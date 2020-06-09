Технологии на экспорт: как иркутская компания ITSumma работает на зарубежных рынках

Вопреки расхожему мнению, экспортировать из Иркутской области можно не только нефть, газ и лес. Компания ITSumma – серебряный призер регионального конкурса «Экспортер года» – уже много лет успешно предоставляет на международных рынках свои IT-услуги. Как находятся зарубежные клиенты? Почему компания не планирует покидать Иркутск? Зачем участвует в конкурсах? Евгений Потапов, генеральный директор ITSumma, ответил на вопросы Газеты Дело.

Евгений Потапов, генеральный директор ITSumma

Об экспорте услуг и гордости за Иркутск

Любой кризис – это возможности. В ITSumma об этом знают не понаслышке: компания родилась в кризисном 2008 году. Проект начинался с трех человек в штате, сейчас в коллективе – свыше девяноста сотрудников. Управление инфраструктурой, администрирование серверов, мониторинг и поддержка 24/7 – такие услуги компания оказывает клиентам по всему миру.

Евгений Потапов: Как коренной житель Иркутска, я испытываю гордость за компанию, которую я создал: за рубежом знают, что Сибирь – это нефть, золото, лес, Байкал, и удивляются, когда узнают, что здесь есть компании, которые могут оказывать услуги мирового уровня. Среди наших клиентов есть очень крупные предприятия. Идете ли вы на сайт М-Видео, покупаете ли билеты на сайте S7, читаете ли новости «ТАСС» – все эти сайты поддерживаем мы.

О выходе на экспорт и «сарафанном радио»

Выход компании на зарубежные рынки не был запланированным – сработало «сарафанное радио». На экспортные контракты компании сегодня приходится 20-30% выручки. Могло быть больше – если бы не санкции и стереотипы о «злых русских хакерах».

Евгений Потапов: Одна из главных забот в IT-отрасли – это сохранность данных. Неверный выбор подрядчика может обернуться тяжелыми последствиями. Поэтому клиенты всегда тщательно проверяют и перепроверяют информацию, а чаще всего – приходят по рекомендации. Мы практически не тратим деньги на маркетинг и рекламу – работает «сарафанное радио».

Когда к нам приходят зарубежные компании, в 90% случаев это ребята из России, которые уехали за границу и открыли свой бизнес там. Обращаются иностранные компании и по рекомендациям наших существующих клиентов. А вот прямые обращения бывают реже.

Случается, правда, что кое-кто боится выбрать «не того» подрядчика из политических соображений. Но многие понимают: российские айтишники – одни из лучших в мире. Наши услуги – высокого качества, а со снижением курса рубля еще и очень привлекательны по цене.

О зарубежных рынках и «подводных камнях»

Компания намерена и дальше развивать свое международное присутствие. Причем больше смотрит не на ближайшие, азиатские, рынки, а в сторону Европы, США и стран СНГ. Впрочем, в каждом из направлений есть свои «подводные камни».

Евгений Потапов: Русскоязычное пространство, конечно, нам интересно. Но для стран СНГ даже наши невысокие, по российским меркам, цены – от 25 тысяч рублей за стартовый пакет до 100 тысяч за расширенный – для них высоки. В Узбекистане, например, нам говорили: «Ребята, у вас все здорово, но 400 долларов месяц – это очень много».

Что касается Азии, то это сложная история. Китай, например, – крупнейший рынок, но я не уверен, что они готовы активно принимать зарубежных айтишников, все-таки у них сильно государственное регулирование в этой сфере. С Европой, с англоязычными странами найти понимание по бизнесу проще.

О господдержке и игре «вдолгую»

Развиваться в экспортном направлении компании ITSumma помогают различные институты поддержки. Уже налажено успешное взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Иркутской области, Фондом поддержки предпринимательства, Российским экспортным центром.

Евгений Потапов: Мы дважды пользовались помощью – ездили на саммит в Москву и на выставку в Узбекистан. Стенды стоят сотни тысяч – это серьёзные затраты даже для нас. Так что помощь Центра поддержки экспорта здесь ощутима.

Мы, безусловно, приветствуем такие программы, бизнес-миссии. Чем их больше – тем лучше. Но важно отдавать себе отчет в том, что это работа вдолгую. Это не «теплые» контакты: вы можете съездить на сто выставок за год – а выхлоп будет с одной из них. Тем не менее, участвовать в таких событиях, заявлять о себе необходимо.

О новых кадрах и «скамейке запасных»

Коллектив ITSumma – патриоты Иркутской области. В сфере IT нет географических границ, рынок потенциальных клиентов не ограничен – все вопросы можно решать по конференц-связи. Единственная значимая проблема – кадры. Их в Иркутске мало. В вузах будущие IT-специалисты не получают должного образования и опыта. О длинной «скамейке запасных» приходится только мечтать.

Евгений Потапов: Остро стоит проблема с разработчиками. Полученные ими в вузах знания часто не имеют практического применения в контексте современных технологий; фактически их нужно учить заново. И мы готовы учить. Уже начали работу с университетами, но пандемия внесла свои коррективы.

У нас есть абсолютно прагматичная цель: отбирать заранее и воспитывать кадровый резерв. Мы хотели бы, чтобы через два-три года, когда эти ребята выйдут на диплом, наш HR мог найти хорошего разработчика не за три месяца, а за три дня.

О стратегиях, драйверах и работе «на острие»

Несмотря на внушительный список клиентов и бурное развитие, компании ITSumma по-прежнему есть к чему стремиться. Задача на ближайшие 3-5 лет – войти в десятку крупнейших IT-компаний России.

Евгений Потапов: Строить планы в IT-сфере не так-то просто. Все меняется слишком быстро, и иметь долговременную детальную стратегию практически невозможно. Мы, безусловно, занимаемся разработкой своих программных продуктов, но пока наш основной драйвер – это сервис, услуги. Поэтому для нас важно все время быть «на острие», владеть всем набором актуальных технологий, быть максимально гибкими и адаптивным, предлагать клиентам наиболее эффективные решения.

Такая у нашей компании идеология – мы подходим к любому сотрудничеству с точки зрения бизнес-логики. Хотим, чтобы наши услуги помогали клиентам больше зарабатывать. Если они зарабатывают – они развиваются, масштабируются. Значит, и мы сможем зарабатывать больше, потому что им потребуется больше наших услуг.

О конкурсах, аудите и взгляде «со стороны»

Участие в конкурсе «Экспортер года» для компании ITSumma стало возможностью получить объективную оценку своей работы, убедиться в том, что компания движется в верном направлении. А второе место – поводом задуматься, что еще нужно сделать, чтобы работать лучше, качественнее, продуктивнее.

Евгений Потапов: Вопрос не в том, что мы получили сертификат или очередной диплом на «доску почета». Для нас каждый конкурс – это взгляд со стороны, объективная оценка. И если сейчас у нас второе место, значит, стоит задуматься, почему не первое. Оценить и решить, нужно ли нам это первое место, и если да – то какие ресурсы необходимо для этого потратить и готовы ли мы это сделать. Понять, куда мы движемся, нужно ли нам туда двигаться, провести аудит своей работы – все это отличная мотивация, и, думаю, не только для нас.



Иван Рудых