Еда как шоу. Инга Мунина, «Аврора кейтеринг», – о необычной подаче блюд

Еще 20 лет назад о кейтеринге в России знали лишь единицы. Сегодня крупное деловое мероприятие уже трудно себе представить без качественного выездного ресторанного обслуживания. Как говорит Инга Мунина, основатель компании «Аврора кейтеринг», отрасль стремительно развивается: привычными бутербродами и закусками уже никого не удивить. Чего ждут современные заказчики от фуршетов? Какие необычные форматы подачи блюд в тренде? Об этом – в нашем материале.

Новый запрос

Формат фуршета стал привычным и понятным для российских компаний сравнительно недавно, говорит Инга Мунина. «До девяностых-нулевых понимания кейтеринга в деловой среде не существовало в принципе. Ведь в советское время этого не было – ни в быту, ни в корпоративной культуре. Как индустрия кейтеринг начал формироваться только в начале 2000-х».

Впрочем, несмотря на молодость отрасли, она стремительно развивается. И если 15 лет назад организаторы фуршетов радовали гостей бутербродами с икрой, закусками из колбасы, огурцов и оливок, то сегодня у заказчиков выездного ресторанного обслуживания – совсем другие запросы. «Если раньше в кейтеринге мы удивляли едой или необычным сочетанием ингредиентов, то сейчас делаем акцент на визуальном восприятии и необычной подаче», – поясняет Инга.

Еда как шоу

Классика фуршета: стол, покрытый качественным текстилем, этажерки с разнообразными закусками – уходит в прошлое. Компаниям – особенно тем, кто пользуется услугами кейтеринга несколько раз в год – хочется разнообразия. «Они стремятся удивить, побаловать своих сотрудников, клиентов. И мы идем навстречу: устраиваем тематические фуршеты, предлагаем различные анимационные станции: молекулярное и барбекю-шоу, лимонадный и кэнди-бар. Вариантов множество», – делится основатель кейтеринговой компании.

Подача еды – если формат мероприятия позволяет – может превратиться в настоящее праздничное шоу. И пределов фантазии здесь нет. «Подаем еду как угодно, но только не на столе, не с привычной поверхности: необычные вазы с угощениями, зонты с закусками, шпажки в коряге, привезенной с берегов Байкала, – перечисляет Инга. – Официанты тоже могут выглядеть совсем не так, как мы привыкли: костюмы, соответствующие стилистике мероприятия, помогают создать атмосферу и настроение».

Перенимая опыт

Отслеживать современные тенденции в кейтеринге и быть в тренде команде «Авроры кейтеринг» помогает постоянное взаимодействие с коллегами из других регионов. Иркутская компания состоит в Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России, которая ежегодно организует стажировки в разных городах нашей страны и зарубежья.

«В этой кооперации – большая сила, – признается Инга. – Обмен опытом позволяет перенимать и внедрять лучшее. Объективно, наши мероприятия в Иркутске, то, как мы обслуживаем гостей, как и чем кормим, – на очень высоком профессиональном уровне. Собственное производство, логистический комплекс, большое количество разнообразного оборудования позволяют организовать и провести мероприятие любого масштаба, удивить и порадовать гостей, устроить праздник, который запомнится надолго».

7 (914) 8-994-559

кейтеринг-иркутск.рф

Чем удивить гостей. 3 идеи для запоминающегося фуршета

Гастрономические станции – один из главных трендов современного выездного ресторанного обслуживания. Благодаря анимационной подаче, гости могут не только попробовать новые и необычные блюда, но и понаблюдать за настоящим кулинарным театром в исполнении профессиональных поваров. Вот лишь несколько вариантов, которые предлагает своим заказчикам и партнерам «Аврора кейтеринг».

«FETA-PIZZA»: быстро, зрелищно и вкусно

Шеф-повар готовит пиццу на глазах у гостей в специальной мобильной печи. Организовать станцию можно в большом помещении или на улице.

Гости могут придумать свой рецепт пиццы, самостоятельно выбрав начинки и соусы. Повар раскатывает тесто, кладет ингредиенты, запекает. 3,5 минуты – и горячая, румяная, свежая пицца готова.

«Морские деликатесы»: изысканно и эффектно

Устрицы, креветки, икра морского ежа, гребешок, мидии, свежая рыба и другие морепродукты подаются порционно. Шеф-повар учит гостей устричному этикету, способам открытия устриц: у каждого есть возможность самостоятельно, но под руководством шефа, открыть устрицу и съесть ее с подходящим изысканным соусом.

«Мясная Карвинг»: здесь и сейчас

Свежеприготовленные мясные блюда (ростбиф, буженина, утиная грудка, ягненок) нарезаются шеф-поваром и подаются персонально каждому гостю. Шоу-подача с использованием коптильного пистолета, который насыщает блюда приятным ароматом и вкусом дыма, не оставит гостей равнодушными.