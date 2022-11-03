Очки как искусство. 8 фактов про первый бутик оптики OCULARIA в Иркутске

Очки, представленные в этом бутике, можно считать не только предметом для коррекции зрения или защиты глаз от внешних воздействий. Они сродни эксклюзивным ювелирным украшениям и уникальным произведениям искусства, которые можно передавать по наследству. Они – вне времени. И в то же время, эти очки – на пике современности, их носят звёзды шоу-бизнеса и кино, молодые и дерзкие селебрити, мировые политики. И теперь за брендами, которые они выбирают: Gucci, Saint Laurent, Chrome Hearts, Dita, Bentley, Zilli, Maybach – не надо ехать в Европу или Москву. Их можно купить в бутике оптики middle и luxury сегмента OCULARIA, который открылся в Иркутске 15 октября. О витринах без стёкол и замков, о ЗОЖ для глаз и крутых брендах, которые даже не рекламируются, Газете Дело рассказал генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» Антон Гарбарчук.

Антон Гарбарчук, генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения».

Фото: Андрей Фёдоров

Факт 1. Только эксклюзивные бренды и коллекции

– Нам есть чем удивить изысканную публику Иркутска, и для этого не надо никуда ехать – ни в столицу, ни за границу, – уверяет Антон Гарбарчук. По его словам, в OCULARIA представлены бренды, которых не было в Иркутске.

– Наше абсолютное достижение – оправы и солнцезащитные очки Chrome Hearts. Основатели бренда – семейная пара байкеров и поклонников рока, которые начинали с производства кожаной одежды, а сейчас также делают очки. Это абсолютно ручная работа, на изготовление одного заушника уходит до пяти месяцев, для них используются только натуральные материалы и дорогие металлы. Этим брендом человек может подчеркнуть свою абсолютную уникальность.

Фото: Андрей Фёдоров

При этом компания нигде не рекламируется, у неё нет вывесок на магазинах, но поклонники бренда отлично знают её фирменный элемент в виде креста и по нему распознают любимый бренд. Его, кстати, нельзя продавать через Интернет, нельзя открыто анонсировать стоимость, примерять очки можно только в авторизованном бутике. Чтобы получить право продавать Chrome Hearts, нужно выполнить довольно жёсткие условия: очки должны стоять с определёнными брендами, нужно выдержать соответствующую стилистику, выполнить определённую выкладку. Мы выполнили все требования, и OCULARIA стала 52-м авторизованным представителем этого бренда в России и 251-м в мире. Этим можно гордиться.

Также новинками для Иркутска можно считать такие представленные в OCULARIA luxury бренды, как Linda Farrow, Dita, названный в честь актрисы и модели Диты фон Тиз, Longines и Omega, известные также как часовые бренды. Некоторые оправы этих компаний можно смело отнести к произведениям искусства или уникальным украшениям и передавать их по наследству.

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме этого, мы заключили эксклюзивные соглашения с официальными российскими представителями Gucci, Balenciaga, Tom Ford, Saint Laurent и другими брендами, коллекции которых изготавливаются лично для нас, причём намного раньше их официального выхода.

И жемчужиной коллекции OCULARIA я бы назвал стенд-эксклюзив, на котором представлены такие элитные мировые бренды, как Bentley, Zilli, Maybach, которые, на мой взгляд, не нуждаются в представлении.

Факт 2. Только подлинные экземпляры в единственном числе

Фото: Андрей Фёдоров

– Все оправы и очки в luxury коллекции OCULARIA представлены в единственном экземпляре, при этом каждый из них имеет все декларации, сертификаты и паспорта, подтверждающие его подлинность, – говорит Антон. – Мы дорожим своей репутацией. Я лично участвую в отборе каждой позиции, здесь нет ни одной оправы или очков, которые не прошли бы через мои руки.

Кроме этого, у каждого экземпляра есть уникальный футляр, который тоже можно считать произведением искусства. Причём футляры из женских коллекций дамы могут использовать как эксклюзивные сумочки или клатчи.

Факт 3. Никаких витрин, замков, границ

Фото: Андрей Фёдоров

– В первую очередь, в работе для нас важны комфорт и удобство наших пациентов, покупателей, поэтому, несмотря на ценность некоторых экземпляров, мы сделали в бутике совершенно открытую витрину со свободным доступом – здесь нет никаких стёкол, замков, ограничений. Никаких границ, – сделал акцент Антон. – Мы решили убрать все ограничения, чтобы клиенты могли свободно трогать, примерять и выбирать любые оправы, любой ценовой категории.

Это абсолютно европейский формат работы с клиентами, витрины и закрытый доступ – уже позавчерашний день. Для Иркутска такой подход, конечно, ноу-хау, но моё основное бизнес-правило: либо выделяйся, либо уходи.

Но, тем не менее, мы тщательно проработали вопросы безопасности – у нас работают системы «Антивор», видеонаблюдения, помещение оборудовано кнопками быстрого реагирования.

