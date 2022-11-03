Очки как искусство. 8 фактов про первый бутик оптики OCULARIA в Иркутске

Очки, представленные в этом бутике, можно считать не только предметом для коррекции зрения или защиты глаз от внешних воздействий. Они сродни эксклюзивным ювелирным украшениям и уникальным произведениям искусства, которые можно передавать по наследству. Они – вне времени. И в то же время, эти очки – на пике современности, их носят звёзды шоу-бизнеса и кино, молодые и дерзкие селебрити, мировые политики. И теперь за брендами, которые они выбирают: Gucci, Saint Laurent, Chrome Hearts, Dita, Bentley, Zilli, Maybach – не надо ехать в Европу или Москву. Их можно купить в бутике оптики middle и luxury сегмента OCULARIA, который открылся в Иркутске 15 октября. О витринах без стёкол и замков, о ЗОЖ для глаз и крутых брендах, которые даже не рекламируются, Газете Дело рассказал генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» Антон Гарбарчук.
Факт 1. Только эксклюзивные бренды и коллекции
– Нам есть чем удивить изысканную публику Иркутска, и для этого не надо никуда ехать – ни в столицу, ни за границу, – уверяет Антон Гарбарчук. По его словам, в OCULARIA представлены бренды, которых не было в Иркутске.
– Наше абсолютное достижение – оправы и солнцезащитные очки Chrome Hearts. Основатели бренда – семейная пара байкеров и поклонников рока, которые начинали с производства кожаной одежды, а сейчас также делают очки. Это абсолютно ручная работа, на изготовление одного заушника уходит до пяти месяцев, для них используются только натуральные материалы и дорогие металлы. Этим брендом человек может подчеркнуть свою абсолютную уникальность.
При этом компания нигде не рекламируется, у неё нет вывесок на магазинах, но поклонники бренда отлично знают её фирменный элемент в виде креста и по нему распознают любимый бренд. Его, кстати, нельзя продавать через Интернет, нельзя открыто анонсировать стоимость, примерять очки можно только в авторизованном бутике. Чтобы получить право продавать Chrome Hearts, нужно выполнить довольно жёсткие условия: очки должны стоять с определёнными брендами, нужно выдержать соответствующую стилистику, выполнить определённую выкладку. Мы выполнили все требования, и OCULARIA стала 52-м авторизованным представителем этого бренда в России и 251-м в мире. Этим можно гордиться.
Также новинками для Иркутска можно считать такие представленные в OCULARIA luxury бренды, как Linda Farrow, Dita, названный в честь актрисы и модели Диты фон Тиз, Longines и Omega, известные также как часовые бренды. Некоторые оправы этих компаний можно смело отнести к произведениям искусства или уникальным украшениям и передавать их по наследству.
Кроме этого, мы заключили эксклюзивные соглашения с официальными российскими представителями Gucci, Balenciaga, Tom Ford, Saint Laurent и другими брендами, коллекции которых изготавливаются лично для нас, причём намного раньше их официального выхода.
И жемчужиной коллекции OCULARIA я бы назвал стенд-эксклюзив, на котором представлены такие элитные мировые бренды, как Bentley, Zilli, Maybach, которые, на мой взгляд, не нуждаются в представлении.
Факт 2. Только подлинные экземпляры в единственном числе
– Все оправы и очки в luxury коллекции OCULARIA представлены в единственном экземпляре, при этом каждый из них имеет все декларации, сертификаты и паспорта, подтверждающие его подлинность, – говорит Антон. – Мы дорожим своей репутацией. Я лично участвую в отборе каждой позиции, здесь нет ни одной оправы или очков, которые не прошли бы через мои руки.
Кроме этого, у каждого экземпляра есть уникальный футляр, который тоже можно считать произведением искусства. Причём футляры из женских коллекций дамы могут использовать как эксклюзивные сумочки или клатчи.
Факт 3. Никаких витрин, замков, границ
– В первую очередь, в работе для нас важны комфорт и удобство наших пациентов, покупателей, поэтому, несмотря на ценность некоторых экземпляров, мы сделали в бутике совершенно открытую витрину со свободным доступом – здесь нет никаких стёкол, замков, ограничений. Никаких границ, – сделал акцент Антон. – Мы решили убрать все ограничения, чтобы клиенты могли свободно трогать, примерять и выбирать любые оправы, любой ценовой категории.
Это абсолютно европейский формат работы с клиентами, витрины и закрытый доступ – уже позавчерашний день. Для Иркутска такой подход, конечно, ноу-хау, но моё основное бизнес-правило: либо выделяйся, либо уходи.
Но, тем не менее, мы тщательно проработали вопросы безопасности – у нас работают системы «Антивор», видеонаблюдения, помещение оборудовано кнопками быстрого реагирования.
