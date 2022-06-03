Новые горизонты для деловых и активных

26 мая российские предприниматели отмечали свой профессиональный праздник. В Иркутске он прошёл в деловом формате: в мае Центр «Мой бизнес» провел серию полезных и интересных мероприятий под единым брендом – Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности». Программный вектор и общий настрой был задан на пленарном заседании «Горизонты развития промышленности». Федеральные и региональные эксперты обсудили возможности Иркутской области по выпуску отечественной продукции взамен импортной, новые форматы промышленной кооперации, востребованные направления экспорта и другие темы. Более подробно о выгодах импортозамещения, зачем нужен швейный кластер и какой товар лучше везти за границу, – в нашем материале.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Биржа импортозамещения» в помощь бизнесу

О стратегии импортозамещения в нашей стране очень активно заговорили с 2014 года, когда против России были введены первые экономические санкции, а с марта этого года актуальность замены зарубежной продукции на товары отечественных производителей возросла в разы. Иркутская область, по словам первого заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова, в этом направлении работает с 2017 года, и стала одним из первых субъектов, вступивших в федеральную программу импортозамещения, которая была инициирована Минпромторгом РФ.

– В Иркутской области стоит задача к 2024 году обеспечить замещение 45 видов импортной продукции. За счёт реализации инвестпроектов эта задача уже на 50 процентов выполнена. Сейчас, с учётом макроэкономической и геополитической ситуации, нам необходимо пересмотреть подходы к реализации программы импортозамещения. Важно усиливать меры поддержки предприятий с целью стимулирования диверсификации производства, заполнения свободных ниш, насыщения рынка необходимой региону и стране продукцией, – подчеркнул Руслан Ситников

Руслан Ситников, первый заместителя председателя правительства Иркутской области.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Для предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся замещением импортных товаров, разработаны меры государственной поддержки, а кроме того, для действующих производств, которые сейчас столкнулись с логистическими проблемами, Минпромторг России в марте запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». По информации министра экономического развития Иркутской области Натальи Гершун, наш регион – один из лучших субъектов РФ по использованию данного сервиса.

Наталья Гершун, министр экономического развития Иркутской области.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

– Три тысячи сделок уже заключили предприятия Приагарья на онлайн-сервисе «Биржа импортозамещения». Там присутствует 2800 видов продукции, производимой в нашей области, и более 150 предприятий активно ведут поиски партнёров, – уточнила министр и призвала всех предпринимателей пользоваться сервисом, так как это даёт возможность, с одной стороны, заявить о себе, а с другой, найти новых надёжных партнёров, которые поддержат производство необходимыми поставками и не дадут сорваться уже запущенным процессам.

Кластеры как возможность вписаться в ситуацию

Развитие импортозамещения стимулирует также создание территориальных кластеров. Руководитель Департамента развития инфраструктуры Ассоциации кластеров и технопарков России Алексей Андреев рассказал, что сейчас в тренде развитие технопарков электронной сферы, которые будут направлены на создание в РФ отрасли электроники буквально заново.

Алексей Андреев, руководитель Департамента развития инфраструктуры Ассоциации кластеров и технопарков России.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Одновременно кластерам даются новые меры господдержки, призванные помочь выявить разрывы в операционных цепочках, которые ранее занимали иностранные предприятия и поставщики. И если электронный технопарк в Иркутской области пока рассматривается как вполне возможная перспектива, то первый промышленный кластер уже существует – в апреле этого года было создано Байкальское объединение лёгкой промышленности, в которое вошли 10 предприятий.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Участники объединения, по словам Алексея Андреева, могут получить субсидию из федерального бюджета на возмещение части затрат на оснащение оборудованием, при реализации совместных проектов в целях импортозамещения, в том числе на создание макетов, пробных партий продукции.

Также кластерам могут компенсировать затраты на обучение персонала. И это очень важно, считает генеральный директор ООО «Ангарская швейная фабрика» Вячеслав Лашкевич, так как для того, чтобы создать технологию и качество, которые уже есть у европейских производителей, в первую очередь нужно обучить кадры.

– Если у нас в области раньше было в каждом городе как минимум два средних специальных заведения, которые учили швей, то последние 15 лет их нигде не готовят, – отметил Вячеслав Лашкевич.

Вячеслав Лашкевич, генеральный директор ООО «Ангарская швейная фабрика».

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме этого, кластеры, по мнению директора Ангарской швейной фабрики, помогают создать условия для получения заказов и выхода предприятий на рынки за пределами Иркутской области. «Иваново мы, конечно, вряд ли догоним – это кузница лёгкой промышленности в России, но свое место на рынке занять должны», – заявил Вячеслав Лашкевич.

Так, ангарчане сейчас ведут переговоры с одним из ведущих российских производителей одежды и даже готовятся отшивать для него опытную партию. Если договор будет подписан, то фабрика получит большой заказ на год вперед.

