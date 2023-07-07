ИИ на службе у банков, бизнеса и образования. Как в Иркутске используют новые технологии

Региональный бизнес активно использует технологии ИИ в своей работе. На встрече Лиги предпринимателей «Бизнес в теме», организованной Сбером в Иркутске, представители компаний поделились своими кейсами. Как цифровизация помогает решать разные задачи – от рутинных операций до создания биометрических банкоматов? Как сократить издержки по переработке мусора и время на создание турпродуктов? И что помогает преодолеть сопротивление сотрудников всем этим новшествам?

«ИИ позволяет обойти конкурентов»

Искусственный интеллект – единственная технология, которая актуальна для всех индустрий, считает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. Разработки по машинному интеллекту применяются везде: начиная от медицины, образования и заканчивая промышленными отраслями. ИИ – это тот алгоритм, который позволяет автоматизировать большое количество рутинных операций.

– Сейчас многие сталкиваются с проблемой найма сотрудников, поэтому цифровые решения – серьезная возможность изменить бизнес-модель, – подчеркнула Юлия Кальвина.

Сбер уже несколько лет активно вовлечен в развитие технологий искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны. В начале этого года Сбер подписал соглашение с Правительством РФ о развитии технологий искусственного интеллекта и готовности предоставить свой опыт и знания органам государственной власти и бизнес-структурам различных отраслей.

Первые шаги в этой сфере Сбер сделал еще в далеком 2014 году, вспоминает Юлия Кальвина.

– Несколько лет назад территориальные банки находились на разных цифровых платформах. Нужно было всех объединить и начали с решения простых задач, переходя к более сложным. В 2019 году Сбер в вел в эксплуатацию суперкомпьютер «Кристофари», получивший свое название в честь первого клиента сберегательных касс Николая Кристофари.

В 2020-мбыла разработана цифровая стратегия банка, в 2021-м большинство клиентских процессов мы стали обрабатывать с применением технологий ИИ, стали использовать их при кредитовании. Сегодня более 75% наших операций идут с применением искусственного интеллекта. Это добавляет скорости и качества при работе с клиентами.

Она добавила, что технологический процесс не прекращается ни на минуту.

– Например, возможность оплачивать товары «улыбкой» совсем скоро станет такой же привычной, как и оплата картой, технологии такие уже есть. У нас введена интеллектуальная система управления бизнес-задачами. Именно она легла в основу улучшений эффективности работы розничного бизнеса. Интеллектуальная система управления позволяет формировать задачи автоматически, повышать производительность труда и оптимизировать процессы.

В розничном бизнесе больше 80% всех продаж проходят через Сбербанк-онлайн. Дистанционно выдается 86% кредитов и открывается более 80% вкладов.

В малом бизнесе Кредиты теперь оформляются за три минуты, уже почти половина кредитов выдается по такой схеме. В среднем бизнесе больше половины обычных кредитов выдается за семь минут. Все документы готовятся автоматически, а искусственный интеллект помогает читать доверенности, которые нам представляют клиенты: он распознает договор, выделяет суть и сообщает, может ли указанный сотрудник его подписывать.

Как сотрудники относятся ко всем этим преобразованиям?

– Все предприятия, которые используют цифровизацию и решения ИИ, сталкиваются с некоторым сопротивлением. Это понятно, люди не любят изменений, они выводят из зоны комфорта. Работа с коллективом – это серьезная история, – считает Юлия Кальвина. – Что делать? Необходимо обучать сотрудников цифровым навыкам. Например, в Сбере всегда учатся. Топ-руководители обучались год по серьезной программе, изучали, как кодировать файлы, проходили, что такое нейросети и т.д. Каждый руководитель сегодня должен быть квалифицированным заказчиком, уметь разговаривать с программистом на одном языке. Кстати, серьезное обучение на программистов, IT-специалистов, IT-аналитиков можно пройти в нашем корпоративном университете. Надо давать людям возможности расширять горизонты и получать актуальные навыки.

«Раздельный сбор мусора уже не нужен»

Вокруг ИИ сегодня – слишком много хайпа, считает управляющий партнер «РТ-НЭО Иркутск» Артем Ищенко. Еще несколько лет назад все говорили про облачные решения, потом – про блокчейн, теперь – про искусственный интеллект.

– Все технологии – это способ повышения производительности труда. Дают эффект там, где используются массовые операции. Мы применяем все доступные решения – ИИ, автоматизацию, цифровизацию, потому что цель любого бизнеса– сокращать издержки и повышать эффективность.

К примеру, еще недавно очень много говорилось о раздельном сборе мусора, устанавливались многочисленные контейнеры для сбора разных видов отходов.

– Но сегодня в нашей отрасли новые технологии строительства мусороперерабатывающего завода позволяют сепараторам отбирать и сортировать отходы с такой точностью, что раздельный сбор мусора уже не нужен, это лишняя трата денег и времени.

У «РТ-НЭО Иркутск» более 30 тысяч контейнерных площадок, установив видеонаблюдение за ними, предприятию удалось решить сразу несколько задач, отмечает Артём Ищенко.

