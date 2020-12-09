«Ставим паруса и двигаемся вперёд». Антикризисные проекты кулинарной студии «Anetti»

О временах, когда всё вокруг меняется кардинальным образом, существует множество мудрых высказываний. Одно из них: «Когда дует ветер перемен, надо ставить не стены, а паруса». Основательница популярной в Иркутске кулинарной студии «Anetti» Анна Логинова и её деловой партнёр Наталья Селенкова не просто ставят паруса, но ещё и сами их надувают, пытаясь угадать направление ветра. Газете Дело Анна и Наталья рассказали о последних новациях в проекте кулинарной студии, о том, какую бизнес-идею они впервые реализуют на рынке продуктового ритейла в Иркутске, и почему не боятся конкуренции.

Анна Логинова, основательница кулинарной студии "Anetti" (справа) и её деловой партнёр Наталья Селенкова Фото из архива компании

«На печи не сидели»

Бизнесы, которые связаны с общественным питанием и организацией досуга, считаются одними из самых пострадавших от пандемии COVID-19. Как коронакризис повлиял на ваш проект?

Анна: Несмотря на то, что кулинарные мастер-классы в «Anetti» не проводятся с апреля, мы, образно говоря, не сидели на печи. Хотя многие мне советовали переждать это непонятное время, снизить деловую активность. Но пережидание не для нас. Вместе с Натальей Селенковой мы приняли решение не останавливаться – ставить паруса и пытаться понять, куда ветер дует, если надо, самим их надувать, чтобы двигаться вперёд. Пусть даже без компаса и в ночи.

Получается, полагались в основном на интуицию? Помогает она в предпринимательстве справиться с непростой ситуацией?

Анна: Большая вера в то, что мы делаем, помогает. И многочисленные идеи, которые мы генерируем. От каких-то решений отказываемся, потому что, скажем так, они не согласуются с душой и умом. Например, когда в апреле закрыли кулинарную студию, мы планировали организовать доставку готовых обедов: разработали стратегию, рекламную кампанию, но не было внутреннего ощущения, что это – «наше».

Тогда же, в апреле, с одной из пекарен Иркутска делали пасхальные куличи под брендом «Anetti» для наших подписчиков в Instagram, и в процессе этой работы у меня созрела идея, что в пекарне можно продавать готовую мясную и овощную продукцию: различные рулеты, паштеты, заливное, печёночные тортики. Потому что когда покупаешь свежевыпеченный хлеб, заплатить ещё 200-300 рублей за мясной деликатес не слишком накладно, но при этом у вас уже есть готовый и вкусный ужин. Идея сработала, и так зародился наш проект «Кулинарная лавка Anetti». И мы очень благодарны собственникам пекарни, которые оценили эту идею и помогли нам в тот момент, когда всё рушилось, и иркутянам, поддержавшим нас и рублём, и своими постами в социальных сетях. Особо хотим поблагодарить Виктора и Ольгу Бронштейн, коллектив галереи, которые поддерживают студию «Anetti» в сложные пандемийные времена.

В чём ещё кроется секрет успеха проекта «Кулинарная лавка»?

Анна: В том, что в лавке представлена мясная продукция, приготовление которой занимает достаточно много времени, а им располагает далеко не каждая хозяйка. Мы же любим и умеем это делать на высоком качественном уровне, и таким образом, с одной стороны, помогаем хозяйкам решить вопрос, чем накормить семью или удивить гостей, а с другой, выручаем тех, кто не привык ходить в гости с пустыми руками. Раньше это были конфеты и букеты, а сейчас вы станете самым желанным гостем на вечеринке, если принесёте качественную и вкусную еду, приготовленную по рецептам шеф-поваров.

Мы сами едим всё, что продаём, и наши маленькие дети тоже это едят. Поэтому качество для нас – основа основ. И знаете, я лично кайфую, когда ем наши мясные изделия. Единственный минус продуктов – короткий срок годности, потому что всё готовится из натуральных ингредиентов, без консервантов и т.п.

Вся продукция "Anetti" - из натуральных ингредиентов Фото из архива компании

Наталья: При этом мы не относимся к этому проекту как к хобби: кулинарная лавка – это серьёзное производство, в котором отточены все процессы, разработаны программа, технологии, рецептура, налажен учёт.

Холодильник «на доверии»

Какие ещё новые идеи удалось воплотить?

