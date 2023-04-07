Елена Хохрякова: «Сбер – место, где люди важнее всего»

Стоит ли опасаться, что людей заменят роботы? «Если вводить новшества с умом, давать людям возможность переучиваться, овладевать новыми знаниями, сотрудникам нечего будет бояться», – уверена Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка.

По словам Елены Хохряковой, в Сбере давно работает интеллектуальная система управления. Сотрудник приходит на работу, а у него в компьютере уже есть задача от ИИ. Руководителю технология тоже помогает расставлять приоритеты.

– Сбер – это люди, – говорит HR-директор Байкальского банка Сбербанка. – Все делают люди. В том числе, создают технологии. Еще пять лет назад Герман Греф сказал: «Сбер – это место, где люди имеют значение». Это до сих пор актуально. И второй год подряд Сбер признаётся лучшим работодателем России. Мы гордимся этой наградой.

«Настройка команды – увлекательная задача»

Говоря о турбулентности и ограничениях текущего времени, Елена Хохрякова приводит мексиканскую поговорку: «Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы – семена».

– И это как раз про сегодняшнее время. Потому что помимо развития ИИ, эффективной команде важно быть жизнестойкой. Сегодня в Байкальском банке трудятся более шести тысяч человек. Для работы такого большого коллектива требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды – это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно. Каждый человек для нас важен и ценен.

Если говорить про использование ИИ в нашей сфере, то с конца прошлого года, мы вывели на рынок новую HR платформу «Пульс». Благодаря ей кандидат не заполняет ни одной бумажки, все в электронном виде. Даже пройти интервью и получить оффер можно в электронном виде. И мы готовы делиться всеми нашими наработками.

«Образование в телефоне дает возможность учиться 24/7»

Байкальский банк является донором кадров: многие сотрудники, подрастая, уезжают в центральную часть России, в Москву, в центральный аппарат Сбера.

– Мы с пониманием к этому относимся. Сбер, действительно, много делает для развития и обучения своих сотрудников. Образование давно объявлено у нас стратегическим приоритетом, – говорит Елена.

В знаменитом корпоративном университете Сбера – 30 программ на любой вкус. Можно обучаться очно, заочно, участвовать в проектной деятельности.

– В Байкальском банке тоже есть учебный центр и отличные тренеры, свои интересные программы обучения. Можно учиться «мягким» навыкам во всех регионах присутствия Байкальского банка – в Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Якутске, сэкономив при этом деньги и время. Акцент на коммуникации, системное мышление, личную эффективность. К нам часто обращаются другие компании, желая пройти обучение в нашем

центре.

Еще один проект – Edutoria. Это онлайн-платформа Сбера для всех, кто хочет учиться и ищет новые возможности для развития. На маркетплейсе представлены образовательные курсы по самым разным направлениям от ведущих поставщиков знаний, в том числе СберУниверситета. Можно оформить подписку «Ed+» и учиться на самых выгодных условиях. По подписке есть льготы: 15% скидка на платные курсы и бесплатный доступ к 70+ онлайн-курсам по бизнесу, IT, развитию soft skills, материалам спецпроекта МУЗА (курсы для творчества и саморазвития для тех, кто хочет разбираться в искусстве, освоить новое хобби или сделать первые шаги в креативных профессиях). Есть программы, как для детей, так и для взрослых. Есть платный контент, есть бесплатный. Можно скачать это мобильное приложение и учиться 24/7.

– Сейчас появилась интересная тема для руководителей – оценка СберQ, которая помогает увидеть сильные стороны сотрудников или кандидатов при приеме на работу. Продукт разработан Сбером – Лабораторией нейронаук и поведения человека. Если руководитель компании или госструктуры хочет оценить своих топ-менеджеров для решения тех или иных задач, или же оценить кандидатов, можно смело заказать эту оценку. Через сутки заказчик получит полную картину – какими качествами и компетенциями обладает кандидат.

Елена Белова