Карта «Мир»-UnionPay» — для тех, кто собирается за границу

Ни для кого не секрет, насколько изменились наши реалии с конца февраля. Многие бренды ушли с нашего рынка: от именитых бургеров до привычных социальных сетей. Что-то ушло незаметно и безболезненно, к чему-то привыкли настолько, что ощутимо. Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе с российского рынка. Это означает, что российские банки не смогут выпускать карты этих платежных систем, а также принимать к оплате карты, выпущенные зарубежными банками. Фактически это оставляет клиентов за рубежом без доступа к своим деньгам – они не могут ни снять наличные, ни оплатить покупки в магазинах или онлайн. Есть ли выход в этой ситуации? Да, выход есть, и паниковать в данной ситуации не стоит, говорит Елена Кобелева, исполняющий обязанности директора Иркутского филиала Россельхозбанка.

UnionPay: рублевые счета – это удобно

– На сегодняшний день у нас действует единственная платежная система, которая дает возможность пользоваться своими деньгами за границей – UnionPay, – рассказала Елена. – Наш банк предлагает кобейджинговую карту «Мир»-Union Pay – совместный продукт РСХБ с возможностью использования двух платежных систем. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. Основываясь на статистике Иркутского РСХБ, мы можем сказать, что наши клиенты предпочитают рублевые счета, это удобно тем, что пополнить баланс карты смогут ваши друзья или родственники, в любой момент. А далеко от дома такая оперативная помощь очень важна.

Работает в двух платежных системах

– Кобейджинговая карта – это банковская платежная карта, работающая в инфраструктуре двух платежных систем, собственно это и есть главное и основное преимущество кобейджинговых карт, – пояснила Елена Кобелева. – Внешне кобейджинговые карты отличаются от обычных платежных карт лишь наличием логотипов двух платежных систем. Так, карта «Мир»-UnionPay в России работает как карта «Мир». Ею можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т. д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить с ее помощью средства в банкоматах, переводить деньги между счетами.

За пределами страны – без дополнительной активации

Банкир рассказала, что за рубежом все операции по карте «Мир»-UnionPay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране, при этом пользоваться картой можно на территории ста восьмидесяти стран. Там она будет работать как карта UnionPay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ею также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет.

– Можно сказать, что сейчас карта «Мир»-Union Pay — это основной инструмент для тех клиентов, которые планируют отпуск, либо выезжают за пределы РФ в рабочих целях, – рассказала Елена Кобелева. – Даже если вы не планируете поездку за рубеж в ближайшее время, вы всегда можете расплатиться картой «Мир»-Union Pay на заграничных сайтах. Мы давно привыкли к онлайн-шопингу, нам сложно отказываться от него, да и необходимости в этом нет.

Кэшбэк – до 15%

– Наверное, из преимуществ, или приятных бонусов можно отметить еще тот момент, что карта выпускается бессрочно, – рассказала Елена Кобелева. – Кроме того, вы сможете получать до 15% кэшбэка от суммы покупок по карте и осуществлять переводы на карты другого банка до 100 000 рублей в месяц без комиссии (через систему быстрых платежей). Ну и для владельцев мобильных телефонов Huawei будет доступна система бесконтактной оплаты, нужно только скачать необходимое приложение.

Конвертация – через доллар

– Конвертация при оплате на заграничных сайтах происходит стандартно, по курсу платежной системы, – объяснила Елена Кобелева. – К примеру, если у вас рублевая карта и вы оплачиваете покупку в долларах, то конвертация будет из рубля в доллар. В случае если у вас рублевая карта и вы хотите совершить операцию в евро, то будет произведена двойная конвертация: из рубля в доллар, из доллара в евро. Здесь необходимо определиться, для каких целей вы приобретаете карту, какие операции и где намеренны проводить.

Карты «Мир»-Union Pay стали очень востребованы в последнее время, рассказала Елена Кобелева.

– Мы видим высокую активность клиентов. Для сравнения: за 2021 год мы выпустили или перевыпустили порядка двух тысяч кобейджинговых карт, а за первый квартал 2022 года — уже чуть больше тысячи, причем 600 карт пришлось только на март. Действительно, для определенного сегмента населения такая карта – необходимость.