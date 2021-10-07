«Мы сфокусированы на безопасности добычи и переработки»

«По сути устойчивым развитием ИНК стала заниматься, когда еще и термина такого не существовало, с 2008 года, – отметила Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал»*, – а в этом году мы объявили курс на устойчивое развитие и приступили к разработке ESG-стратегии. Может уйти не одно десятилетие, чтобы удалось сократить до нуля выбросы углекислого газа в процессе производственной деятельности, но начинать надо сейчас». «Зеленая» трансформация Иркутской нефтяной компании стала одной из тем V Байкальского риск-форума.

Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал»

Фото А.Федорова

Лучшие практики от ЕБРР

Над тем, как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сферах, задумывается каждый крупный бизнес. Инвесторы и финансовые организации поддерживают их в этом: считается, что такие проекты более эффективны и устойчивы. Иркутская нефтяная компания всегда уделяла внимание тому, какое влияние на окружающую среду оказывает ее производство, заботилась о сотрудниках и повышала качество управления бизнесом.

– С 2008 года мы начали сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который нас сначала кредитовал, а затем стал нашим ключевым партнером. Мы узнали, как в соответствии с международными требованиями нужно решать вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, социальной ответственностью и корпоративным управлением, – рассказала Марина Седых. – Тогда для нас приоритетной задачей стала минимизация воздействия на окружающую среду: мы начали закачивать попутный нефтяной газ обратно в пласт. В 2013 году внедрили интегрированную систему менеджмента – в области экологии, безопасности труда и охраны здоровья, прошли сертификационный аудит и теперь ежегодно подтверждаем соответствие международным требованиям.

2017: ценности и новые люди

В 2017 в ИНК сформулировали ключевые принципы сложившейся корпоративной культуры в виде миссии: «Мы живем на этой земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему и уверенному будущему региона и его жителей. Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края».

– Мы отразили в нашей миссии все то, что делали и раньше, обозначили пять базовых принципов взаимодействия, которые являются нашими ценностями, – рассказала Марина Седых. – Оказалось, что они отражают всю ESG-повестку. Ценностям, закрепленным в миссии – как в области охраны окружающей среды, так и в плане социальной ответственности и корпоративного управления – мы продолжаем следовать и сегодня.

Стратегия: акцент на климате и прозрачности

Иркутская нефтяная компания приступила к разработке ESG-стратегии весной этого года.

– Стратегия, главной составляющей которой станет климатообразование, призвана упорядочить и систематизировать всю нашу работу в области ESG, – пояснила Марина Седых. – Мы выбрали направления деятельности в соответствии с целями устойчивого развития, сейчас определяем целевые показатели на период до 2025 года. Затем, исходя из целей, будут сформулированы долгосрочные задачи для компаний группы.

– Мы не публичная компания, ранее информацию о нашей деятельности получали только наши партнеры, – напомнила Марина Седых. – В 2022 году мы хотим изменить эту практику: сделать первый годовой отчет по ESG и распространить его среди широкого круга заинтересованных сторон.

Нефтяники готовы к сложным задачам

Путь реализации целей устойчивого развития будет непрост, однако руководители ИНК настроены решительно.

- В целом я не вижу барьеров для дальнейшего движения в этом глобальном направлении, но сложности, конечно, есть. Это и отсутствие методик по устойчивому развитию и ESG (как в стране, так и в мире), и специфика отрасли, и пробелы в законодательстве, которые в том числе не позволяют добывающим компаниям закачивать весь углекислый газ в пласт, - отметила Марина Седых. – Я отошла от управления нефтегазодобывающей компанией и полностью посвятила себя ESG-повестке: сформировала команду единомышленников в составе холдинговой компании «ИНК-Капитал». Теперь мы фокусируем наши действия на реализации целей устойчивого развития, в том числе – на безопасности добычи и переработки. Мы активно работаем над методологией в этой области и тесно сотрудничаем с производственными компаниями нашей группы.

*АО «ИНК-Капитал», холдинговая компания ГК ИНК, занимается стратегически важной задачей внедрения изменений в деятельность группы компаний ИНК в соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР), принятыми ООН в 2015 году, что важно не только для сохранения окружающей среды и развития территорий присутствия ГК ИНК, но и обеспечения надежного будущего как самой группы компаний, так и будущих поколений.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) – первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания».

V БРИФ прошел 20-24 сентября 2021 года. В этом году ключевой темой форума стало устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить «зеленая» трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы ответили эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.

Посмотреть записи выступлений можно на YouTube-канале форума.