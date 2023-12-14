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Готовая еда в тренде. Почему кулинария и полуфабрикаты интересны и потребителям, и ритейлерам

Готовая еда – это тренд на много лет вперед, – заявили представители торговых сетей «Слата», «Пятерочка» и «Красный Яр» на IV ежегодной конференции местных производителей в Иркутске. Рост продаж кулинарии, горячего хлеба и выпечки в среднем по стране в 2023 году достиг 20–30%. В то время как розничная торговля в целом прибавила только 5–7%.

<p>Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров</p>

Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров

Высокая маржа и отстройка от конкурентов

Восходящая динамика продолжится, считает Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр», поскольку подкрепляется как спросом со стороны покупателей, так и интересом ритейлеров.

«Для ритейлера плюс готовой еды заключается в высокой маржинальности (в этой категории очень низкая доля промо, потребителю достаточно адекватной цены), в высокой оборачиваемости на один вложенный рубль за счет ежедневной потребности. Если, например, для тапочек из Китая цикл продажи – заказать, привезти и продать на месте – занимает, условно, 250 дней, то кулинария и выпечка выкупаются в день производства», – поясняет он.

Готовая еда дает широкие возможности для отстройки от конкурентов – крайне сложно повторять, даже один и тот же салат в разных сетях будет отличаться на вкус.

«Можно привлекать покупателя, фокусируясь на определенных продуктах, качественно закрывая потребности именно в них: у одного самая вкусная шаурма, у другого – пирожки, у третьего – булочки. А заодно развивать розницу, растить доходность», – добавляет Журов.

Покупатели выбирают «фреш»

Ирина Береснёва, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», также отмечает рост интереса покупателей к категории «фреш». Поэтому сети намерены сфокусироваться на увеличении ее доли, в том числе горячего хлеба, выпечки и готовой еды, в 2024 году. В целом компания Х5 к 2026 году намерена стать №1 в категории готовой еды и занять примерно 9% рынка.

<p>Ирина Береснёва, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: Андрей Фёдоров</p>

Ирина Береснёва, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: Андрей Фёдоров

«Мы планируем получать полуфабрикаты высокой степени готовности и допекать их прямо в магазине. Возможен и другой вариант сотрудничества с местными производителями, при котором мы получаем уже готовый горячий хлеб с подвозом ко времени пиковых продаж. Также мы ждем предложений от локальных поставщиков по кулинарии», – говорит Ирина Береснева.

<p>Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» ТС «Пятерочка»</p>

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Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» ТС «Пятерочка»

По мнению Ивана Елизарьева, директора департамента коммерции территории «Восток» ТС «Пятерочка», производство готовой еды в Иркутской области – интересное направление для инвестиций, поскольку здесь максимальный отклик потребителей на категорию готовой еды, особенно на хлеб: «Чек на свежую хлебную продукцию при сопоставимых ценах здесь в полтора раза выше, чем в остальных регионах. Мы сейчас совместно с ООО «Каравай» закупаем линию для производства замороженных полуфабрикатов для выпечки, чтобы не везти аналогичную продукцию из центральной части России. Будем производить ее в Иркутске и отсюда развозить по всей Сибири».


<p>Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Вадим Журов, коммерческий директор торговой сети «Красный яр». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ирина Береснёва, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» ТС «Пятерочка»</p>
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