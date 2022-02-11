Школа для будущих программистов: как вести образовательный бизнес при поддержке государства

Отец пятерых детей и социальный предприниматель Артем Овсянников рассказывает, что идея открыть образовательный центр, где учат программированию и робототехнике, в Ангарске, появилась от желания создать в городе новую среду для детей и молодежи, чтобы они могли заниматься любимым делом, не уезжая из родного города. Несмотря на то, что образовательный бизнес в пандемию был в числе пострадавших, Артем уверен, что коронакризис стер границы, а шансы зарабатывать и учиться в малых городах есть. Историю создания своего бизнеса и о том, как ему в этом помогли институты господдержки, он рассказал Газете Дело.

Артем Овсянников, социальный предприниматель

Фото Н.Понамаревой

Все примеряешь на себя

– Идея о том, что надо помогать миру, родилась у меня давно – лет 12 назад. Сначала я сделал благотворительный интернет-магазин, затем решил открыть в Ангарске образовательный центр для детей. Все же на себя примеряешь: я рос в такой среде, где основным занятием подростков было сидеть во дворе на лавочке и выпивать. Когда появились свои дети, а сейчас у меня их пятеро – мне захотелось дать им возможность, живя в родном городе, идти в ногу со временем и получать навыки, которые пригодятся в будущем. Да и в целом, захотелось создать в Ангарске другую среду, чтобы молодые люди не уезжали отсюда, где живут их родные и друзья, а могли заниматься любимым делом, получая за это достойную оплату.

Выбрал цифровое направление

– Моя идея воплотилась в создании Центра молодежных инновационных технологий (ЦМИТа). Это федеральный проект по созданию инновационных форм деятельности молодежи во всех регионах России. Организатор может выбрать любое направление, я занялся цифровым, потому что туда идет рынок: геймдев (разработка игр, – прим. ред.), программирование, 3D-моделирование и т.д. – все это на подъеме. На базе нашего ЦМИТа дети от 6 до 18 лет изучают робототехнику, программирование, 3D-моделирование, 3D-печать. Изначально на первых двух уровнях ребята изучали инструменты, а на третьем определялись, кем хотят быть, и становились, например, геймдевщиками или 3D-моделлерами-аниматорами. Для более взрослых молодых людей мы сделали направление, где они могут интегрироваться в реальные проекты.

Пандемия ударила по бизнесу

– Во время пандемии было тяжеловато. Полгода я держался, а потом мне пришлось закрыть один из двух центров и уволить много людей. Цены на обучение у нас остались прежними, как и шесть лет назад. Бесплатно учим только детей-инвалидов. Из трех образовательных уровней в центре остались первые два. Школьников, которые планируют продолжать обучение, я перенаправляю к партнерам.

Надо сказать, я еще на этапе открытия центра понимал, что детский досуговый центр, как любая локальная история, – это не бизнесовая штука, что нужны другие вещи, на которых можно зарабатывать. Например, мы планировали продавать свою франшизу, в предпандемийный год как раз ее разрабатывали.

Бывшие коллеги – высококвалифицированные специалисты – легко устроились в федеральные проекты. Сам я во время пандемии возглавил креативный кластер в Иркутске. Там тоже социальный бизнес, но ориентиры и перспективы более четкие: мы хотим выйти на мировой рынок разработки глобальных продуктов.

Зарабатывать можно везде

– Тем не менее, пандемия не отбила у меня желание заниматься выбранным делом. Интернет дает возможность зарабатывать как отдельным специалистам, так и компаниям. Обычно в малых городах говорят: «Мы опять опоздали». Но сейчас не обязательно ехать в Москву, чтобы улучшить качество своей жизни. Хоть в деревне живи, если у тебя есть нормальные скиллы (от слова «skill» – «навык», «умение что-либо делать», – прим. ред), и пандемия доказала это. Можно, живя в Иркутске или в Ангарске, работать в международной компании и получать доход как минимум федерального уровня.

Да и в местных компаниях можно неплохо устроиться. Конечно, бизнес с доходом сто тысяч рублей в месяц не может платить хорошие зарплаты сотрудникам. А если он зарабатывает пять миллионов? Это возможно за счет глобализации, создания продуктов, которые востребованы во всем мире. На играх GTA и Warcraft зарабатывают миллионы рублей. Почему все думают, что в Иркутске такое нельзя сделать?

