«Маркетплейсы – абсолютный тренд» Елена Савенкова – о том, как оседлать волну электронной коммерции

Маркетплейсы сегодня – это абсолютный тренд: электронная коммерция открывает уникальные возможности перед предпринимателями, уверена Елена Савенкова. О нюансах онлайн-ритейла она знает не понаслышке: отработав 20 лет в офлайне, быстро перестроилась и сегодня ведет торговлю преимущественно на маркетплейсах. Почему Елена не стала открывать производство в Иркутске? Чем привлекателен рынок Киргизии? И какие возможности могут открыть бизнес-туры, которые она организует? Об этом – в нашем материале.

Девочка из Свирска

«Многие считают, что я про гламур, что езжу на Лексусе, что у меня один из самых крупных YouTube-каналов в Иркутске, – улыбается Елена. – Но за всей этой гламурностью стоит реальная история, которая называется «Работать 24/7». Волшебной таблетки не существует. Именно про это я написала свою книгу «Я не про гламур – я про бизнес!».

Свой путь в предпринимательстве Елена начала, еще будучи студенткой международного факультета ИГУ. «Когда я приехала в университет – девочка из Свирска, то увидела, что жизнь бывает иной. У других были шубы, машины, и мне этого захотелось. Поэтому на летние каникулы я не поехала домой или на отдых, как сделали все мои одногруппники, а решила на день-два выйти к сестре продавцом – они с мужем много лет занимались дубленками. В то время это был настоящий тренд: дубленки, шубы, кожаные плащи и куртки.

Так вышло, что в день я продавала очень много, сестра попросила «задержаться», а я поняла, что это быстрый путь к финансовой свободе, и не стала возражать! Тогда «все совпало»: мне предложили снять в аренду ¼ павильона в тогда еще ТЦ «Престиж». Мне – 18, отсутствие страха, конкуренции. Летала в Турцию каждые две недели. На второй курс я приехала модно одетая и уже на своей машине Тойота Корона Премио. Ритейл – это мое».

Первые павильоны с одеждой у Елены появились в торговом центре «Престиж», тогда была возможность под свой павильон привлечь инвестиции у собственника ТЦ (через администрацию). Благодаря тому, что администрация ТЦ разглядела в талантливой девчонке предпринимательский потенциал, развитие началось быстро, с закупками трендовых вещей проблем не было. Так началось развитие.

Особенность подхода Елены всегда заключалась в новизне и чутком улавливании модных тенденций. «Тогда же никто не знал понятий «мерчендайзинг», «витринистика». Я пришла к этому интуитивно: мне было 18, хотелось безумства, хотелось как-то выделяться. Хотелось работать с манекенной группой, к примеру, волосы у манекенов сделать насыщенно-розовыми, неоново-салатовыми, ярко-красными – психоделика во всей красе! Тогда это привлекало внимание людей. И этот прием, кстати, я повторила спустя время – когда упаковывала бренд Montenapoleone».

Ветряные мельницы в торговле

Бизнес Елены развивался успешно и стремительно. Сеть известных в Иркутске магазинов Montenapoleone в крупнейших ТЦ, небольшой швейный цех, способный отвечать на самые востребованные запросы потребителей… Но времена менялись – и требовали новых форматов.

«Я прошла все кризисы: 2008, 2014, 2020, – делится Елена. – Нас задевало каждый раз, считаю себя мощным антикризисным управляющим. Когда кризис, я думаю: надо сделать ещё круче! Когда в 2020-м во время пандемии всех закрыли, я ушла в продуктовый ритейл и поняла для себя: надо искать нишу, которая будет работать при любых обстоятельствах, и в ковид – тоже. Так родилась цифровая история, маркетплейсы».

Елена называет это – «запрыгнуть в новую информационную волну». Многие предприниматели Иркутска не смогли сделать этого – и сегодня их павильоны пустуют, кто-то просто не успел оцифровать бизнес и остался ни с чем. «А мы быстро перестроились. В пандемию продавали очень много средств индивидуальной защиты. Все вещи из 15 магазинов собрали в одно большое пространство и работали ежедневно по видеостриммингу. Параллельно вышли на Wildberries и в первый же месяц сделали хорошую выручку с семизначными цифрами – команда была счастлива. Нам удалось полностью сохранить штат сотрудников».