Наталья: Мы также стали изучать, что происходит в целом на рынке продуктового ритейла, и обратили внимание на то, что в Москве набирает популярность тема «умных холодильников», в которых у покупателя есть полный доступ к товарам. Особенно актуальной она стала в период пандемии, потому что это – бесконтактная продажа продуктов питания, то есть без продавца.

И мы решили, почему бы и нам не попробовать? Это ведь нормальная схема, когда ты берёшь за основу то, что делает сильная компания, и адаптируешь её опыт под себя. Чтобы запустить проект, привлекли финансы инвестора, который поверил в наш бизнес-план.

Наталья и Анна презентуют проект "Умный холодильник "Точка вкуса" Фото из архива компании

К тому же «умный холодильник» – это дополнительная точка роста для нашей кулинарной лавки и возможность всё-таки развивать такое направление, как горячие обеды, ланч-боксы.

Но ведь во многих магазинах, точках общественного питания стоит такое оборудование, которое ты можешь сам открыть, взять там контейнер с порционной едой, правда, рассчитаться за него придётся на кассе. В чём заключается бесконтактная продажа, и какие ещё есть преимущества у «умного холодильника»?

Наталья: Главные преимущества – автономность и мобильность. Такой холодильник можно поставить в любом месте: офисе, учебном заведении, бизнес-центре, даже в подъезде жилого многоэтажного дома: человек может спуститься из квартиры и взять то, что ему надо – работает холодильник круглые сутки.

Выглядит он как домашний холодильник, только с прозрачной дверцей. Чтобы им пользоваться, надо скачать приложение b.pay, к которому обязательно привязывается банковская карта и номер мобильного телефона. Когда вы подходите к холодильнику, он вас идентифицирует и открывается. Ещё один из плюсов и отличие от обычного вендинга (торговли через автоматы) – можно взять еду с полки, рассмотреть её, прочитать состав, выбрать то, что понравилось, и самостоятельно сканировать товар, и только после этого произвести оплату.

То есть всё основывается на честности покупателей?

Наталья: Конечно, в первую очередь всех интересует вопрос доверия. Есть несколько вариантов защиты, кроме привязки банковской карты и номера телефона. Каждая сессия покупки записывается установленной в холодильник камерой. Записи просматриваются, и если вдруг увидим, что кто-то не заплатил, то по времени открытия холодильника сможем вычислить забывчивого человека. Пока таких случаев не было. Офисы – это здания с ограниченным входом, а сотрудникам нарушать закон не выгодно, чтобы не портить репутацию в коллективе. И у нас есть возможность списать стоимость товара с карты самостоятельно. Но мы надеемся, что до этого не дойдёт.

А чем еда в «умном холодильнике» отличается от той, что можно купить в обычных автоматах, которые стоят в некоторых офисах?

Наталья: Основное отличие «умного холодильника» от остального вендинга в том, что в нём продаются не сэндвичи длительного срока хранения. Здесь – свежая «ресторанская» еда, у неё короткий срок хранения, и съесть её нужно сегодня.

Вообще в сфере питания много нюансов, которые требуют неукоснительного соблюдения стандартов качества, санитарных норм, товарного соседства и т.д. У нас для этого есть необходимый опыт и компетенции.

Продукция "Кулинарной лавки" - стильно и со вкусом Фото из архива компании

Кто готовит еду для ваших холодильников?

Наталья: Частично – кулинарная студия «Anetti», частично – ресторан, с которым мы сотрудничаем, чтобы поддержать более широкую линейку продукции. В будущем планируем перейти полностью на собственное производство, но, я думаю, что партнёры у нас в любом случае останутся, потому что одна из идей холодильника – как раз разнообразие.

Первые в Иркутске

Я правильно понимаю, что вы – первые, кто реализует эту идею в нашем городе?

Наталья: Такой формат вендинга пока развивается только в Москве, Новосибирске. Да, в Иркутске – мы первые.

Где вы уже установили эту чудо-технику?

Анна: Наши холодильники под брендом «Точка вкуса» стоят в основном в закрытых офисах, совсем недавно появился и с открытым доступом в БЦ «Сотня» по ул. Декабрьских Событий. Самый первый мы установили в БЦ «Взлётка» рядом с авиазаводом. Очень символично, на наш взгляд. К тому же это была просто мистическая история: когда мы пришли договариваться об аренде, представитель арендодателя рассказала, что долго думала, как организовать питание заводчан, потому что для кафе нужно приобретать специальное оборудование, соблюсти много других условий. Накануне она обсуждала эту тему со своей сестрой, которая живёт в Москве, и от неё узнала, что в столице набирают популярность «умные холодильники». И буквально на следующий день пришли мы со своим предложением.

