Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»

Девять из десяти дизайнеров балансируют на грани самоокупаемости и имеют дополнительное финансирование со стороны родителей, супруга или других бизнесов. Такой вывод сделала Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia», проработав в отрасли порядка десяти лет. Ее бизнес попал в 10% из 100. Как это стало возможным? Почему удачу можно генерировать? Зачем экспериментировать с новыми направлениями? Об этом Кристина рассказала Газете Дело.

Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia».

Фото: А. Федоров

Мы попали в 10% из 100

Проекты дизайнеров часто вырастают из хобби, но большинство этих проектов балансирует на грани окупаемости. Историю Кристины можно назвать уникальной, хотя сама она так не считает.

– Мне никогда не приходила в голову идея создать ювелирный бизнес, у меня это произошло органически: маленькой девочкой я плела из бисера, постепенно дошла до металла и камней, и мои изделия стали продаваться по всему миру. Я всегда считала, что в этой истории нет ни капли уникальности, в любой сфере есть такие сценарии работы.

В процессе подготовки к международной выставке украшений BIJORHCA PARIS я пообщалась с огромным количеством участников – от организаторов выставки и владельцев магазинов в Париже до дизайнеров и сделала страшный, даже шокирующий вывод: девять из десяти дизайнеров, а под дизайнерами я имею в виду в принципе весь аксессуарный ряд: кожаные сумки, бижутерия, ювелирка, – они имеют стороннее финансирование, будь то вливание старшей семьи, вливание финансов мужа или других бизнесов. То есть, дизайн и очень-очень многое в сфере моды и искусства не то что не всегда прибыльно – не всегда выходит на самоокупаемость. По большому счету, сфера дизайна функционирует как маленький НИИ: слишком много энергии уходит на поиск и исследование. И если под успехом мы имеем в виду прибыль, то да, этого очень часто не случается. В этом плане мы попали в 10% из 100.

Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia».

Фото: А. Федоров

Бренд – величина динамическая

Развивать ювелирный бренд «Sophia» Кристина начала в 2013 году, когда стала готовиться к персональной выставке в Галерее Revoлюция.

– На тот момент меня увлекали христианские апокрифы (произведения религиозной литературы, – прим. ред) и, соответственно, персона Святой Софии. К тому же, мою младшую сестру зовут София. Какое-то время я переживала по поводу названия марки… ну, знаете, парикмахерская «Светлана», булочная «Андрей», ювелирка «София»… Но когда мы вышли на международную арену, я поняла, что это прекрасное слово: оно легко пишется и читается, не имеет ни в одной из языковых групп негативных коннотаций. Отличное название мы дополнили отличным логотипом, они очень хорошо оформляются в вышивке, чеканке, декоре коробочек ювелирных украшений, в самих ювелирных украшениях. А по поводу брендинга – это величина динамическая, это не единоразовый волевой акт владельца бизнеса либо привлеченных специалистов – это то, что формируется годами, моделируется каждым новым постом, дополняется новыми интонациями с каждой новой упаковкой украшений. Если бы меня сейчас попросили прочитать перед аудиторией курс про брендинг, он был очень коротким. Я бы сказала: «Не парьтесь, просто истово делаете, и побольше».

Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia».

Фото: А. Федоров

Уезжают за более развитой инфраструктурой

Кристина всего добилась, работая в Иркутске. И это не помешало мировому спросу на ее изделия. Уезжающая из Иркутска молодежь, по мнению дизайнера, условно делится на два типа: первые в силу задора и небольшого жизненного опыта проверяют гипотезу о том, что если не получилось здесь, то получится в другом городе, а вторые – те, кто уезжает за более развитой инфраструктурой, за большим суммарным количеством клиентов, за более интенсивными социальными связями.

– Теоретически, такой город, как Москва, подошел бы для меня, потому что это крупный перевалочный пункт нескольких культур, удобный транзит между городами и странами. Однако, я склоняюсь к такому типу ведения дел, который не предполагает бутиков, огромных и пафосных сезонных презентаций. В Иркутске у нас небольшой шоурум, который отправляет очень большие посылки в другие страны. Благо, ювелирные украшения весят немного, и их достаточно комфортно пересылать. Такой формат мне ближе, именно в нем я вижу долгосрочные перспективы.

Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia».

Фото: А. Федоров

Любой формат сейчас – синтетический

Одна из главных составляющих успеха малого бизнеса – постоянные эксперименты, уверена Кристина Скобина.

– Микробизнес – это, по сути, отображение персоны его основателя и главного актора. В моем темпераменте – не фиксироваться на плато, и моя команда не почивает на лаврах, мы очень много сил и средств тратим на развитие, всегда открываем новые направления, делаем новые продукты, поэтому у нас рост идет стабильно вверх. Я думаю, это прожиточный минимум для любого бизнеса в такой неустойчивой сфере, как мода и красота. Если освоен один формат и есть ресурсы перейти на другой, то это следует сделать как минимум для эксперимента. В случае удачного эксперимента мы получаем больше ножек у того стула, на котором пытаемся усидеть.