Сейчас основная деятельность связана с торговлей одеждой, произведенной в тех странах, где нет санкционных ограничений – например, в Киргизии. По словам Елены, это выгоднее, чем организовать производство одежды в Иркутске. «Здесь мало кадров, очень дорогая рабочая сила, нет тканей, зачем это делать? В Кыргызстане – дешевые материалы, много фабрик и производств. Кроме того, страна входит в ЕАЭС – нет проблем с растаможкой. Стоимость производства одной футболки с нуля там – 150 рублей, а у нас – 550. Зачем бороться с ветряными мельницами? Логичнее развернуться на тех рынках, которые выгодны нам и которые к нам лояльны».

«Насмотренность» и опыт

Елена Савенкова подчеркивает значимость «насмотренности» в своем деле: она посетила 48 стран и не может сказать точно, сколько раз посещала недели моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне – об этом лучше спросить ее постоянных подписчиков в социальной сети. Эти поездки всегда были связаны не только с посещением модных событий, но и с целью увидеть и перенять опыт у таких крутых компаний, как Google, Amazon.

По словам Елены, в ее бизнес-карьере было много магазинов одежды, разных форматов торговли, включая продуктовый ритейл, туристическая фирма, Центр Повышения Квалификации Руководителей, издание глянцевых журналов. Бизнес-опыт и «нужные» связи нарабатывались годами. «К примеру, сегодня есть возможность легко договориться о продаже любого бренда в Нью-Йорке, Милане, Париже или Сан- Франциско, а еще можно встать в реальное расписание недели моды и представить свой бренд там, – делится Елена. – Есть масса историй, как уже у себя в городе получала внезапно всю партию товара с браком, про «потерянный» груз вообще нет смысла говорить, наверно, это знакомо каждому предпринимателю». За 20 лет было много историй, пройдено очень много цехов и фабрик – и, конечно, сейчас уже понятен механизм работы производства и ритейла изнутри, именно поэтому так легко дается практика маркетплейсов.

«Если ты хочешь прийти в этот бизнес без знаний, то с большой долей вероятности ничего не выйдет! Ко мне часто обращаются горе-предприниматели, которые прошли очередной курс от теоретика с просьбой: реализовать остатки неправильно купленного или отшитого товара. Это ведь настоящая боль! Давайте представим, что вы запускаете бизнес на Wildberries. Ответьте на вопрос: «Почему не стоит отшивать женские пиджаки в клетку?» Во-первых, пиджаки – это очень сложная «ниша», мы живем в России, где – что уж греха таить – девушки любят поесть. Особенности женской фигуры имеют серьезное значение: у кого-то пышная грудь, но узкие бедра, у кого-то аккуратная грудь и «солидные» бедра. Женский жакет требует идеальных пропорций, а ими могут похвастаться не все! Во-вторых, если дополнить этот пиджак принтом в клетку, то пиши пропало. Клетка в швах будет не состыкована. Обратите внимание на вещи с принтом клетки из магазина масс-маркета ZARA и бренда премиум-класса Dolce&Gabbana. В масс-маркете – из-за оптимизации процесса – клетка всегда кривая, чего не может позволить себе дорогая марка типа D&G. В-третьих, цена! Да, для маркетплейса это важно: качество + цена! Для того чтобы изготовить пиджак, требуется много ткани и много операций, а ваша задача – снизить себестоимость за счет сырья и количества операций при изготовлении «продукта». Чем проще, тем выгоднее! Тема брака – отдельная история, «благодаря» которой можно быстро разориться, потому что брак нужно уметь видеть и отличать, а без опыта это зачастую невозможно», – отмечает эксперт.