Факт 4. Уровень коллекции не снизится

Фото: Андрей Фёдоров

– В начале 2022 года мы хорошо отработали по закупкам, и наш ассортимент по некоторым позициям уникальных брендов оптики сейчас даже больше, чем в московском ЦУМе, – отметил Антон. – Мы максимально заполнили свои склады, и это всё – новинки сезона 2022-2023.

Мы также уже отобрали по некоторым брендам коллекции следующего года. Конечно, сейчас это происходило в удалённом формате, но партнёры заверяют, что все оправы и очки будут люксового качества.

Кроме этого, часть брендов, с которыми у нас сложились партнёрские отношения, осталась на нашем рынке.

Факт 5. OCULARIA – оптика мировых трендов

Фото: Андрей Фёдоров

– Сейчас в Европе один из трендов в офтальмологии – защита глаз от вредного воздействия окружающей среды, – сделал акцент Антон. – У нас в стране в целом и в Иркутске в частности, многие люди придерживаются ЗОЖ, активно занимаются своим телом, следят за питанием, а о глазах почему-то забывают, и вспоминают, только когда начинаются проблемы со зрением. При этом современные технологии позволяют заботиться о глазах даже при 100-процентном зрении. Есть модели очков с уникальными линзами, которые обеспечивают комфорт и одновременно защищают глаза сразу от нескольких факторов риска: вредного синего света, компьютерного излучения, ультрафиолета, фар встречных авто.

Защита глаз – это сегодняшняя фишка многих мировых компаний, которая будет в топе и в 2023 году. В нашем бутике OCULARIA очки с такими линзами и в безупречных оправах представлены от бренда Saint Laurent, Tom Ford, Gucci, For Art's Sake и многих других.

Факт 6. Линзы только от германской компании Carl Zeiss

Фото: Андрей Фёдоров

– В изготовлении линз для очков мы работаем только с Германией: у нас подписано соглашение с компанией Carl Zeiss, которая в прошлом году отметила 175-летний юбилей и является мировым лидером на рынке оптики и офтальмологии.

Мы получаем от компании очень большую поддержку, за нами закреплён отдельный специалист – компетентный врач-офтальмолог, имеющий колоссальный опыт, который приезжает к нам в Иркутск, проводит обучение. Мы со своей стороны принимаем участие в различных – очных и онлайн – конференциях. Такие партнёрские отношения дорогого стоят и позволяют нам держать руку на пульсе новых технологических тенденций, в нашем распоряжении самые передовые немецкие разработки, в том числе, касающиеся современных полимерных линз.

Фото: Андрей Фёдоров

Так, благодаря просветляющим покрытиям, которые наносятся на полимерные линзы Carl Zeiss, их кристальность не имеет границ. Кроме того, они очень лёгкие, а современные технологии позволяют убирать у них поля искажений, что особенно важно при больших диоптриях. Благодаря нашему партнёрству с Carl Zeiss, у нас также есть уникальная возможность делать эти линзы под определённую оправу, под определённый индивидуальный рецепт.

Отмечу, что у нас есть как бюджетные линзы, в пределах 700 рублей за штуку, так и более высокого ценового диапазона. Понятно, что чем выше стоимость, тем выше степень защиты самой линзы от неблагоприятных воздействий, и такие линзы позволяют решить любую задачу, связанную с коррекцией зрения и защитой глаз.

Факт 7. Особое отношение к VIP-клиентам

Фото: Андрей Фёдоров

– Для особых клиентов, обладателей самого высокого статуса в нашем клубе мы предусмотрели специальный кабинет. Здесь они смогут в спокойной, доверительной обстановке решить все вопросы, связанные с выбором оправы или солнцезащитных очков, – рассказал Антон. – Кроме этого, у нас существует отличная программа лояльности, которая предусматривает по некоторым позициям до 20% скидки, причём сразу же с первой покупки.

Факт 8. Команда, которая хочет и может быть первой

– Если наши клиенты пришли в OCULARIA за очками для зрения, им быстро сделают диагностику на самом современном оборудовании и подберут характеристики линз. Все оптиметристы у нас – специалисты с медицинским образованием, – рассказал Антон. – Очки изготовим в собственной мастерской, в которой работают профессионалы с большим опытом, прошедшие специальное обучение по работе с линзами Carl Zeiss.

У нас в компании собралась команда людей, которые хотят и могут быть первыми. Мы ведь не просто продаём оправы и очки, мы хотим, чтобы это доставляло человеку радость, чтобы ему было комфортно, удобно, чтобы он вообще забывал, что у него на лице очки.

Наталья Горбань

Бутик оптики middle и luxury сегмента OCULARIA, по словам Антона Гарбарчук, – это естественное продолжение оптики «Центр Зрения», которая присутствует на рынке с 2020 года. Здесь представлены оправы для взрослых и детей огромного количества известных мировых лидеров оптики и офтальмологии от бюджетной до средней ценовой категории. И именно здесь был впервые «протестирован» формат открытого доступа буквально ко всей коллекции.

OCULARIA и «Центр Зрения» – это общее пространство, для удобства клиентов условно разделённое на три зала, чтобы, переходя из одного зала в другой, человек мог выбрать именно ту оправу, которая его устроит на все 100 процентов – от бюджетного варианта до люкса.