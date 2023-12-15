«Мы сотрудничаем с Центром год – и это уже приносит плоды» ​​​​​​​

Алексей Джангоян, генеральный директор ООО «Стратегический Торговый Альянс»:

– Мое сотрудничество с Центром «Мой бизнес» началось с образовательных программ. Я обучался в «Школе экспорта», участвовал и в бесплатных вебинарах, в «живых» встречах с экспертами, что дало базовые знания – без них выстроить внешнеторговые связи невозможно, это как азбуку выучить.

А в конце лета зарегистрировал компанию и стал официальным дилером жидких минеральных удобрений «Надежда», которые производятся в Иркутске. Производитель дал мне эксклюзивное право представлять его продукцию в ряде стран. И уже осенью я участвовал в международной торговой миссии в Иран, которую организовал Центр «Мой бизнес»* совместно с ТПП Восточной Сибири. Поездка оказалась успешной: сейчас мы готовимся к отгрузке первой партии иранским покупателям.

Центр взял на себя помощь в оформлении документов, начиная с виз и заканчивая документами на продукцию, предоставил стенд, обеспечил профессиональных переводчиков со знанием не только языка, но и технической стороны вопроса, помогал поддерживать контакт между иранскими контр-агентами и нашей компанией. От меня же требовалось оплатить только дорогу и проживание.

Отдельно стоит упомянуть получение международного сертификата на продукцию. Это довольно сложная процедура: помимо прохождения разного рода экспертиз, важно правильно определить ТН ВЭД продукции в международной системе и уже в соответствии с ним подготовить необходимую документацию. Сотрудники экспортного центра при «Моем бизнесе» обладают большим опытом в таких вопросах.

Такая поддержка очень облегчает выход на внешние рынки для начинающих экспортеров, которые не знают, с чего начинать. Не будь ее, предпринимателю пришлось бы самому собирать и изучать огромный пласт информации – это колоссальные временные затраты. А время – это главный ресурс предпринимателя. Аналогичные консалтинговые услуги от коммерческих структур стоят немалых денег. Комплексная поддержка от центра – это настоящая палочка-выручалочка для малого и среднего бизнеса.

Кстати, недавно в Иркутск приезжала реверсная бизнес-миссия из Китая. Наша фирма заключила два экспортных контракта. Я считаю, это прекрасный показатель – мы сотрудничаем с центром «Мой бизнес» с начала года, и это уже приносит плоды.

* Центр «Мой бизнес» Иркутской области оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».