Электронный мир для всех

Частью своего успеха Елена считает бизнес-образование. Являясь экспертом Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, Елена, не переставая, учится и призывает к этому других. «Время интуитивного ведения бизнеса прошло. Люди без знаний не просто ошибаются и теряют бизнес – они теряют контроль управления компанией, не успевают за трендами и новыми «вызовами» по типу «черного лебедя» 2020-го… Если посмотреть на большинство, то я больше чем уверена, что многие не понимают, что такое стратегическое управление, антикризисный менеджмент, а про смену экономической модели бизнеса вообще никто не думает. Почему? Время ускорилось, и мы не имеем второго шанса на перезапуск собственного бизнеса. Ошибка может стоить потери дела. Я благодарна судьбе, что когда-то я познакомилась с Надеждой Борисовной Грошевой – деканом САФ ИГУ, доктором экономических наук. Конечно, я часто прибегаю к помощи Надежды Борисовны, а как иначе, если уже несколько лет подряд предприниматели в принципе не могут планировать более чем на 3 месяца вперед! Призываю каждого бизнесмена получать дополнительное образование, мой совет – БМБШ ИГУ для того, чтобы очутиться в команде единомышленников и понять, что такое горизонт планирования».

Маркетплейсы – Wildberries, Ozon, Lamoda, на которых Елена помогает успешно реализовываться предпринимателям, – сложная специфическая сфера, где огромную роль играют технологии, понимание алгоритмов и принципов работы электронных платформ. Можно иметь хороший вкус в одежде, качественный и разнообразный товар, но из-за непонимания того, как устроена сфера заказов одежды через интернет, всё это будет лежать мертвым грузом на складе, быстро устаревать и приносить убытки.

«Зачастую предприниматели просто не могут описать свой товар так, чтобы покупатель его видел, хотя сегодня есть отличные «помощники» – искусственный интеллект, но всё это нужно знать – знать, как этим пользоваться», – говорит Елена Савенкова.

Елена Кутергина

«Никаких гипотез – только практика и реализация»

Елена Савенкова в сентябре организует бизнес-тур в Киргизию

Предприниматель уже провела несколько бизнес-туров в странах СНГ и 21 сентября планирует очередной БИЗНЕС-тур – в Киргизию. В течение трех дней Елена будет знакомить участников тура с производством одежды в этой стране.

«Мы посетим рынки, а также не менее 50 фабрик по производству тканей, одежды. Мы напрямую будем знакомиться с производителями, нарабатывать контакты и связи. Это прямое взаимодействие без посредников. И это перспективно, понятно и прозрачно – по-честному наработанные контакты, которые пригодятся. Вы сможете затем использовать эту базу для себя или продавать ее».

Раньше были популярны так называемые байеры – помощники по закупкам. Они показывали своим заказчикам определенные компании, а потом просто забирали свой процент. Елена предлагает другой формат. «Вы сами получите большой выбор компаний и поймете, с кем вам нужно и выгодно работать, а с кем нет. В процессе тура у каждого участника есть уникальная возможность «прожить» три насыщенных дня в кругу единомышленников, понять, как думают опытные селлеры, и перенять их опыт».

В ходе тура эксперт будет «прокачивать» каждого участника – это своего рода живой мастер-класс о производстве, заказах, закупках товара и выводе его на маркетплейсы. «Мы обсудим вашу идею или сформулируем ее по ходу, посмотрим, как ее можно реализовать на имеющихся мощностях Кыргызстана, что нужно для того, чтобы товар «взлетел». Как его описать и продвинуть, как его наиболее выгодно доставить на ваш склад или какой склад арендовать, чтобы избежать логистических ошибок и максимально приблизить к потребителю».

Трехдневный тур включает в себя перелеты, проживание, питание, транспортные расходы и общение каждого участника с Еленой Савенковой. «У вас есть возможность быть в моменте – в общении с первыми лицами организаций, в непосредственной работе над вашей стратегией бизнеса. Сегодня многое можно делегировать, но прогресс пойдет только тогда, когда вы погружены в контекст. Совместно мы создадим не какой-то абстрактный «поток», на котором вы обсуждаете гипотезу. Никаких гипотез – только практика и реализация».

Записаться на бизнес-тур можно на сайте: https://taplink.cc/elenasavenkova.monte

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