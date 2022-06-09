Цифровой разворот: как партнерская программа Сбера по цифровой трансформации поможет иркутскому бизнесу

Время цифровизации пришло. Если в пандемию прозвенел «первый звоночек» и многие бизнесы осознали, что без онлайн-сервисов не обойтись, то сегодня, спустя два года, это понимание стало еще устойчивее. На кону – лояльность клиентов, производительность и продажи. Действовать надо быстро. Помочь бизнесу в цифровой трансформации сможет новая партнерская программа Сбера для интеграторов и ИТ-разработчиков. В Иркутске ее участниками уже стали компании «АСФ» и «Адикт». Мы поговорили с представителями банка и бизнеса о преимуществах такой кооперации и пользе новых цифровых решений для клиентов.

Цифровая трансформация

Digital Transformation as a Service – так называется новый комплексный продукт, который Сбер предлагает крупному и среднему бизнесу. DTaaS объединил уникальную экспертизу Сбера в этой сфере и возможности компаний-партнеров экосистемы. Пройдя аккредитацию, IT-вендоры и интеграторы смогут встраивать технологии Сбера в собственные разработки, интегрировать продукты и сервисы экосистемы в решения для клиентов, помогая им осуществить цифровую трансформацию.

«Сегодня 90% компаний осознают необходимость использования цифровых решений, при этом только 32% пробуют их внедрять и лишь 4% выходят на уровень полной цифровизации, – отметил председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. – Однако без глобального внедрения технологических новшеств выстоять невозможно. Сбер предлагает множество продуктов для цифровой трансформации компаниям крупного и среднего бизнеса. Вместе с партнерами мы поможем реализовать новые истории успеха даже в такое турбулентное время».

В рамках партнерской программы Сбер ищет разработчиков и интеграторов для совместных проектов во всех регионах присутствия. Аккредитованные партнеры получают доступ к технологиям Сбера и возможность участия в проектах в рамках программы DTaaS, что включает: выявление потребностей бизнеса, формирование стратегии по цифровой трансформации, разработку и внедрение сервисов под бизнес-задачи клиентов.

«Сбер изучает различные потребности корпоративных клиентов, выявляет запросы. Например, компании нужен выход на онлайн-торговлю, новый интернет-магазин. Банк вместе с партнерами может реализовать это, структурировать проект. Партнер выступает разработчиком нового сайта, интегрируя финансовые и нефинансовые сервисы Сбера: эквайринг, кредитование, облачное хранение, – привел пример Александр Абрамкин. – Таким образом, клиент получает качественную услугу, позволяющую вывести бизнес на совершенно новый уровень».

Решения в комплексе

В Байкальском банке уже три профильные компании прошли аккредитацию для участия в партнерской программе, подтвердив свой опыт в ИТ-сфере, надежность и устойчивость. Две из них уже приступили к реализации задач для корпоративных клиентов Сбера.

Так, компании «Адикт» предстоит помочь в цифровой трансформации «Сантехника Мауро» – одному из ведущих игроков на рынке Иркутской области в отрасли торговли сантехническими изделиями. Компанию не устраивает низкий поток и конвертация клиентов через действующий сайт. Масштабный выход в онлайн и развитие интернет-торговли может стать новой ступенью в развитии компании.

Сейчас «Адикт» находится на стадии прототипирования и написания технического задания. «Наш проект – это интернет-магазин, площадка с разными сервисами, которых в сфере e-commerce у Сбера очень много, – рассказывает основатель «Адикт» Антон Паймышев. – В рамках партнерства мы привлекаем консультантов из банка, которые помогают нам лучше понять продукты Сбера, решить, где и как их лучше применить».

В интернет-магазине «Сантехника Мауро» компания «Адикт» планирует использовать сразу несколько цифровых решений экосистемы Сбера: это и Sber ID – аутентификация через Сбербанк, и SberBusinessAPI – прямая интеграция с банком и доступ к его инфраструктуре, и онлайн-кредитование «Покупай со Сбером» – для того, чтобы можно было подать заявку прямо на сайте, и интернет-эквайринг SberPay, позволяющий оплатить покупку одной кнопкой.

Внедрение всех этих решений в комплексе позволит «Сантехника Мауро» снизить операционные расходы, повысить производительность и число активных клиентов, увеличить объемы продаж.

Потребность в интеграции

Еще один цифровой партнер Сбера в Байкальском регионе – компания «АСФ» – занимающаяся автоматизацией бизнеса на базе продуктов 1С, а также разработкой собственных программных продуктов и облачных сервисов.