Факт 4. Уровень коллекции не снизится
– В начале 2022 года мы хорошо отработали по закупкам, и наш ассортимент по некоторым позициям уникальных брендов оптики сейчас даже больше, чем в московском ЦУМе, – отметил Антон. – Мы максимально заполнили свои склады, и это всё – новинки сезона 2022-2023.
Мы также уже отобрали по некоторым брендам коллекции следующего года. Конечно, сейчас это происходило в удалённом формате, но партнёры заверяют, что все оправы и очки будут люксового качества.
Кроме этого, часть брендов, с которыми у нас сложились партнёрские отношения, осталась на нашем рынке.
Факт 5. OCULARIA – оптика мировых трендов
– Сейчас в Европе один из трендов в офтальмологии – защита глаз от вредного воздействия окружающей среды, – сделал акцент Антон. – У нас в стране в целом и в Иркутске в частности, многие люди придерживаются ЗОЖ, активно занимаются своим телом, следят за питанием, а о глазах почему-то забывают, и вспоминают, только когда начинаются проблемы со зрением. При этом современные технологии позволяют заботиться о глазах даже при 100-процентном зрении. Есть модели очков с уникальными линзами, которые обеспечивают комфорт и одновременно защищают глаза сразу от нескольких факторов риска: вредного синего света, компьютерного излучения, ультрафиолета, фар встречных авто.
Защита глаз – это сегодняшняя фишка многих мировых компаний, которая будет в топе и в 2023 году. В нашем бутике OCULARIA очки с такими линзами и в безупречных оправах представлены от бренда Saint Laurent, Tom Ford, Gucci, For Art's Sake и многих других.
Факт 6. Линзы только от германской компании Carl Zeiss
– В изготовлении линз для очков мы работаем только с Германией: у нас подписано соглашение с компанией Carl Zeiss, которая в прошлом году отметила 175-летний юбилей и является мировым лидером на рынке оптики и офтальмологии.
Мы получаем от компании очень большую поддержку, за нами закреплён отдельный специалист – компетентный врач-офтальмолог, имеющий колоссальный опыт, который приезжает к нам в Иркутск, проводит обучение. Мы со своей стороны принимаем участие в различных – очных и онлайн – конференциях. Такие партнёрские отношения дорогого стоят и позволяют нам держать руку на пульсе новых технологических тенденций, в нашем распоряжении самые передовые немецкие разработки, в том числе, касающиеся современных полимерных линз.
Так, благодаря просветляющим покрытиям, которые наносятся на полимерные линзы Carl Zeiss, их кристальность не имеет границ. Кроме того, они очень лёгкие, а современные технологии позволяют убирать у них поля искажений, что особенно важно при больших диоптриях. Благодаря нашему партнёрству с Carl Zeiss, у нас также есть уникальная возможность делать эти линзы под определённую оправу, под определённый индивидуальный рецепт.
Отмечу, что у нас есть как бюджетные линзы, в пределах 700 рублей за штуку, так и более высокого ценового диапазона. Понятно, что чем выше стоимость, тем выше степень защиты самой линзы от неблагоприятных воздействий, и такие линзы позволяют решить любую задачу, связанную с коррекцией зрения и защитой глаз.
Факт 7. Особое отношение к VIP-клиентам
– Для особых клиентов, обладателей самого высокого статуса в нашем клубе мы предусмотрели специальный кабинет. Здесь они смогут в спокойной, доверительной обстановке решить все вопросы, связанные с выбором оправы или солнцезащитных очков, – рассказал Антон. – Кроме этого, у нас существует отличная программа лояльности, которая предусматривает по некоторым позициям до 20% скидки, причём сразу же с первой покупки.
Факт 8. Команда, которая хочет и может быть первой
– Если наши клиенты пришли в OCULARIA за очками для зрения, им быстро сделают диагностику на самом современном оборудовании и подберут характеристики линз. Все оптиметристы у нас – специалисты с медицинским образованием, – рассказал Антон. – Очки изготовим в собственной мастерской, в которой работают профессионалы с большим опытом, прошедшие специальное обучение по работе с линзами Carl Zeiss.
У нас в компании собралась команда людей, которые хотят и могут быть первыми. Мы ведь не просто продаём оправы и очки, мы хотим, чтобы это доставляло человеку радость, чтобы ему было комфортно, удобно, чтобы он вообще забывал, что у него на лице очки.
Наталья Горбань
Бутик оптики middle и luxury сегмента OCULARIA, по словам Антона Гарбарчук, – это естественное продолжение оптики «Центр Зрения», которая присутствует на рынке с 2020 года. Здесь представлены оправы для взрослых и детей огромного количества известных мировых лидеров оптики и офтальмологии от бюджетной до средней ценовой категории. И именно здесь был впервые «протестирован» формат открытого доступа буквально ко всей коллекции.
OCULARIA и «Центр Зрения» – это общее пространство, для удобства клиентов условно разделённое на три зала, чтобы, переходя из одного зала в другой, человек мог выбрать именно ту оправу, которая его устроит на все 100 процентов – от бюджетного варианта до люкса.