Жители Иркутской области чаще других сибиряков получают детские выплаты на карты ВТБ

С начала года более 30 тысяч жителей Сибири получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. По сравнению с прошлым годом, общее количество получателей социальных выплат на карты ВТБ в Сибири выросло на 35%. Жители Иркутской области - самые активные владельцы социальных пособий в Сибирском федеральном округе: больше всего получателей живут в Приангарье.

По статистике банка, основными адресатами детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля среди получателей составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. Общая сумма средств, перечисленных государством за 4 месяца года владельцам карт ВТБ составила 13 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее.

«ВТБ – один из ключевых банков по перечислению средств господдержки. Мы постоянно работаем над тем, чтобы информация обо всех государственных мерах была максимально доступна, чтобы оформление пособий не требовало от получателей больших усилий. В прошлом году наш банк запустил в мобильном приложении и интернет-банке калькулятор для расчёта положенных родителям детских выплат. Интеграция с порталом «Госуслуги» существенно упростила процесс оформления заявлений на получение выплат», – отметила Александра Макарова, управляющий банком ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года, в том числе дополнительно страхует всех несовершеннолетних детей получателей детских выплат от онкологических и кардиологических заболеваний.