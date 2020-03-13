Статус мирового масштаба: SHENE ювелир о сотрудничестве с мировыми брендами

Почему SHENE ювелир интересно сотрудничать с мировыми ювелирными брендами, какие требования налагает на компанию такое сотрудничество, и какие бренды наиболее популярны у иркутян, рассказала Газете Дело коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева.

От известных мировых брендов к новым именам

Как сегодня выглядит «палитра» мировых брендов, представленных в SHENE ювелир?

– Во-первых, это бренды высокого ценового сегмента, с которыми мы сотрудничаем уже больше десяти лет – Gucci, Mikimoto, Versace. Так же у нас представлены и российские бренды, которые известны на мировом уровне – «современные Фаберже» Mousson Atelier тоже можно увидеть в нашем магазине на Богдана Хмельницкого, где представлены мировые бренды. Есть также итальянские и французские марки среднего сегмента, которые, может быть, не так известны в общемировом масштабе, но очень популярны в Европе. Мы их постоянно добавляем и вводим в нашу линейку. Из недавних примеров – итальянский бренд Morellato, он у нас представлен в магазине в 130-м квартале, и очень приятно, что многие туристы – и не только итальянские, вообще европейцы, заходя в магазин, его узнают.

За всю историю не было такого, чтобы у нас на витрине какой-то известный бренд появился, а потом исчез – это всегда долгосрочное сотрудничество, и мы стараемся постоянно наращивать пакет представленных у нас марок. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими брендами высокого сегмента, так что, возможно, в скором времени «палитра» ещё расширится.

С чего начинается взаимодействие с ювелирными брендами мирового масштаба?

– Мы не зря участвуем во всех крупных международных выставках – именно там новые бренды заявляют о себе, а давние участники рынка представляют свои новые коллекции. Первоначальное общение завязывается именно там. Многие бренды распространяют свою продукцию через каких-то крупных дилеров – например, в России есть такие компании, как Richemont и Mercury, которые обслуживают большие пакеты брендов. Однако есть и марки, с которыми мы работаем напрямую – это индивидуально в каждом конкретном случае.

Фото: Андрей Фёдоров

Но работаешь ты с российским дилером-представителем бренда или с брендом непосредственно – в любом случае твоя точка продаж должна быть авторизована. Чтобы эту авторизацию пройти, необходимо доказать, что твой магазин соответствует требованиям бренда. Нужно представить всю информацию – карту города, на которой отмечено, в каком районе находится магазин, какие ещё ювелирные магазины есть рядом, что вообще окружает магазин. Принимается во внимание и плотность населения – даже в городах-милионниках может быть не больше одной точки продаж бренда, так что если в вашем городе кто-то уже является дилером Gucci, вам Gucci вторую точку продаж не авторизует. Большое внимание уделяется и внешнему виду салона, и его «содержанию» – мы предоставляем подробный фотоотчёт: вид магазина снаружи и внутри, конфигурация витрин и торгового оборудования, какие ещё марки уже представлены в салоне. После авторизации адрес магазина появляется на официальном сайте бренда, ты получаешь письмо, что точка продаж авторизована – и сразу же на тебя начинают распространяться условия контракта, за нарушение которых авторизация может быть отозвана. Всё очень строго регламентировано и при этом понятно – от внешнего оформления витрины до взаимодействия с покупателем и цены на этикетке.

Фото: Андрей Фёдоров

Отличаются ли цены на брендовую продукцию в магазинах в Иркутске и, скажем, в ЦУМе в Москве?

– Есть рекомендованная розничная цена (РРЦ), которую бренд устанавливает в масштабе страны, принимая во внимание все экономические факторы. Эта информация прозрачна, она представлена на сайтах бренда и его дилеров, и поэтому легко проверяется. Конечно, рекомендуемая розничная цена и комиссия за экспонирование марки закреплена в контракте, и нельзя, скажем, взять и увеличить её в два или три раза – это гарантированный отказ от авторизации. Поэтому один и тот же браслет Gucci или серьги Mikimoto будут одинаково стоить и в ЦУМе, и в Иркутске, и в любом другом городе. Однако есть нюанс – приобретая брендовое украшение в SHENE ювелир, вы можете воспользоваться скидкой, если участвуете в нашей программе лояльности – это допускается контрактом. Так что зачастую покупать такие марки выгоднее в регионах, а не в Москве, если вы являетесь постоянным клиентом региональной точки продаж.

Каждому украшению – своя упаковка

А как отличается российская рекомендованная розничная цена от РРЦ других стран?

