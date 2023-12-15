«У предпринимателей много классных идей – «Мой бизнес» помогает вывести их на новый уровень»

Виталий Федоров, ООО «Тридевять земель»:

– Мы занимаемся переработкой дикоросов – ягод, лекарственных трав, – делаем из них целебный чай. Но не обычный, купажированный, а растворимый. Это высокотехнологичный продукт – в одном стик-пакете вытяжка из 15 трав!

Я всегда думал: как было бы здорово открыть чайную фабрику, делать свой чай. Я заядлый турист, много хожу по горам, тайге, хорошо знаю, какое богатство подарила нам природа. И когда появилась возможность купить компанию с подходящим ОКВЭД – тут же ей воспользовался.

Компанию мы поставили на ноги, стали продвигать продукцию. Сотрудники Центра «Мой бизнес»* подсказали, что есть программы поддержки для переработки дикоросов. Мы получили субсидию на полиграфию. А потом нас пригласили участвовать в международной выставке в Турции. И там наш продукт восприняли на «ура». Мы получили несколько предложений от турецких контрагентов и сейчас работаем над заключением контракта.

Но «Мой бизнес» нас на этом не оставил – и 12 декабря мы с его поддержкой едем в Дубай, на другую выставку.

Планов у нас много: хотим покупать свое оборудование и переводить производство в Иркутскую область – сейчас заказы размещаем в Томске. Подали заявку на международную сертификацию в центр «Мой бизнес» – ее одобрили, и в следующем году мы пройдем эту процедуру, причем львиную долю расходов возьмёт на себя государство.

Будем расти – благодаря международным выставкам мы поняли, что наш продукт востребован, надо лишь грамотно его упаковать, правильно подать зарубежному потребителю, получить нужные международные документы.

И в этом огромная важность поддержки центра «Мой бизнес». Таких малых предприятий, как мое, в стране много: у нас классные идеи, много сырья, но не хватает денег, знаний, а где–то и широты взгляда. Поэтому мы сидим по своим регионам, в лучшем случае, заходим на рынок соседних краев и областей. Выйти на экспорт для нас в одиночку непосильно. Поддержка центра «Мой бизнес» – финансовая, организационная и, конечно, образовательная – позволяет нам раздвинуть горизонты, достичь принципиально иного уровня.

* Центр «Мой бизнес» Иркутской области оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».