– Мы теперь автоматически распознаем качество уборки мусора. Кроме того, средства видеофиксации позволяют фиксировать фото нарушителей, номера машин, все эти данные будут направляться в правоохранительные органы, а затем выставляться штрафы.

Использует цифровизацию РТ-НЭО и при работе с судами и приставами. «Большинство решений, писем – типовые, объемы документооборота колоссальные, мы настроили систему так, чтобы они формировались автоматически. В результате – компании удалось сократить управленческий персонал в пять раз.

«Для активного использования ИИ нужна господдержка»

Предприниматель, продюсер проектов компании VRTOUR Кирилл Казаков уверен, что технологии виртуальной реальности меняют представление о туризме, а современные «фишки» всерьез помогают улучшить контент и сократить время на написание сценария в разы.

– Мы занимаемся разработкой VR-туров, а также бизнес-мероприятиями, акциями, рекламными кампаниями. Всю жизнь мечтал связать жизнь с IT. И я счастлив, что сейчас могу заниматься и любимым делом, и технологиями. Больше всего наша компания преуспела в разработке виртуальной реальности территорий. Начали мы с Байкала, сейчас 80% территорий нами оцифрована. Есть у нас виртуальные туры и по другим уникальным местам России, например, фильм про Ленские столбы в Якутии. Все наши фильмы можно посмотреть бесплатно с любого мобильного устройства.

ИИ в нашем бизнесе сегодня применятся практически во всех сферах. Но для активного использования технологии, которая все чаще врывается в нашу реальность, нужны инвестиции.

– В других странах проекты, связанные с виртуальной реальностью, имеют инвестиции, поддержку. Это нужно для того, чтобы создатели могли позволить себе экспериментировать, компилировать большие данные, проходить машинное обучение. Мы же пользуемся только тем, до чего можем добраться бесплатно, – говорит Кирилл Казаков.

По его словам, в настоящее время работа идёт на стыке технологий виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность при помощи нейросетей становится более подлинной, яркой, актуальной. Персонажи, которые появляются в ней, помогают более полно, динамично представлять зрителю созданный мир.

– Сегодня существуют разработки, которые отслеживают особенности зрения: например, как двигаются глаза человека во время просмотра, на основе датчиков и пульсометров анализируется эмоциональное состояние человека. ИИ на основе этих данных может показывать тот контент, ввести зрителя в ту историю, которая соответствовала бы его психоэмоциональному состоянию. Фантастика!

Что касается бизнеса VRTOUR, пока используется небольшой арсенал возможностей.

– Мы используем ИИ для генерации сценариев, идей для фильмов. И надо сказать, он выдает очень интересные сценарии. Конечно, их приходится дорабатывать, но ИИ, безусловно, привносит нотку инновационности в наш продукт. И главное – сокращает время написания сценариев в разы. А еще мы, конечно, генерируем Байкал при помощи ИИ, но пока получаются картинки, далёкие от настоящего изображения озера. Cгенерированные панорамы только слегка напоминают Байкал. Их можно смотреть в формате виртуальной реальности, но хотелось бы большего: по запросу нарисовать Шаманку, например, или Ольхон.

«Если не хватает своего интеллекта, можно использовать чужой»

Применяется ли новейшие технологии в сфере образования, помогает или мешает искусственный интеллект в обучении будущих специалистов и каков он, студент будущего – об этом поразмышляла директор Байкальской международной бизнес-школы, декан САФ менеджмента ИГУ Надежда Грошева.

– В связи с развитием чат-ботов и технологий искусственного интеллекта сегодня часто можно слышать: что будет с нашим образованием? На самом деле, ничего нового с ним не происходит. Дети, которые у нас сегодня обучаются, принадлежат к так называемому поколению Z. Они хорошо обращаются с гаджетами, не читают книги, потому что это долго, быстро ищут информацию, и используют время рационально. Что им хочется? Хороших оценок, чтобы учиться было интересно и не тратить на это много времени.

Надежда Грошева напоминает, что студентам не всегда хочется писать дипломные и курсовые работы, и они ищут разные способы облегчения – покупают их, берут какую-то информацию из Википедии.

– А теперь у студентов есть прекрасная возможность использовать чужой интеллект. И это нормально, – считает Надежда Грошева. – Мы только «за», потому что ИИ пишет прекрасные, внятные тексты без ошибок. Нам, преподавателям, технологии тоже в помощь. Мы загоняем текст студента в специальную программу и видим, откуда какие куски заимствованы. Правда, уже появились и такие программы, которым можно сказать: «Напиши, как студент».

Плохо это или хорошо? По мнению Надежды, – неизбежно.

– Мы все используем калькулятор, стиральные машины, посудомойки. Мы экономим свое время. Почему бы и в образовании не использовать современные инструменты? Мучиться по поводу того, что у студентов появилась такая возможность – пользоваться современными технологиями – не стоит. Какие существуют риски? Если не будет интернета, как студент будет писать курсовую? Если студент получает знания только через чат-бот, научится ли он думать? И еще – где гарантия, что на свой вопрос вы получили правильный ответ в умном чате? Высшее образование формирует систему мышления, дает основы наук. Те, кто не знает этих основ, не сможет получить новые знания.

Елена Белова