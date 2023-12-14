СТМ идут на восток

Доля собственных торговых марок – брендов, которые принадлежат розничной сети, по данным аналитиков, растет последние семь лет. По итогам 2023 года больше половины ритейлеров назвали СТМ приоритетной стратегией, а всего за неполные 12 месяцев года в рознице появилось 7300 новых брендов СТМ. Такие данные привел Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» торговой сети «Пятерочка», на IV ежегодной конференции «Развиваем родное дело» в Иркутске.

Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» торговой сети «Пятерочка». Фото: Андрей Фёдоров

Развитию СТМ способствует несколько факторов. Во-первых, в условиях выросшей конкуренции торговые сети в основу своих коммерческих стратегий закладывают задачу дифференцироваться. СТМ помогают отличаться от конкурентов и повышать лояльность клиентов (82% покупателей выбирают собственные торговые марки).

Во-вторых, ряд глобальных производителей ушли из России либо переименовали свои товарные позиции, и на рынке появились ассортиментные ниши, которые необходимо заполнить, что дает место для развития других брендов.

Наконец, для 89% потребителей цена – по-прежнему главный критерий покупки, а собственные торговые марки, как правило, продаются по более низкой цене при сохранении качества. По данным торговой сети «Пятерочка», 48% потребителей, выбирающих СТМ, привлекает именно экономия. При этом 40% отмечают большой выбор марок, а 37% – качество товара.

Однако особенность федеральных сетей в том, что производство их СТМ находится в основном в центральных районах страны.

IV конференция местных производителей в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров

«При развитии компании на восток это оборачивается высокой стоимостью доставки товара в новые регионы присутствия и, как следствие, более высокой ценой на полке. А также увеличением сроков транспортировки – товар приезжает не такой свежий, что может быть критично для определенных категорий», – указал Иван Елизарьев.

Поэтому основная задача для сетей на сегодня – наладить производство собственных торговых марок в регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе за счет коллаборации с местными производителями или прямого размещения заказа у локальных компаний.

Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр» (сеть входит в стратегический альянс с Х5 Group и сетью «Слата»), подтвердил, что региональные сети движутся в том же направлении и в не меньшей степени заинтересованы в новых локальных партнерах для выпуска товаров под собственными брендами.

Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров

«Сейчас мы ищем новых производителей бытовой химии в Иркутской области, поскольку ближайшее на данный момент предприятие находится в Барнауле. У нас есть запрос на производство под СТМ древесного угля и других товаров для пикников, пакетов, «незамерзайки» в дойпаках, которую мы сегодня возим из Санкт-Петербурга с сумасшедшей логистикой. Нам нужен пищевой лед – представляете, мы даже его завозим. Рынок открыт, мы готовы к сотрудничеству», – подчеркнул Иван Елизарьев.