«Мы начали разработку облачного сервиса для курьерских и дистрибьютерских компаний в 2019 году, – рассказывает Анна Куликова, руководитель службы маркетинга и рекламы компании «АСФ». – Этот сервис позволяет оперативно, прямо с телефона курьера, выполнить все операции, принять оплату, отправить клиенту электронный кассовый чек, собрать заявки на новые заказы. Особенности рынка и новые потребности заказчиков привели к тому, что уже к 2021 году мы начали интеграцию данного сервиса с сервисами Сбера. Особенно это касалось мобильного приложения «АСФ: Касса Курьера»: если раньше курьеры приезжали к клиенту не только с телефоном, но и с банковским терминалом, то сейчас, благодаря технологии Сбера Tap-on-Phone, они принимают платежи через мобильный телефон. Это снижает количество ошибок ручного ввода суммы оплаты и экономит время».

Сервис «АСФ: Касса Курьера» с интегрированным решением Сбера «Tap-on-Phone» теперь оценивает корпоративный клиент Сбера, ГК «Элит Трейд» при работе в интернет магазине для физических лиц ETExpress.ru. И сейчас одна из целей – избавить курьеров от банковских терминалов, заменив их на интегрированное решение «АСФ: Касса Курьера» + «СБЕР Tap-on_Phone». Переход на это решение должно не только повысить удобство и качество обслуживания клиентов ГК «Элит Трейд», но и привести к уменьшению операционных затрат и росту производительности».

Еще один сервис, о котором хотелось бы сказать, – продолжает Анна, – это «АСФ: Платежи с бизнес-карты СБЕР». Сервис позволяет интегрировать сервис Сбера по переводу денежных средств с бизнес-карты на карты физических лиц в типовые решения 1С и начать им пользоваться буквально в течении двух-трех рабочих дней».

По словам Анны, это предложение очень востребовано у компаний, занимающихся приобретением металлолома и вторсырья, а также у компаний, выкупающих у физических лиц транспортные средства, и компаний, занимающихся заготовкой сельхозпродукции, покупкой мяса и молочной продукции, ломбардов и микрофинансовых организаций. Сервис доступен не только как интегрируемое решение в типовые 1С, но и как отдельное приложение для компьютера и мобильного телефона.

Кто готов меняться?

Как говорят Анна Куликова и Антон Паймышев, несмотря на все очевидные плюсы внедрения цифровых решений, готовы к этому пока далеко не все иркутские компании.

«Цифровая трансформация – это большой процесс для бизнеса, – убежден основатель «Адикт». – Это не просто разработать сайт, внедрить 1С или поставить контрольно-кассовые аппараты – здесь другой уровень и масштаб. Проекты, которые мы реализуем в рамках партнерской программы со Сбером, направлены на улучшение бизнес-процессов, скорости, эффективности за счет внедрения цифровых продуктов. Но есть такое понятие, как зрелость, готовность бизнеса к цифровой трансформации. Если компания не созрела, не понимает, зачем ей это нужно, не готова – то, как показывает практика, насильно мил не будешь. Можно внедрить решение, но им не будут пользоваться. Тогда это пустая трата времени и денег».

Впрочем, в последние годы ситуация меняется: пандемия заставила многие компании активнее смотреть в сторону ИТ. Даже самые консервативные игроки начали задумываться о внедрении цифровых решений. Однако одной готовности к переменам недостаточно. Важно понимать, в каком направлении двигаться, какие сервисы внедрять. В этом смысле предложение Сбера Digital Transformation as a Service может стать для бизнеса настоящей палочкой-выручалочкой.

«Формируется конструкция, выигрышная для всех участников. Сбер здесь – локомотив, движущая сила. Он может объединять вокруг себя компании, которые готовы к цифровой трансформации, разрабатывать и предлагать свои финансовые и нефинансовые сервисы, а технологические партнёры смогут это интегрировать, реализовать», – считает Антон Паймышев.

«ИТ – сфера очень быстрая, динамичная, и у банка есть это понимание, – добавляет Анна Куликова. – Партнерство со Сбером позволяет реализовывать цифровые решения не за два-три месяца, а два-три дня. Так что и бизнесу приходится действовать быстро: тестировать новые сервисы и внедрять».

Как запустить цифровую трансформацию

Комплексный продукт Digital Transformation as a Service доступен компаниям среднего и крупного бизнеса – корпоративным клиентам Сбера. Для разработки индивидуального решения компания может обратиться с запросом как к персональному менеджеру в банке, так и к компаниям-партнерам Сбера по программе цифровой трансформации.

Как стать участником партнерской программы Сбера

Байкальский банк продолжает поиск новых партнеров на территории присутствия. Чтобы стать партнером Сбера, нужно:

Оставить заявку на сайте программы https://sberbp.ru/. Заполнить анкету, пройти аккредитацию и технический аудит. Получить статус официального партнера Сбера по цифровой трансформации.

Топ-5 IT-решений Сбера для бизнеса

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