«Будем поставлять воду в Китай»

Ксения Филатова, коммерческий директор ООО «Байкальские росы»:

– Наше предприятие выпускает питьевую артезианскую воду. В июне мы перешли на новый дизайн бутылки: захотелось выделиться из стандартного ряда, создать что-то эстетичное. А кроме того, мы планировали выходить на экспорт, а для этого нужна была привлекательная упаковка. Но упаковка появилась, а с экспортом как-то не ладилось. Обещающих поставлять нашу воду в Китай было немало, но дальше обещаний дело не шло. И тогда мы обратились в центр «Мой бизнес»* – выяснили, какие возможны меры поддержки: участие в международных миссиях, оплата выставочных площадей, помощь с сертификацией, поиск потенциальных покупателей в разных странах.

И дело пошло: с центром «Мой бизнес» мы съездили в Турцию – правда, эта поездка стала, скорее, «разведкой боем», потому что вернулись мы без контракта. А вот вторая выставка – в Китае – оказалась результативной. Мы заключили договор с местными дистрибьюторами. Сейчас готовим пакет документов, в том числе международный сертификат. Время еще есть, ведь вода – продукт сезонный, в Китае сезон начнется примерно в марте.

Международную сертификацию мы проходим тоже с поддержкой центра «Мой бизнес». Он оказывает не только консультационные услуги, не только помогает найти аккредитованные лаборатории, подсказывает, какие нужно пройти экспертизы, но и берет на себя большую часть расходов. А они немалые. Чтобы было понятно: когда мы проходили сертификацию для российского рынка (занимались этим самостоятельно), то заплатили примерно 150 тысяч рублей. Международная сертификация обошлась нам на сегодняшний день в 4 тысячи рублей. Официально считается, что бизнес участвует в процессе на условиях софинансирования, но в реальности доля предпринимателя в расходах составляет от 5 до 15%. Это действительно серьезная помощь.

К тому же начинающий экспортер может работать не только с региональным экспортным центром, входящим в центр «Мой бизнес», но и с российским (РЭЦ) – на его сайте подробно расписаны меры поддержки, в том числе компенсация логистических расходов, страхования грузов.

Конечно, чтобы получить результат, и сам предприниматель должен не сидеть сложа руки. Но если ты сам достаточно активен, правильно выбрал набор услуг от центра «Мой бизнес», то поддержка очень помогает в развитии бизнеса.

* Центр «Мой бизнес» Иркутской области оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».