме, Авито, в автосалоне или на авторынке.



– Когда клиент приходит к нам в офис, мы начинаем с разговора о том, какой примерно автомобиль интересует человека, какой ежемесячный платеж будет ему комфортен, есть ли у него первоначальный взнос, и так далее. Исходя из этой информации, понимаем, у каких банков есть продукты, подходящие нашему клиенту, – рассказывает директор центра автокредитования Татьяна Крылова.



Таким образом, можно получить автокредит на комфортных для клиента условиях – без КАСКО, с любым первоначальным взносом от 0%, с кредитной историей или без нее. Есть даже программы, позволяющие не оставлять приобретаемый автомобиль в залог банку.



Специалисты центра автокредитования AUTOTIME аккредитованы во всех ведущих банках города. Они самостоятельно заводят заявки в те кредитные организации, условия которых подходят клиенту. Для этого достаточно лишь документа, удостоверяющего личность – например, паспорта и водительского удостоверения. Оформление занимает не более 60 минут, которые можно провести в комфортабельном офисе компании. Кредитный договор заключается напрямую с банком, который вы выберете прямо в офисе AUTOTIME.



– Процент одобрения автокредитов для наших клиентов составляет 96%. И это не просто красивые цифры – мы знаем, как правильно заполнить документы, в какие банки подать заявку исходя из вашей персональной ситуации, и как добиться одобрения, – отмечает Татьяна Крылова.

Подбор автомобиля с гарантией

Чтобы сделать процесс приобретения автомобиля еще более комфортным, клиентам центра автокредитования предоставляется бесплатная услуга – профессиональный подбор автомобиля.



Если клиент не определился с конкретным автомобилем, ему может помочь персональный специалист по подбору, который изучит предложения на Дроме, авто.ру и других площадках, съездит на авторынок и подберет лучший автомобиль с точки зрения пожеланий клиента. Техническое состояние машины оценивается с помощью специального оборудования по 78 параметрам. И самое главное – центр AUTOTIME дает гарантию на подобранный автомобиль. Таким образом, можно быть на 100% уверенным в своем выборе.

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