Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания»

Трансформация банка продолжается. Сегодня на повестке – задача государственной важности: применение технологий искусственного интеллекта. По мнению президента России Владимира Путина, «от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив». Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, уверен: особое внимание президента к теме ИИ поможет и власти, и бизнесу использовать новые возможности для качественного рывка.

«Мы конкурируем не с банками»

По словам Александра Абрамкина, Сбер давно уже не просто банк, а технологическая компания.

– Почему мы считаем Сбер технологической компанией? Во-первых, наш IT сектор – один из самых больших в России. Мы работодатель №1 для айтишников: в Сбере работают более 45 тысяч специалистов.

Во-вторых, у Сбера мощные собственные техническая и технологическая базы.

У нас есть нейросети, маркетплейсы, цифровые платформы для решения различных задач и много других технологичных сервисов. Сегодня в «Сбере» используют более 60 собственных продуктов, объединённых в облачную цифровую платформу Platform V, которая закрывает потребности на всех уровнях архитектуры банка: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, инструменты для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

Сбер одним из первых российских банков разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ. В банке создан суперкомпьютер «Кристофари», предназначенный для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики.

В-третьих, мы давно практикуем Agile-подход, который помогает быстрее создавать качественные продукты и правильно их развивать.

По сути, сегодня нашими конкурентами являются технологические компании: Яндекс со всеми своими сервисами, Wildberries, Ozon и так далее.

Александр Абрамкин.

Фото: Андрей Фёдоров

«Искусственный интеллект регионам в помощь»

Искусственный интеллект развивается быстрее всех остальных ИТ-решений, говорит Александр Абрамкин. Именно его называют главной технологией XXI века и одним из ключевых инструментов устойчивого развития.

– В России создана платформа «Гостех» (облачная платформа для федеральных, региональных органов власти и бизнеса), где под кураторством Министерства цифрового развития крупные компании и ведомства – «Росатом», ФОМС, Минспорта, Росимущество ведут разработку информационных систем. Сбер является лидером от финансового сектора.

Президент РФ дал поручение установить обязательные требования по повышению эффективности деятельности субъектов и обязательному использованию ими современных технологий, включая искусственный интеллект. Сбер по поручению президента назначен отраслевым лидером в этой сфере. Наши специалисты участвуют и в разработках для других отраслей: здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, строительства. Заказчиком может быть правительство или министерство. Реализация новых технологичных решений для регионов – это большая, долгая работа на перспективу и Сбер готов в нее включиться.

На фото (слева направо): Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка, Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока, Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор розничного бизнеса, Евгений Пришибский, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, Юлия Кальвина, управляющая Иркутским отделением Сбербанка, Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

«Наводнения, вырубка лесов, здоровье – всё отследит ИИ»

Для внедрения ИИ, в первую очередь, нужна воля и поддержка руководства регионов, считает Александр Абрамкин.

– Это сложная, комплексная работа, но результаты того стоят. Примеров использования ИИ множество. Есть и комбайны, которые сами собирают урожай, есть ИИ, помогающий фермерам разбираться в семенном фонде, определять, что подходит, а что нет для конкретной местности. На Сахалине работает технология точных прогнозов по наводнениям – это актуально и для Иркутской области.

Если говорить про болевые точки Приангарья, то это, в первую очередь, незаконные вырубки леса. За ними тоже может следить ИИ. Есть сервис, который позволяет контролировать деятельность «черных» лесорубов.

В медицине с помощью ИИ можно точнее диагностировать многие заболевания. В Улан-Удэ, например, уже два года работает мониторинг состояния здоровья больных сахарным диабетом и гипертонией. Робот обзванивает пациентов, собирает показания замеров давления или сахара. Если показатели зашкаливают, программа направляет больного к врачу. Или врача к больному, если тот не в состоянии прийти в поликлинику. Таким образом мы спасаем людей.

В Иркутской области очень серьезная ситуация с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями и это влияет на продолжительность жизни. По этому показателю регион очень сильно отстает от других субъектов РФ. Сейчас Сбер и правительство региона обсуждают использование ИИ в медицинской сфере, у нас для решения этих задач есть уже апробированные технологические возможности.

Александр Абрамкин.

Фото: Андрей Фёдоров

«Каждый шестой рубль зарабатываем с помощью ИИ»

Каждый субъект РФ, бизнес-процессы в нём оценивают по многим параметрам. Итоговый рейтинг регионов основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни с точки зрения личного благосостояния жителей и благоустроенности окружающей обстановки. Анализируя это информацию, Сбер готов предложить решения на базе ИИ, которые могут серьезно изменить ситуацию, улучшить показатели.

– Сейчас это особенно важно, тем более, что Владимир Путин дал несколько поручений по использованию, поддержанию и развитию ИИ в регионах. Здесь лидер Минцифры. Но и у Сбера в сфере технологий огромный опыт, и каждый шестой рубль мы сегодня зарабатываем с помощью ИИ.

Уже сейчас клиенты могут самостоятельно использовать виртуальных ассистентов «Сбера», которые экономят время на решении рутинных задач. Для этого достаточно говорить с ассистентом как с человеком: попросить помочь и задать свой вопрос.

Широко используются технологии обработки естественного языка, распознавания и анализа речи. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать реакции клиентов на новые обстоятельства. Технологии ИИ помогают нам автоматически выявлять ошибки или, напротив, примеры отличного сервиса в работе оператора, распознавать эмоции клиентов и рисковые ситуации в режиме онлайн. Если раньше мы это делали вручную и обрабатывали 1%, то сейчас система автоматически проверяет 30% звонков, из оставшихся 70% выборочно вручную проверяются те, что вызвали подозрения. Полученные данные используем для обучения сотрудников. Кстати, ИИ помогает нам на самых ранних стадиях узнавать о признаках, которые говорят о «выгорании» сотрудника, чтобы вовремя помочь ему. Здесь мы тоже используем и классическое машинное обучение, и нейронные сети. И, наконец, то, насколько клиенты довольны нашими сервисами, мы тоже измеряем с помощью ИИ.

Елена Белова