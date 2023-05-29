Новому времени – новый босс. О перезагрузке бизнеса говорили в Иркутске

«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая в Иркутске прошел бизнес-интенсив «Новый босс». Как вдохновить команду, как заработать первый миллион, как выйти на внешнеэкономический рынок – об этом и многом другом говорили спикеры: успешные предприниматели, банкиры, на счету которых не один десяток успешных реализованных проектов. Газета Дело записала несколько ярких историй.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Важно, чтобы в компании был “рассол”». Юлия Кальвина – об интеграции, кадрах и «рассоле» в компании

«Сегодня вы можете иметь прекрасные технологии, замечательные продукты, универсальный сервис, но, если у вас слабая энергетика и невдохновленная команда, все достижения компании можно свести к нулю». О том, как заниматься развитием команды и саморазвитием, управляющий Иркутским отделением Сбербанка, победитель Всероссийского конкурса «Лидеры Сбера-2022», кандидат экономических наук Юлия Кальвина рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Время партнерства и новых лидеров

Одним из главных трендов сегодняшнего времени Юлия Кальвина считает интеграцию и коммуникацию. По ее словам, сегодня все заходят в различные партнерства: крупные компании – с блогерами, небольшие компании объединяются для работы на маркетплейсах. Есть и интеграция бизнеса с государственным органами – например, в плане взаимодействия по субсидиям.

– Еще один тренд – смена типа лидера, – говорит Юлия Кальвина. – Личность лидера всегда очень важна, но какой лидер востребован сегодня? Звезда или человек-интегратор, коммуникатор, который может со всеми договориться? Конечно, второй вариант. И это наиболее ярко видно в крупных компаниях. Вспомните, еще 10-20 лет назад нам рассказывали, как создать личный бренд, как сделать так, чтобы коллектив воспринимал тебя харизматичным лидером, который может всех повести за собой. Образ компании в те времена ассоциировался с одной яркой звездой. А кто за ней стоит – было не так важно. Сегодня всё изменилось. Востребованы люди, умеющие выстраивать коммуникации, работать с командой. Мир настолько изменчив, что один человек не в состоянии потянуть все новшества. Сегодня каждый сотрудник важен и требует к себе оcобого отношения.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Эмпатия и креативность

Крайне важно ставить перед сотрудниками большие, амбициозные цели, считает Юлия Кальвина.

– Как говорится, самое страшное не дойти до цели, а быстро добежать до нее. Нужно проводить работу со страхами и установками. Именно из-за страха многие не умеют адекватно оценивать и принимать ситуацию.

Важно развивать у сотрудника компетенции двух уровней: хард–скилы (базовые профессиональные знания и умения) и софт-скилы (клиентоориентированность, эмпатия, инициатива, креативность).

– Мы живём в век цифровизации. Простые функции в работе человека начинают выполнять технологии искусственного интеллекта. Но программы сами по себе не создаются. Поэтому в будущем будут востребованы креативность, эмпатия, ловкость. Мы развиваем эти качества, проводя встречи, мозговые штурмы, стратегические сессии. В банках всё достаточно регламентировано, поэтому развитие креативности для нас – задача номер один.

Хватает ли при таком темпе работы времени сотрудникам на личную жизнь?

– Мы очень серьезное внимание уделяем качеству работы и нагрузке. Например, еще три-четыре года назад некоторые сотрудники задерживались в офисах после рабочего дня. Сегодня таких задержек практически нет. Переработка для нас – такое же критическое отклонение, как и невыполнение бизнес-плана. Трепетное отношение к личному времени сотрудника – очень важный момент и руководителю нужно так выстраивать работу, чтобы люди могли вовремя уходить домой.

Готовность к переменам

Исследования показывают, что 87% людей не любят свою работу, а 30% чувствуют себя измотанными. Такие люди чаще болеют и впадают в депрессию. Счастливый работник демонстрирует большую производительность, допускает меньше ошибок, лучше продает и конкурирует. Поэтому любой лидер всё чаще задумывается: что нужно сделать, чтобы сотрудник был счастлив?

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Счастливая работа – это правильно выстроенная система в организации, когда все сотрудники понимают свои цели и задачи, когда есть хорошее рабочее пространство, эффективный рабочий процесс, справедливое вознаграждение, – считает Юлия Кальвина. – Второй уровень – это культура организации, нечто, объединяющее вас и сотрудников. Если в компании есть так называемый «рассол», то любой новый работник сразу пропитывается им, становясь членом команды. Важно, чтобы этот «рассол» был. Третье – это уже про то, как самому руководителю поддерживать свое энергетическое состояние. Потому что счастливый лидер – счастливый сотрудник.

Что делает счастливой саму Юлию Кальвину? Любовь к жизни, изменениям, готовность к новым бизнес-историям.

– Я люблю рисковать. Поэтому набираю в команду сотрудников, которые смогут меня сдерживать и приземлять. Но любовь к переменам очень мне помогает, ведь сама жизнь сегодня изменчива. В бизнесе тем более без адаптивности и готовности рисковать – никуда.

Важно, как лидер работает с высокопрофессиональным сотрудником.

– Очевидно, 70% должно тратиться на цели и смыслы, 20% на описание задач и только 10% на инструменты. Ведь если человек будет понимать – зачем это ему и компании, то сам найдет инструменты для выполнения задания, – говорит Юлия Кальвина.

Елена Белова

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О форуме

«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая 2023 года в отеле «Irkutsk city center» прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». В числе спикеров более 20 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов.