«В сфере лесовосстановления нужно не конкурировать, а сотрудничать» – Ксения Геевская, «Сибирская лесовосстановительная компания»

«Сибирская лесовосстановительная компания» завершила очередной аграрный сезон – третий по счету, начиная с 2019 года, и самый продуктивный. За март-октябрь специалисты питомника вырастили 4 млн сеянцев сосны, ели и лиственницы. Уже в следующем году этот показатель планируется удвоить за счет строительства новых теплиц, совершенствования оборудования и внедрения природных технологий стимулирования роста. Как Новая Зеландия вдохновила иркутян на создание питомника, зачем агрономам разбираться в математике и почему в сфере лесовосстановления сотрудничество эффективнее конкуренции, – в рассказе директора «СЛК» Ксении Геевской.

Новозеландский опыт для сибирской тайги

– О том, что лесовосстановление может быть бизнесом, мы с мужем задумались после поездки в Новую Зеландию в 2019 году. Именно там впервые увидели необычный лес с ровными рядами деревьев одного роста. Оказалось, что он посажен искусственно, и таких лесов у них много – небольшое государство является мировым лидером по интенсивному лесовыращиванию и поставкам древесины. России же, со всеми ее таежными богатствами, остро не хватает квалифицированных услуг по лесовосстановлению – ежегодно страна теряет 1,6 млн га экологически ценных пород, а общая площадь лесов, требующих восстановления, превышает 35 млн га. Желание что-то изменить в этой ситуации привело нас к созданию «Сибирской лесовосстановительной компании» – частного питомника хвойных деревьев. От идеи до первого посева прошло 9 месяцев – наш старт пришелся на разгар пандемии. Несмотря на все сложности, было ощущение, что мы идем в правильном направлении, и нам везет. Например, в скважинах, вырытых для полива, оказался идеальный pH для сеянцев и оптимальное сочетание микро- и макроэлементов – и это в центре промышленного Шелехова! В итоге план первого сезона мы выполнили на 120% – вырастили 1,7 млн сеянцев. В следующем году объем увеличился до 2,5 млн, а в 2022-м «СЛК» вышла на цифру в 4 млн и расширила географию деятельности на Магадан и Красноярский край. В 2023-м мы планируем вырастить 8 млн сеянцев – это объем, сопоставимый с показателями крупнейших российских питомников в Татарстане, Архангельской области, Хабаровске.

От регламента к патенту

– У себя в теплицах мы выращиваем сеянцы только с закрытой корневой системой. У них изначально более мощные корни, они лучше приживаются и быстрее растут. Но вырастить и подготовить их к посадке в грунт значительно сложнее, чем сеянцы с открытой корневой системой, любое отступление от технологии может испортить партию. Нам сразу было понятно, что идти по наитию здесь не получится, поэтому первые полгода я составляла технологические карты, в которых фиксировала знаниевый актив нашего технолога. И сейчас у нас есть регламенты практически на все процессы в питомнике. Это позволяет быстро обучать людей – мы «погружаем» человека в профессию за 45 дней. Инструкции и регламенты, каким бы занудством они ни казались, помогают передавать знания быстро и безошибочно.

К подбору сотрудников подходим так же скрупулезно – чтобы нанять десять человек, проводим кадровый конкурс среди 200 претендентов. Многие отсеиваются на этапе математического тестирования. Агрономия – это очень точная наука, и от того, насколько человек понимает математику и может делать расчеты площади, пропорций, процентов, во многом зависит конечный результат. Да, такая система требует много времени и денег, но дает потрясающий эффект в виде высокопрофессиональной команды.

Фото предоставлено компанией

Помимо работы со знаниями, очень много внимания уделяем инновациям – в первую очередь, связанным со способами лесопосадки. Так, в этом году мы получили патент на посадочное устройство, разработанное инженером «СЛК» специально для сеянцев с закрытой корневой системой. Как все гениальное, оно устроено очень просто и помогает даже неспециалистам быстро и грамотно посадить будущий лес.

Общее дело

– Уже третий сезон мы работаем как комплексная компания – проводим лесовосстановление «под ключ». В основном мы сотрудничаем с крупными федеральными компаниями, которые всегда ставят сложные задачи при сжатых сроках. Такие проекты невозможно вести в одиночку.

Сейчас нам интересно сотрудничество с другими питомниками и лесовосстановителями. Мы уже работаем с двумя питомниками в Иркутской области, делимся знаниями, обучаем, ведем полностью процесс выращивания, чтобы они уже в первый год достигали проектных результатов, и готовы расширять партнерскую сеть. В нашей сфере нужно не конкурировать, а сотрудничать – у нас ведь одно общее дело.

Юлия Смирнова