«Школа фермера»: безвирусный картофель, «искусственный дождь» и другие секреты практики

Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка в Иркутской области посетили крестьянско-фермерское хозяйство Леонида Кичигина, которое в регионе считается участком прорыва, поскольку здесь одними из первых применили передовые технологии. В хозяйстве используется «искусственный дождь», а лук выращивается с применением капельного полива, где одновременно с водой вносятся питательные вещества. Начинающие фермеры, изучающие растениеводство, узнали о секретах безвирусного картофеля, системах полива и многое другое. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

Экскурсию по производственным площадкам предприятия, расположенного в Усольском районе, провел сам хозяин производства Леонид Кичигин. Он рассказал будущим агробизнесменам свою историю становления как фермера. Изначально выращиванием картофеля занимался отец Леонида, наращивал объемы площадей, занимался паевыми землями и договаривался о реализации продукции. А в старших классах уже сам Леонид начал вникать в производственный процесс и внедрять современные подходы и технологии.

Хозяин производства поделился с будущими растениеводами полезной информацией: как выбирать посевной картофель, рассчитывать удобрения, провел студентов по складским помещениям и рассказал о тонкостях хранения овощей. Слушатели «Школы фермера» узнали о том, что такое микроклубни картофеля, как клонируются сорта овощных культур и каким образом в собственной лаборатории КФХ выращивается безвирусный картофель в пробирке.

«При выращивании картошки мы используем фитопрочистку, активное орошение. У нас 26 сортов картофеля в коллекции, мы запустили в работу лабораторию микроклонального размножения растений. В ней проводятся опыты по выращиванию безвирусных клубней, создается собственная коллекция семенного картофеля. При построении агробизнеса я рекомендую не бояться вкладываться в сам процесс посева и выращивания овощей – эти затраты стоит рассматривать как инвестиции, при правильном подходе вы сможете снизить себестоимость продукта – и именно это даст прибыль на этапе реализации», – поделился опытом руководитель Леонид Кичигин.

Практическое занятие проходило в формате диалога без ограничения круга вопросов. Слушатели интересовались и техническими моментами производства, и секретами успешного ведения бизнеса, узнали основные принципы работы лаборатории и увидели современную технику, применяемую для полива полей. В овощехранилищах интересовались системой вентиляции, сушки и хранения. По видео-итогам уборочной кампании увидели современные комбайны для уборки картофеля и моркови.

«Очень интересным оказалась сама история семьи, становления и движения к тому уровню производства, который мы увидели сейчас. Подкупила открытость и максимальный профессионализм Леонида – полные ответы по всем направлениям, от селекции картофеля до нюансов хранения и уровня рынка сбыта, чувствуется погруженность в процесс, заинтересованность. Очень полезными оказались знания о значимости систем орошения, причем, для каждого корнеплода отдельно. Насколько это влияет на урожайность и качество выращиваемых овощей. Такая практика мотивирует, заставляет понимать, что, если грамотно подходить к аграрному бизнесу – можно достичь высоких результатов. Мы с братом сами занимаемся выращиванием картофеля, и этот практический выезд дал очень много информации для наших дальнейших работ. И основное понимание – семена картофеля будем приобретать здесь – это основа урожайности, и последующей прибыли соответственно», – рассказал слушатель «Школы фермера» Андрей Щербаков.

На сегодняшний день, хозяйство на 100% обеспечивает себя семенным материалом, сейчас в линейке 26 сортов картофеля. Есть планы на семеноводство для частного сектора.

«Что отличает хозяйство Леонида Кичигина - это четкая организации ведения бизнеса, содержания земель и производственных площадок. Здесь представлен хороший пример, когда семейный опыт и современные технологии работают на развитие хозяйства. С 2008 года Кичигины проделали масштабную работу и превратили КФХ в доходный проект. Сейчас это одно из самых крупных предприятий, которые снабжают иркутские магазины картофелем, свеклой, морковью. И добились больших успехов в выращивании лука – что не так просто сделать у нас в регионе. Уверена, что именно такой опыт необходим нашим слушателям «Школы фермера» для достижения высоких результатов не только при подготовке бизнес-планов, но, главное, при развитии собственного хозяйства», – подчеркнула директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В Иркутской области образовательный проект «Школа фермера» реализуется при поддержке областного правительства, совместно с региональным министерством сельского хозяйства, Россельхозбанком и Иркутским государственным аграрным университетом. Обучение проводится по двум наиболее востребованным в регионе направлениям –растениеводство и животноводство.