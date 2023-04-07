Евгений Пришибский: «ИИ – не абстракция, а инструмент управления»

Еще несколько лет назад председатель правления Сбербанка России Герман Греф часто отвечал на вопрос сотрудников: «Когда же закончатся все эти изменения, связанные с внедрением технологий ИИ?» Теперь таких вопросов не задают: большинство людей перестроились и овладели новыми компетенциями. Евгений Пришибский, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, рассказал о быстро меняющейся реальности, помощи ИИ в решении конкретных задач и центре безопасности ИТ-системы, способном обезопасить бизнес с помощью искусственного интеллекта.

«Незаменимый помощник в решении многих задач»

– Искусственный интеллект не абстракция, а реальный помощник в решении многих каждодневных задач, например, в управлении персоналом. Я включаю компьютер, а ИИ мне говорит: «Обратите внимание на оклады двух сотрудников. Человек проработал в компании столько лет, не получив за это время ни одного взыскания, а только хорошие оценки и премии. Почему вы до сих пор не повысили ему оклад?» При большом коллективе это действительно ценная подсказка.

О других плюсах умных технологий. У нас в офисах установлена система телеметрии и дистанционного управления (СТДУ). Благодаря чему мы можем удаленно уменьшить отопление, включить кондиционеры. Мы давно применяем дистанционное управление всеми коммунальными системами. Есть даже целые административные здания, где установлены солнечные батареи и электростанция. Мы первые начали применять ESG материалы, а также вводить в офисах региональное оформление. И этими умными решениями мы тоже готовы делиться с клиентами.

«Банкоматы, которые реагируют на голос и биометрию»

– Сбер первый изобрел банкоматы, похожие на смартфоны. Сегодня в них можно заказать такси, продукты, купить билеты в кино. Список услуг расширяется. При этом банкоматы имеют антибликовое покрытие, которое не позволяет людям, стоящим сзади и по бокам, видеть то, что высвечивается на экране. Банкомат спроектирован таким образом, чтобы сохранять приватность каждого клиента. Принимает голосовой ввод и распознает биометрию.

При помощи голосовых команд клиент может снять желаемую сумму, а также внести деньги. Не нужно лишний раз касаться экрана устройства. Это удобно, если вы держите стакан кофе или пакет с продуктами. Биометрия позволяет воспользоваться услугами банкомата, не прибегая к карте или смартфону. Нужно лишь лицо клиента и код безопасности. Конечно, в жизни не так много ситуаций, когда с собой нет телефона, но всякое бывает. Кроме того, биометрия попросту удобнее: количество контактов с аппаратом сведено к минимуму.

«Приоритетная задача – безопасность операций клиентов»

– В наши дни 98% банковских преступлений осуществляется через интернет, поэтому приоритетная задача – безопасность операций наших клиентов. Сбер – лидер по многим средствам профилактики и защиты. В цифровую эпоху безопасно развивать бизнес компаниям помогает BI.ZONE (сокращенно от «безопасная информационная зона» – прим. авт.). С момента введения этой системы у нас не было ни одного взлома, ни одной незамеченной кибератаки.

Для небольших бюджетов BI.ZONE предлагает автоматизированные решения, для небольших команд – аутсорсинг, а для сложных проектов – индивидуальные стратегии, отвечающие ключевым потребностям индустрий. Промышленным предприятиям помогает поддерживать непрерывность производства, банкам – предотвращать мошенничество, организациям каждой отрасли – соответствовать необходимому набору законодательных требований. Всем компаниям, независимо от сферы, BI.ZONE помогает защитить собственные данные и информацию клиентов. Для тестирования возможностей решения предоставляется бесплатный пробный месяц.

Елена Белова