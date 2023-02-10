ВТБ: более 44 тысяч жителей Иркутской области выбрали перечисление зарплаты на карту банка

По итогам 2022 года более 44 тысяч сотрудников организаций и предприятий Иркутской области выбрали ВТБ для перечисления заработной платы. Всего в регионе 187 тысяч сотрудников компаний получают регулярные выплаты на карты ВТБ.

Начисление заработной платы на банковскую карту сегодня дает возможность доступа к широкому спектру возможностей: выпуск дополнительных пластиковых и цифровых карт, в том числе для ребенка в возрасте от 6 лет, льготные условия по ипотеке и потребительским кредитам, специальные ставки по вкладам, снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков, участие в программе лояльности с возможностью получать кешбэк и бонусы за оплату товаров и услуг или переводить их в рублях на свой счет.

Сервисы банка упрощают сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии – начисление заработной платы. Развитие дистанционных сервисов существенно облегчает для работодателей начисление регулярных выплат своим сотрудникам. Подключить зарплатный проект можно через интернет-банк для бизнеса за сутки, не посещая офис банка. Все необходимые операции по начислению зарплат можно проводить в мобильном приложении на ОС Android.

«Выбирая банк для зачисления заработной платы, жители Иркутской области тщательно оценивают возможности, которые будут доступны. Доступ к полноценному обслуживанию в онлайн, специальные условия по кредитным продуктам, снятие наличных в банкоматах других банков без комиссии, бонусы по программе лояльности – это основные критерии, которые востребованы у пользователей карт ВТБ. Многие пользуются возможностью бескомиссионной оплаты услуг, поэтому в прошлом году мы реализовали возможность вносить родительскую плату за детские сады и существенно расширили список поставщиков услуг», — отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.