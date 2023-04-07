Дмитрий Жоров: Нейронная сеть проведет ESG-диагностику

«ИИ у многих вызывает страх: есть стереотип, что внедрение технологий приведет к массовым сокращениям. Но этого не происходит. Наоборот, появляются новые профессии, новые рабочие места», – говорит Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка. По его словам, ИИ дает возможность развивать совершенно новые направления, например ESG. «Зеленая» повестка начала формироваться всего пару лет назад, но Сбер уже предложил технологическое решение, позволяющее бизнесу проводить ESG-самодиагностику.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

– ESG-повестка в России начала формироваться лишь пару лет назад, поэтому пока у нас определенный дефицит инструментов в этой области. Сбер, как один из инициаторов ESG-трансформации в стране, считает своей миссией расширение практик устойчивого развития на российском рынке и работает над созданием удобных сервисов для компаний.

Например, мы запустили бесплатный сервис ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта. Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить себя с конкурентами.

Провести ESG-самодиагностику можно на сайте СберПро. Для этого представителю компании необходимо указать ее название, отрасль, объем годовой выручки и ИНН. Далее предлагается заполнить ESG-анкету из 36 вопросов, разделенных на три блока: воздействие компании на окружающую среду, социальные факторы, корпоративное управление.

Опираясь на ответы, нейронная сеть оценит степень зрелости ESG-практик в компании в сравнении с другими игроками на рынке. Клиент получит и персонализированные рекомендации по улучшению в каждой из ESG-областей, в том числе, повышению устойчивости и инвестиционной привлекательности бизнеса.

Портал DA: продавать и покупать залоговые активы – просто

Новые технологии приходят на помощь и в таком популярном направлении, как покупка и продажа залоговых активов: авто, спецтехники, недвижимости... По словам Дмитрия Жорова, в 2022 году специальный сервис Сбера – портал DA –обрел особую популярность у физлиц, – по сравнению с 2021 годом интересантов прибавилось на четверть.

Портал DA является основным ресурсом по размещению информации о реализуемом залоговом имуществе и непрофильных активах Сбербанка. Информацию о реализации залоговых и непрофильных активов на портале также размещают арбитражные управляющие, другие коммерческие банки, лизинговые и отраслевые компании.

Так, например, в прошлом году на портале было заключено более 2000 сделок на общую сумму 10,5 млрд рублей. В сегменте жилой недвижимости количество сделок выросло на 45% по сравнению с 2021 годом, а средняя стоимость одного лота снизилась с 4,2 до 2,9 млн рублей – инвесторы стали вкладываться в более дешёвое жильё для его последующей сдачи в аренду.

В 2 раза увеличилось количество сделок в сегменте автомобилей и спецтехники, их объём достиг 400 млн рублей. Средний чек сохранился на уровне 1,7 млн рублей. А в сегменте коммерческой недвижимости количество сделок незначительно снизилось по сравнению с 2021 годом, при этом их общая сумма выросла на 20%. Производственные активы были наименее интересны покупателям – здесь сократились и количество, и сумма всех сделок.

Самым популярным активом Байкальского банка в прошлом году стал автомобиль Hyundai Solaris в Иркутске (17 участников на один лот). А максимальное повышение цены было зафиксировано при продаже коммерческой недвижимости в Шелехове: стоимость объекта в ходе аукциона выросла в 2,5 раза.

«Сервис доступен для жителей и организаций всех регионов РФ, Иркутской области – в том числе, – рассказал Дмитрий Жоров. – Удобен он не только тем, что здесь содержится большая база, но и в том, что он позволяет получать подробную информацию об объектах, предоставляет документацию, необходимую для принятия решения о покупке. Для покупателей и продавцов это дополнительный инструмент для поиска и продажи жилых и нежилых помещений, автомобилей, спецтехники, оборудования, сельхозактивов. Для агентств недвижимости ресурс портала расширяет границы их работы».

Елена Белова