В Иркутске и Братске доступна курьерская доставка ВТБ

ВТБ активно развивает курьерскую доставку продуктов и услуг, которая может полноценно заменить обслуживание клиентов в офисе. Сегодня она доступна в Иркутске и Братске, а также в 120 городах России, с начала года их число увеличилось на 37.

Курьер ВТБ может приехать непосредственно в день заказа продукта – клиенту нет необходимости ждать обратного звонка для согласования времени и даты визита сотрудника. Сводятся к минимуму как контакты с банком, так и бумажный документооборот – теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи на одном листе. Услуга курьерской доставки предоставляется бесплатно.

«Курьер – это не просто сотрудник, который привозит вам карту: мы стремимся к тому, чтобы по своему уровню и функционалу они стали ближе к клиентским менеджерам. По функционалу курьерское обслуживание сейчас мало отличается от посещения офиса, при этом оно такое же безопасное, и вся клиентская информация надежно защищена, как при обслуживании в офисе. Наши менеджеры – это полноценные представители банка, которые могут заключить договор комплексного обслуживания, открыть счет, корректировать персональные данные, подписывать документы, помочь с установкой ВТБ Онлайн и активацией банковского продукта. Сервис пользуется популярностью среди наших клиентов: ежемесячно мы получаем до 50 тысяч заявок на курьерское обслуживание. В перспективе мы планируем усилить канал выездных сотрудников за счет расширения перечня доступных продуктов. Например, оформление потребительских кредитов, страхование или открытие вкладов», – отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

Сегодня в рамках курьерской доставки клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты. Помимо доставки детской карты, недавно появился сервис доставки дебетовой «Карты для жизни» несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет.

Для вызова курьера клиенту необходимо оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. На самой встрече будут проведены стандартные процедуры идентификации, выдачи и активации продукта. Все документы оформляют по технологии цифрового подписания, клиент будет иметь к ним постоянный доступ во вкладке «Мои договоры» в ВТБ Онлайн.