Почему именно к ним пошли?

Наталья: Решили начать с крупных, устойчивых предприятий, которые будут работать при любой экономике. Кроме идеи вкусно накормить людей, для нас это ещё и серьёзный бизнес, и мы должны просчитывать рентабельность, окупаемость, риски, и т.д.

Также мы начинаем сотрудничать с магазинами, которые, например, не хотят «заморачиваться» с дополнительной логистикой, заводить к себе молочку или нас как кулинарную лавку, но для их клиентов это было бы интересно. И тут возникает такая коллаборация, когда магазины, ничего особо не предпринимая, получают дополнительный ассортимент, соответственно, дополнительный трафик покупателей и увеличивают средний чек. Выигрывают от этого все – и покупатели, и продавец, и мы как производители.

Анна: Бизнес-центрам мы помогаем решить немаловажный вопрос в диалоге с будущими и действующими арендаторами: где офисные сотрудники будут обедать качественной, здоровой едой, по приемлемым ценам и с приятным бонусом – блюдами ресторанного уровня. Люди могут взять наш обед за две минуты, не ждать официанта или стоять в очереди в магазине. Зато в сэкономленное время они могут спокойно прогуляться в свое удовольствие.

Такие же холодильники мы можем поставить и в жилых домах.

Вообще мы открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть все предложения.

«О конкурентах не думаем»

Вы не боитесь конкуренции?

Анна: Нет, и никогда не боялась. Мне часто говорят, что схема работы нашей кулинарной студии всем понятна, а значит, её легко повторить. Да, понятна, но… Даже у двух хозяек, которым ты дашь рецептуру борща, получится свой борщ. Так же и здесь – у каждого конкурента будет что-то своё. Да и если в эту сторону думать, то можно вообще ничего не делать.

Наталья: Пандемию многие воспринимают как сложный период с точки зрения и коммуникаций, и бизнеса, но, как бы это ни звучало избито, кризис – реально время возможностей. Мы эту возможность увидели, воплотили в проектах «Кулинарная лавка» и «Точка вкуса» и за полгода убедились, что всё делаем правильно.

Анна: Конечно, мы не можем конкурировать с действующими крупными производителями сейчас. За 10 лет работы в «Anetti» уже сложилось понимание качественного продукта, которым хочется поделиться с гостями. У нас вкус немного избалованный, и поэтому мы не можем положить в контейнер что-то невысокого качества.

Мясные деликатесы от бренда "Anetti" Фото из архива компании

Какие-то ещё интересные проекты планируете внедрять, ставить новые паруса?

Анна: Что будет дальше, трудно сказать, потому что ещё в марте никто не знал, что произойдёт в апреле. Ещё в марте для студии было пиковое время, когда собралась «команда мечты», мы спланировали деятельность с туристами, постоянными гостями, обновили детские мероприятия, построили большие планы по совместной работе с французскими шеф-поварами: расписали программу кулинарных курсов на год вперёд. Представляете, вы говорите, что ходите на кулинарные курсы к французским шеф-поварам? Красиво, впечатляет, не правда ли?

Сейчас фокус расширился и наша задача – укрепить и не потерять все наши ценности, которые мы наработали за время существования кулинарной студии «Anetti». Поставить на ноги два проекта: «Кулинарную лавку» и «Точку вкуса». Это, по сути, стартапы, в которые мы пока только вкладываемся. Но, наверное, дух предпринимательства в этом и состоит, чтобы искать возможности, ставить паруса и двигаться вперёд.

Кстати

Новогоднее предложение от «Anetti»

Кулинарная студия предлагает иркутянам подарочные наборы, в которые входит практически вся линейка готовой мясной продукции под брендом «Кулинарная лавка Anetti»

"Продуктовый набор" от "Anetti" - готовое решение новогоднего презента Фото из архива компании

«Мы уверены, что в компаниях – в офисах – обязательно будут какие-то новогодние праздники (обеды, ужины), поздравления сотрудников, партнёров. Наши подарочные наборы – это хорошее решение для праздничного стола и презентов. Конфетами сейчас никого не удивишь, а качественные и вкусные продукты – очень актуальное решение», – считают Анна Логинова и Наталья Селенкова.

Фото из архива компании



www.anettistudio.ru