– Сейчас в страну возвращаются известные бренды российского происхождения, которые шились за рубежом, и они ищут, кто будет здесь отшивать им продукцию – от верхней одежды до школьной формы, так что работы очень много, – обрисовал ситуацию Вячеслав Лашкевич.

И это – прекрасная возможность для активных предпринимателей вписаться в потребности коллег и поработать в данном направлении, уверена Наталья Гершун.

Экспорт – наше всё

Ещё один совет от министра экономического развития и промышленности Иркутской области предпринимателям, которые хотят расширить горизонты своего бизнеса, – обратить внимание на экспорт.

– Если наблюдается интерес к нашей продукции за рубежом, это означает глобальную конкурентоспособность и выживаемость экономики Иркутской области и страны в целом, – особо подчеркнула Наталья Гершун.

При этом если предпринимателям не будет хватать существующих мер господдержки, то минэкономразвития региона и другие институты поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе Центр «Мой бизнес», готовы подстраиваться под их нужды, предлагая именно то, что в первую очередь необходимо предпринимателям-экспортёрам.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Федеральный тренер Российской школы РЭЦ Алла Маер отметила, что несмотря на беспрецедентное давление, экспорт наших товаров остался, более того, сейчас открываются новые рынки. В частности, российский бизнес обратил пристальный взгляд в сторону стран Латинской Америки, Африки. В поддержку этих слов высказались и приглашенные спикеры: Павел Буханов, глава представительства АО «РЭЦ» в Узбекистане, и Константин Соловьев, федеральный эксперт Школы РЭЦ. Спикеры обратили внимание на специфику работы в других странах и призвали отбросить страхи и выходить на экспорт.

– Также открыты все страны Азии, не говоря уже про ближнее зарубежье: Казахстан, Беларусь, Киргизию, Армению. Они как были лидерами в российской экспортной продукции, так и остаются ими, – прокомментировала Алла Маер. – Я думаю, у Иркутской области сейчас есть большое преимущество, потому что рядом азиатские рынки, и по сравнению со многими регионами России, здесь значительно проще логистика.

Алла Маер также отметила, что в Иркутской области хорошие шансы успешно выйти на экспортный рынок у предприятий не только лесной, но и пищевой отрасли.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», 26 мая, Центр «Мой бизнес» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

– Российские продукты питания всегда приветствуются, например, Китай ввозит их с удовольствием и в больших объёмах.В феврале-марте площадки на маркетплейсах, ориентированные на КНР в плане продуктов питания, раскупались моментально, с площадок звонили в Российский экспортный центр и просили: «Найдите нам экспортёров, у нас склады с водой пустые, с шоколадом», – рассказала она.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Алла Маер также пояснила иркутским предпринимателям – участникам пленарного заседания, как они могут очень быстро ориентироваться в экспортных рынках сбыта в текущей непростой ситуации. Все данные по экспорту можно получать в открытом доступе на сайте Российского экспортного центра, в разделе «Аналитика экспорта регионов России». Если там ввести шестизначный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности компании, система выдаст информацию, что из России экспортируется, куда, из каких регионов, в каком объёме, как растёт или уменьшается динамика экспорта.

– Есть также ресурс Trade map, на котором можно посмотреть по тому же коду статистику по экспорту и импорту в целом по всем странам мира, – добавила Алла Маер. – Кстати, первый анализ по экспорту мы всегда рекомендуем предпринимателям делать по этим документам. Смотрите сначала мировую статистику, куда, какие продукты везут, и где ваше место в этом ввозе и вывозе.

Вот несколько необычных и вдохновляющих кейсов из других российских регионов. Из Нижнего Новгорода в Австралию поставляют квашеную капусту, из Барнаула в Париж очень активно экспортируется мумие, в Финляндию фурами везут банные веники. Пользуется спросом за рубежом даже российская дизайнерская одежда для кукол.

И всё же, экспортную историю предприятия рекомендуется начать с обучения.

– Придите в Центр «Мой бизнес» и пройдите обучение по выходу на экспорт в семинарах и образовательных программах. Программ проводится достаточно, они охватывают все шаги выхода на экспорт. Пройдите их вместе с тренерами и наставниками на бумаге, посмотрите, какие есть риски, подводные камни, как их преодолевать. Тем более, что в рамках господдержки это обучение проводится бесплатно.

Как рассказала директор иркутского Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, в ближайшее время планируется проведение акселератора для экспортно ориентированных предпринимателей региона по выходу на зарубежные рынки сбыта продукции или расширению зарубежных рынков сбыта продукции, в рамках которого будущих экспортеров будут учить, как правильно это сделать, а потом – сопровождать до выхода на экспортный контракт, помогая реализовывать намеченный инвестпроект. На обучение, которое продлится несколько месяцев, будут приглашены около 70 компаний, в том числе – из муниципалитетов. Такая программа запускается в регионе впервые, её никогда не было раньше.