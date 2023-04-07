Инновации для клиентов

Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор блока «Розничный бизнес и сеть продаж», рассказал об удобном бесконтактном способе платежей, новых сервисах, помогающих экономить время и силы, а также об офисе СберПервый, который является удобным форматом обслуживания вип-клиентов.

Факт 1. Кредит за пару минут

– В этом году Сбер первым в России полностью перевел розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение. Наши технологии позволяют обработать до 1,2 млн кредитных заявок в день. Сегодня 99% розничных кредитов выдаются в режиме реального времени на основе моделей искусственного интеллекта. Клиенту не нужно предоставлять никаких дополнительных данных, все происходит автоматически без участия человека. В результате клиент получает ответ за пару минут.

Факт 2. Оплата в одно касание

– В феврале Сбер начал самое масштабное массовое тестирование технологии «Платёжный стикер», дающей возможность клиенту совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сегодня клиенты Сбербанка могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платёжного стикера расширит такую возможность.

Стикер крепится к айфону, выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить им можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей.

Факт 3. Диджитальность доступна мамам

– У наших специалистов, работающих в офисе с клиентами, есть девиз: «Операцию совершить просто, с этим справится и моя мама». О чем это говорит? Все операции мы либо уже упростили, либо на пути к этому. Условно говоря, наши мамы могут прийти в офис, сесть за компьютер и при минимальном обучении совершить большинство операций. У нас один и тот же менеджер в офисе может и карту оформить, и ипотеку выдать, и инвестиции на бирже разместить, и облигации продать. И все это возможно при помощи решений ИИ.

Офис СберПервый: комфорт и преимущества

Беседа с топ-менеджерами Сбера для спецпроекта «Время первых» прошла в офисе СберПервый. Место было выбрано неслучайно: стильный офис для обслуживания вип-клиентов – это симбиоз классических банковских услуг в лучших стандартах и новых технологий. О преимуществах формата СберПервого рассказал Иван Подлужный.

Фото: Андрей Фёдоров.

О преимуществах

– Новый офис Сбера – стильный, приватный. И такое пространство – тоже отдельный формат обслуживания. Это, действительно, уникальный офис для особенного сегмента клиентов и премиального обслуживания. К такому сегменту относятся клиенты, чьи активы слишком велики для классического банкинга. У таких клиентов есть потребность в сервисе более высокого уровня, чем базовое банковское обслуживание. Для них Сбер создал специальный банк – сеть отделений СберПервого.

Такое обслуживание дает ряд особых преимуществ.

Во-первых, за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, к которому вы можете обратиться в любое удобное для вас время.

Во-вторых, офисы с повышенным комфортом для вас и ваших близких.

В-третьих, клиенту предоставляется приоритетное обслуживание в обычных офисах.

Кроме того, в СберПервом лучшие условия по тарифам и безлимитные платежи и переводы по России, для клиентов предусмотрены повышенные ставки по вкладам и кешбек до 15% за расходы по картам в виде бонусов «Спасибо», а также широкий спектр инвестиционных возможностей.

Офис СберПервый в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

О востребованных сервисах

– Какие сервисы сегодня наиболее востребованы? Несомненно, это пакет услуг «СберПервый». С ним финансовые операции, деловая и личная жизнь наших клиентов становиться комфортнее. Благодаря этому сервису доступны безлимитные проходы в бизнес-залы по всей стране и за границей. А при задержке авиарейсов человек может получить компенсацию без обращения в страховую компанию, так как предусмотрена автоматическая страховка в путешествиях по России и за рубежом.

Второе важное направление – это инвестиции. Тут кроме классических депозитов мы помогаем клиенту понять свой риск-профиль, сформировать цели и инвестиционный портфель, выбрав подходящие инструменты из тысяч возможных. И часто клиенты именно с нами делают первые шаги на фондовом рынке.

Сегодня многие операции мы проводим удаленно, через приложение. Клиенты хотят сэкономить время и не приходить в офис. Для этих решений есть цифровой «СберПервый». В этом формате сохранены главные элементы премиального банковского обслуживания. Например, персональный менеджер, который доступен клиенту и членам его семьи в режиме 24/7, лучшие условия по продуктам банка и его партнеров. Менеджер поможет клиенту провести все операции и подключить необходимые банковские продукты без необходимости посещать отделение.

Для клиентов премиальной сети были доработаны и некоторые опции «Сбербанка онлайн». Например, лимит на переводы в течение дня для них составляет 20 млн рублей. Требуется лишь дополнительное подтверждение через биометрию. Клиентам СберПервого также начисляются бонусы «СберСпасибо» в зависимости от категории, в которой произошел платеж.

Елена Белова