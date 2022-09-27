Пока одни представители малого и среднего бизнеса пребывают в уверенности, что «ESG – это три иностранные буквы, которыми тешатся крупные компании», другие – активно встают на «зеленые» рельсы, получая при этом вполне конкретные выгоды. На Партнерском дне БРИФ’22 иркутские предприниматели поделились своими историями.

ESG – это выгодно: иркутские предприниматели – о том, как монетизировать правильное дело

Фото: Андрей Фёдоров

Кейс 1. Собрать шины играючи

Иркутский резиноперерабатывающий завод работает в регионе с 2015 года. Компания занимается утилизацией изношенных автомобильных резиновых шин – получает из них резиновую крошку, из которой затем производит плитку, бордюры и другие изделия.

ESG – это выгодно: иркутские предприниматели – о том, как монетизировать правильное дело

Фото: Андрей Фёдоров

Диана Беликова, исполнительный директор:

– В 2018 году мы осознали: ни у предприятий, ни у населения нет привычки сдавать шины на утилизацию. Решили организовать сеть приемных пунктов шин на базе шиномонтажных мастерских. Но как внедрить новую услугу? Привычные способы: звонки, разъяснения, отсылки к природоохранному законодательству – не срабатывали. Я лично обзвонила всех – и везде получила категорический отказ.

Тогда я стала рассуждать: «Владелец шиномонтажной мастерской – это кто? Мужчина. А любой мужчина любит быть первым – в бизнесе, в жизни, на своем игровом поле». Так пришла идея запустить для привлечения партнеров игру: разработали приложение, наносили пункты приема на интерактивную карту, помогали в организации пунктов приема. В конце года владельцам мастерских, которые собрали больше шин, вручили ценные призы и знак качества «Экопрофи».

Геймификация сработала: за 2019 год мы построили уникальную сеть из 30 пунктов приема шин, которая вывела наше предприятие на третье место в топ-20 переработчиков по всей России. Кроме того, количество несанкционированных свалок в регионе сократилось кратно.

Кейс 2. Фасадный трейд-ин

ООО «Финестра» – один из крупнейших региональных операторов по фасадным и кровельным материалам. За 16 лет работы компания поставила материалы более чем на 30 тысяч домов на территории Сибири и Дальнего Востока.

ESG – это выгодно: иркутские предприниматели – о том, как монетизировать правильное дело

Фото: Андрей Фёдоров

Максим Кривопуско, генеральный директор:

– Мы задумались: сколько материалов продано за годы работы компании? Миллионы квадратных метров фасадов. С этим нужно что-то делать! Оказалось, полипропиленовые панели и виниловый сайдинг можно перерабатывать – производить из них подоконники, водосточные трубы…

Мы нашли партнеров – операторов по вывозу и переработке материалов – и предложили своим клиентам новый сервис – «Фасадный трейд-ин». Пилотный запуск оказался успешным – скоро мы начнем массово предлагать услугу во всех городах присутствия компании.

Как это работает? Клиент выбирает материал, мы демонтируем старый фасад, сдаем его на переработку, получаем выгоду – и на эту сумму делаем заказчику скидку на новый фасад. Владелец выгодно обновляет свой дом и при этом не выбрасывает пластик – а это порядка 200 килограммов.

ESG – это выгодно: иркутские предприниматели – о том, как монетизировать правильное дело

Фото: Андрей Фёдоров

Как бизнесу стать устойчивым. 5 советов от Натальи Еремеевой

В сессии для МСБ приняли участие не только предприниматели, но и представители некоммерческого сектора, развивающие ESG-повестку. Директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева убеждена: «Устойчивый бизнес – это бизнес с иммунитетом, который будет жить и процветать при любых условиях». Эксперт поделилась своими идеями о том, как компаниям стать устойчивыми.

ESG – это выгодно: иркутские предприниматели – о том, как монетизировать правильное дело

Фото: Андрей Фёдоров

Вот главные советы Натальи:

«Прокачайте» программу бизнеса на предмет экологичности – проанализируйте офис, используемое сырье и пр. Проявите заботу об окружающей среде – задумайтесь о разумном потреблении воды, электроэнергии, обращении с отходами, раздельном сборе мусора и т.д. Изучите проблемы, найдите решения самостоятельно или пригласите специалистов. Эксперты БФ «Подари планете жизнь», например, могут помочь бизнесу экологизировать производство и получить Знак экологической культуры. Начните с малого, но главного – с себя. Включите коллектив в ESG-повестку, используя разные способы мотивации –пример, страх и «пряник».