– В Китае, например, в среднем, РРЦ на мировые бренды процентов на сорок выше, чем в России. Именно поэтому китайские туристы так активны в приобретении брендовой продукции – и ювелирных украшений, и одежды, и сумок – не у себя в стране, а за рубежом.

Мы находимся в эшелоне «чуть подороже, чем в Европе». Обычно российская РРЦ отличается от цены, действующей в стране происхождения бренда, только на затраты, которые связаны с ввозом и таможенными пошлинами. Все украшения из золота, ввозимые в Россию, должны отправлять в инспекцию пробирного надзора – это ещё дополнительные затраты.

Понятно, что марку наиболее выгодно покупать там, где она производится. Но даже, например, внутри Италии могут быть нюансы – покупка украшения в каком-то небольшом городке или в центральных торговых кварталах Рима или Милана может быть даже дороже, чем в России, потому что там немного по-другому рынок устроен: в туристических зонах всё всегда дороже. И конечно, нельзя не принимать во внимание нюансы, связанные с законодательством. Предположим, вы купили серьги в Риме, и что-то у вас с ними случилось. Если бы вы купили их у нас – мы несём ответственность, которая налагается законодательством в нашей стране – это гарантия полгода, которой, кстати, нет в Италии, это сервисное обслуживание. Очень часто клиенты обращаются к российским дилерам в целях ремонта украшений, купленных за рубежом.

Есть ли «несовместимые» бренды, которые нельзя экспонировать в одной точке продаж?

– Да, есть такие «марки-каннибалы» – схожие по философии, внешнему виду, работающие в одном ценовом сегменте. И если они окажутся на соседних витринах, то будут друг другу только мешать. Поэтому на этапе авторизации и важно предоставить всю информацию о брендах, с которыми ты уже работаешь. Но, как правило, это ещё до намерения начать работу с брендом становится понятно.

Фото: Андрей Фёдоров

Ограничений в рамках контракта много. А какие плюсы у работы с известными марками?

– Безусловно, стартап в работе с мировыми брендами очень дорогой – у них есть требования по первоначальному инвойсу: должны быть представлены все актуальные коллекции, по несколько сетов в каждой, ты не можешь купить сначала три кольца, а как они продадутся – ещё четыре, а там как пойдёт. У клиента должно быть полное представление о марке. И именно поэтому большое внимание уделяется обучению. После авторизации точки продаж и до начала экспонирования к тебе обязательно приезжает бренд-менеджер марки, который обучает персонал – рассказывает об истории бренда, о его философии, о том, кто, что, когда и почему придумал, помогает сделать первую выкладку. Выдаётся очень подробный брендбук, в котором прописано всё – в какую коробочку какое украшение упаковать, какой ленточкой завязать, как строить диалог с покупателем. Всё это уже отработано в мировом масштабе. И глядя на это, российский производитель тоже «подтягивается». Раньше нельзя было представить, чтобы российский поставщик сделал выставочное оборудование, никому не было интересно, в какой упаковке их украшения будут продаваться, как их продукция будет в витрине расположена. Сейчас эта тенденция активно транслируется на российский рынок.

И, разумеется, мировой бренд – это мировое имя, статус и узнаваемость. Он продаёт сам себя. Человек, который входит в магазин и спрашивает, «где тут у вас Mikimoto», уже наполовину принял решение о том, что купит украшение, он уже знает эту марку, скорее всего, у него уже что-то есть от этого бренда в шкатулке. Когда девушка видит браслет Gucci, который думает приобрести, в журнале «Татлер» на какой-нибудь знаменитости – она думает, вот, она носит, почему я не могу. Именно поэтому с мировыми марками работают все – это интересно и перспективно.

А какие марки пользуются популярностью у иркутян?

– Самая популярная, безусловно, – Gucci. Каждый бренд обязательно проводит большое мероприятие для клиентов в начале своего экспонирования в городе, и потом, как минимум, раз в год организуется вечеринка, презентация, какое-либо событие. Так вот, вечеринка для клиентов SHENE ювелир, на которую приехала Флоранс Хьюбер – одна из первых лиц бренда Gucci – собрала какое-то невероятное количество людей. Иркутянам вообще очень нравится общаться с представителями марок, но эта, пожалуй, самая популярная. У Gucci очень хороший концепт, понятная философия – они, по сути дела, используют шесть базовых символов, придуманных ещё основателем марки в начале XX века, на протяжении более ста лет, но при этом следят за всеми современными веяниями.

Евгения Скареднева, Газета Дело.