Для микробизнеса господдержка – это круто

– Образовательная деятельность – низкомаржинальный бизнес, поэтому мы активно пользуемся мерами господдержки, которые предоставляет Центр «Мой Бизнес». Наше знакомство с инфраструктурой поддержки бизнеса состоялось семь лет назад. Как начинающий предприниматель, в 2014 году я получил субсидию – 300 тысяч рублей, зарегистрировал в Ангарске компанию ООО МИР.ру. В 2017 году мы выиграли конкурс от Минэкономразвития и получили 4 млн рублей на открытие ЦМИТ.

В конце 2021 года мы привлекли еще 500 тысяч рублей грантовых средств, закупили на них конструкторы, и сразу обратились в Центр «Мой Бизнес» – заказали полиграфическую продукцию: листовки, растяжки, информационные стенды о нашем ЦМИТе. Полиграфия обошлась нам в 20 тысяч рублей, из них 14 тысяч оплатил Центр «Мой Бизнес». С листовками мы прошлись по школам и сразу получили эффект в виде прироста новой аудитории. Для микробизнеса это очень крутая поддержка.

Просто сказал: «Спасибо»

– Процедура получения услуги по изготовлению полиграфии была мегапростейшая: обратился, получил консультацию, выбрал нужную услугу, заключил договор. Я даже исполнителя сам не искал, просто сказал, что мне нужно. Так как у меня не было дизайн-макетов нужной полиграфии его разработали, но можно было и со своими прийти. При этом нет ограничений по виду полиграфической продукции. Это могут быть листовки, буклеты или баннеры, как говорится, - на усмотрение самого предпринимателя. Данная услуга предоставляется Центром «Мой бизнес» на условии софинансирования: Центр «Мой Бизнес» оплачивает 14 тысяч рублей, а разницу добавляет сам предприниматель. Что я должен за такую помощь? Я «Спасибо» сказал, и все, больше ничего не должен.

По грантам, конечно, нам нужно выполнять KPI: проводить мероприятия по вовлечению аудитории, по развитию цифровой среды в городе Ангарске. Но это и есть наша основная деятельность.

Не только деньги

– Мы часто пользуемся услугами Центра «Мой Бизнес», и это не всегда напрямую связано с деньгами. Например, мы участвуем в образовательных мероприятиях. Так на семинаре по социальному предпринимательству я узнал о гранте на 500 тысяч рублей от Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. Там же нам рассказали, что для получения этих средств нужно пройти профильное обучение и получить статус социального предпринимателя. Проблем никаких не возникло: просто выполняешь рекомендации – и получаешь результат.

В планах коллаборация

– В ближайших планах у нас – освоить средства гранта и отчитаться по нему. Дальше мы хотели бы совместить программу креативного кластера и ЦМИТ в той части, где у нас идет работа по перепрофилированию художников, по интеграции взрослого населения в цифровую среду. Возможно, получится коллаборация – и это позволит открыть центр, который будет работать не только в Ангарске, но и в Иркутске.

Кстати, по направлению создания цифровых продуктов мы работаем совместно с Региональным центром инжиниринга, который входит в состав Центра «Мой Бизнес». Сотрудники помогли мне написать заявку в Фонд Бортника, полностью сопроводили по всем этапам процедуры. Заявка на грант, которую мы оформили – разработка цифрового продукта (приложения) – сейчас на рассмотрении, неизвестно, победит или нет, но мы все необходимое для этого сделали.

Хочешь получить поддержку – и сам постарайся

– Грантовая история – сложная тема, здесь самому непросто справиться. Если не знать нюансов, вероятность того, что ты выиграешь, невелика: у каждого фонда свои условия, свой пакет документации, свои KPI. Нет такого, что ты написал один раз заявку, и везде ее подаешь. Поэтому помощь Центра «Мой Бизнес» здесь очень нужна.

Когда речь идет о господдержке, многие реагируют: «Я хочу! Дайте!» Ну нет. Предпринимателю тоже нужно приложить усилия. Чтобы получить тот же статус социального предпринимателя, нужно пройти обучение. Мне кажется, это делается для того, чтобы предприниматель доказал свою серьезность. Усилия должны быть с двух сторон: хочешь получить поддержку? – Будь готов и сам постараться.