К примеру, если раньше мой бизнес мог обеспечивать только малый опт, то сейчас готов к среднему. Раньше мы больше времени и усилий затрачивали на B2C, а сейчас – на бизнес для бизнеса. У нас очень хорошо покупают коллекции Питер, Москва, страны СНГ, в основном, Казахстан. Мы работаем с мировыми франшизами, которые создают сильные модельные линии женской одежды, а у нас они закупают аксессуары.

Кроме динамичности в основе успешного бизнеса лежит использование синтетических форматов, говорит Кристина. – Любой формат сейчас по сути синтетический: работая с B2B, мы никогда не откажемся от B2C. Работая в сегменте «Средний минус» или «Средний плюс», мы всегда так или иначе делаем какое-то количество предметов роскоши, то есть, люксовых подарков.

Нельзя сбрасывать со счетов и удачу, которую, по мнению Кристины, можно генерировать.

– Если спросить реально успешных людей об истории их коммерческого успеха, то некоторые найдут в себе силу, чтобы признаться в том, что к успеху их привела цепочка совпадений. Случайное знакомство выводит на международную арену, случайно, в нужном месте показанное на мне самой украшение, приводит тех заказчиков, которые определяют годовую прибыль. Но такую вещь, как удача, тоже можно генерировать – с помощью философии на экспорт. Это то, что люди транслируют в публичное пространство, упаковывая свой опыт и рассказывая о нем другим людям на их языке.

Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia».

Фото: А. Федоров

Феномен микробизнеса

Ювелирная сфера, как и многие другие, пострадала от коронакризиса. Однако, всегда находится кто-то, кто вопреки общему тренду умудряется чувствовать себя лучше. Одним из таких счастливчиков стал бизнес Кристины Скобиной.

– Это феномен, который свойственен микробизнесу. Роскошь – первое, на чем люди начинают экономить, поэтому суммарно эта сфера сильно пострадала во время пандемии, но если крупная ювелирная компания заработает не 500 миллионов, а 400, это будет катастрофа, а если я вместо пяти миллионов заработаю четыре, производство практически не заметит. Признаться, во время пандемии у нас даже был рост, связанный как с открытием новых направлений, так и с тем, что в нашу ценовую нишу спустились клиенты, которые не смогли потратиться на поездки и прочие удовольствия в Италии и Франции.

Источник фото: сайт ювелирного бренда «Sophia»

Спрос на обучение колоссальный

Одно из направлений, которые развивает Кристина – обучение.

– Предприятия, у которых есть хотя бы небольшой запас прочности, могут извлечь дополнительную пользу из имеющихся у них ресурсов. На нашем производстве станки могут работать и после окончания рабочего дня. В это время я могу приглашать молодых людей, чтобы мои мастера познакомили их с профессией, а это сразу несколько векторов: суровое производство, металлы и станки, курсы по дизайну, маркетинг в отдельно взятой сфере.

Обучение у нас было всегда, но оно было хаотичным, проходило в формате мастер-классов. Сейчас мы готовы к запуску полноценной ювелирной школы. По нашим расчетам, один курс обучения займет месяца полтора, он будет содержать информационную часть от меня и нескольких прикладных мастеров по смежным сферам, таким как искусство, дизайн, брендинг, продвижение, а также, конечно, все материалы и расходники.

Сразу скажу, что цены здесь будут высокие – не из жадности, а из соображений фильтрации: я готова тратить свое время и энергию на мотивированную публику. Самое приятное, что по окончанию этого календарного года мы сделаем выставку, где мы как бренд присутствовать не будем ни одним украшением – мы будем выставлять изделия тех, кто учился с нами, тех, кто только-только начинал. Мне кажется, это будет очень интересно.

Несмотря на то, что ювелирное дело – недешевое хобби, Кристина ожидает большого спроса.

– Спрос колоссальный, он уже есть. Мы проводим мастер-классы уже много лет, но вы не встретите в нашем аккаунте ни одного объявления о мастер-классе, потому что стоит нам упомянуть при заказчике о том, что мы планируем организовать занятие, через неделю набирается группа из 12 человек – это тот максимум, который мастер и ассистенты могут принять.

Есть конкретное предложение

Организаторы молодежного форума «Справимся Сами» https://irk-forum.ru/ пригласили Кристину Скобину выступить в качестве спикера. По ее словам, важность таких мероприятий для региональных городов сложно переоценить.

– Самое страшное, что может случиться с человеком – это осознание того, что никто не разделяет его мыслей, что он никому не интересен. А оказаться в компании единомышленников, которые, я уверена, найдутся на форуме, – это бесценно. Я, пусть и заочно, знаю многих участников этого процесса, поэтому уверена, что польза от форума будет величиной практической.

В свою очередь у меня, как у спикера, будет конкретное предложение к участникам – попробовать свои силы в производстве ювелирных украшений. Кого это может заинтересовать: во-первых, взрослых, состоявшихся в своей сфере людей, со своей жизненной философией и эстетическими представлениями, которым захочется создать собственное уникальное украшение; во-вторых, профильных студентов, которые хотят развивать практические навыки на реальном производстве и в-третьих – тех, кто хочет попробовать себя в рамках профориентации.

Как известно, технологии становятся все более доступными, время неподвижных, заоблачных мастодонтов давно прошла, и сейчас действительно каждый может прикоснуться к ювелирному искусству и почувствовать себя творцом. Это свойство эпохи, и мне это чертовски нравится!