Спрос на кейтеринг возвращается

В этом году деловая активность в Иркутске заметно выросла: стало больше выставок, конференций, презентаций. К тому же не только локальный бизнес, но и компании из других регионов России стали выбирать Байкал для своих корпоративных мероприятий. Это не просто увеличивает спрос на качественное выездное обслуживание, но и задает новые тренды, считает Инга Мунина, основатель компании «Аврора Кейтеринг».

Планировали три года – реализовали сейчас

По оценке Инги Муниной, ивент-активность бизнеса в регионе вернулась к докоронавирусному уровню. «В 2020 и 2021 годах мероприятия отменяли в связи с пандемией. В прошлом из-за экономической неопределенности многие компании сами отказывались от корпоративов и деловых событий. Сегодня же можно сказать, что бизнес адаптировался к новым условиям и реализовал весь отложенный спрос», – делится основатель «Аврора Кейтеринг».

По ее словам, с января по сентябрь компания провела 157 мероприятий, это на треть больше прошлогодней загрузки. «Особенно насыщенными оказались май и летние месяцы: казалось, что компании решили воплотить все, что планировали три последние года».

Форматы мероприятий были самыми разными: от классических бизнес-конференций до фестиваля балета под открытым небом, от волонтерского проекта, собравшего участников из разных регионов России, до Дня нефтяника на полторы тысячи человек.

Ресторанная подача – даже в тайге

Все чаще компании выбирают необычные концепции и места для своих событий – турбазой на Байкале сегодня уже мало кого впечатлишь. Главное, где бы ни проходило мероприятие - в иркутском офисе или за сотни километров в тайге, на заводе, на берегу реки – заказчики хотят ресторанную подачу: вкусно, красиво и необычно.

Решать такие нетривиальные задачи компании «Аврора Кейтеринг» помогает колоссальный опыт работы: более 10 лет на рынке, надежная («и выносливая», – особо подчеркивает Инга Мунина) команда, четко прописанные стандарты и алгоритмы, проработанное меню и большой склад всего необходимого: от мебели до сложного технологического оборудования.

«Не важно, как далеко приходится ехать. Качество блюд не должно отличаться от того, что можно подать в Иркутске. Мы везем с собой профессиональную технику: плиты, холодильные, морозильные камеры, пароконвектоматы. Бывает и так, что на месте нет ни электросетей, ни водопровода, тогда берем генераторы, бочки с водой, переносные умывальники, авторефрижераторы – иногда получается по 2-3 огромные фуры. Их сопровождают техники, монтажники – до 50 человек из числа обслуживающего персонала. И наша задача – привезти, развернуть все это на месте и приготовить так, чтобы заказчик даже не задумывался о технологической и логистической стороне вопроса, а просто вышел на берег, сел в удобное кресло и получил наслаждение от еды, сервировки, оформления», – объясняет Инга Мунина.

Локальная кухня и WOW-впечатления

Сегодня во всех регионах России – и Иркутская область не исключение – растет запрос на локальную кухню. Привозя сотрудников и партнеров на Байкал, компании хотят удивить их не только красивыми видами, необычными локациями, но и характерными сибирскими блюдами.

«Поэтому к летнему сезону мы готовим меню, основанное на местной рыбе: омуле, муксуне, хариусе. Вводим в блюда ягоды, грибы, папоротник, растущие у нас в Сибири сезонные овощи. Используем местные травы для ароматизации. Предлагаем соответствующий формат сервировки: на керамической посуде в экостиле, на спилах деревьев, декорируем композициями из сосновых веток, шишек, диких цветов», –поясняет основатель «Аврора Кейтеринг».

В целом клиенты все чаще хотят не просто накормить людей на мероприятии, но и создать WOW-впечатление – и гастрономическое, и эстетическое. Чтобы стол стал объектом восхищения и притяжения гостей. Кроме того, люди сегодня любят фотографировать еду, выкладывать снимки в социальные сети, и компании нередко рассматривают фуршет как еще один способ продвижения. Поэтому на первый план выходит брендирование закусок и оригинальная подача.

Подачу в «Аврора Кейтеринг» разрабатывают для каждого конкретного мероприятия совместно с декораторами и флористами. Более 10 различных коллекций посуды и сервировки в разной стилистике, знание новейший трендов, масштабный склад технологического оборудования и мебели позволяют создать гастрособытие в любой концепции: от молекулярной кухни до театрализованного шоу.

ФАКТЫ

Самые удаленные географические точки, где «Аврора Кейтеринг» реализовала проекты в 2023 году – Усть-Кутский район Иркутской области (примерно 600 километров от Иркутска) и Прибайкальский район Республики Бурятия (550 километров).

Самое маленькое событие – камерная свадьба в уютной усадьбе на 15 человек.

Самые массовые мероприятия – Олимпиада «Сервико» (1100 человек) и День нефтяника (1500 человек).

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