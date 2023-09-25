«Машина должна работать, как самолёт в авиакомпании»

Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о сервисе для b2b владельцев Arrizo 8

Авторынок Приангарья бьёт рекорды по спросу на китайские автомобили. Эксперты отмечают, что у этого тренда есть несколько объективных причин, в том числе – уникальные торговые предложения от дилеров брендов из Поднебесной. Так, дилерский центр «Chery Кузьмиха» предлагает особые сервисные условия клиентам b2b при покупке седана бизнес-класса Arrizo 8. Нашему изданию о наполнении пакета услуг рассказал генеральный директор ГК «Кузьмиха» Александр Исайченко.

Автомобиль для бизнеса

Представляя новую модель в гамме Chery – Arrizo 8, Александр Исайченко сделал акцент на том, что в каждой детали она отражает эстетику бизнеса, элегантности, статусности и технологичности. Этот большой комфортабельный автомобиль, по его словам, отлично подойдёт для обслуживания руководителей и топ-менеджеров компаний, а также для перевозки ВИП-клиентов, каршеринга и решения других транспортных задач.

При этом генеральный директор ГК «Кузьмиха» отметил, что у юридических лиц существуют свои особенности в подходе к выбору автомобиля. И они существенно отличаются от подхода физлиц.

Как пояснил Александр, обычный человек зачастую относится к машине как к одушевлённому предмету и выбирает её с точки зрения множества факторов: технической начинки, внешнего вида, ощущения себя в автомобиле в соответствии с его цветом, размером и так далее.

– И этот выбор достаточно сложный, поэтому, продавая автомобиль для личного пользования, мы стараемся учесть эту специфику и предлагаем каждому человеку автомобиль, который, на наш взгляд, ему подходит, или в соответствии с его пожеланиями.

У юридических лиц немного другой подход: они рассматривают автомобиль скорее как некий инструмент, который позволяет компании получать бОльшую прибыль. Соответственно этот инструмент должен, во-первых, выполнять свою утилитарную функцию, связанную либо с перевозками сотрудников компании, либо транспортными услугами, во-вторых, как можно реже ломаться и как можно меньше стоить с точки зрения технического обслуживания, планового ремонта и других нормативных работ. И, в-третьих, иметь другие дополнительные факторы, позволяющие компании быть уверенной в этом инструменте.

– Именно для того, чтобы машина, как самолёт в авиакомпании, всегда находилась в работе, мы решили специально для бизнес-клиентов упаковать автомобиль Arrizo 8 дополнительными сервисными функциями, которые можно получить только в дилерском центре Chery Кузьмиха, – прокомментировал Александр.

От лизинга до ТО в подарок

Пакет сервисных услуг, который обеспечивает максимально удобный формат обслуживания и владения седаном бизнес-класса Arrizo 8, в первую очередь включает в себя выгодный лизинг. У ГК «Кузьмиха» есть соглашения с несколькими лизинговыми компаниями, сделки с которыми позволяют упростить покупку автомобиля и уменьшить его стоимость.

– Кроме того, при продаже Arrizo 8 юридическим лицам мы гарантируем предоставление подменного автомобиля в случае поломки и ремонта с длительностью от двух дней. Мы считаем это важным условием, поскольку автомобиль, приобретённый для бизнес-целей, должен работать и приносить прибыль владельцу, – перечисляет Александр Исайченко.

Также для юрлиц дилерский центр снижает стоимость нормочаса обслуживания и запасных частей на 10% относительно базового тарифа ДЦ.

Плюс к этому приятный бонус в виде бесплатных ТО-0 и ТО-1.

«Новое слово» на рынке автоуслуг

И ещё в пакет входит совершенно новая для иркутского рынка услуга – «Автоконсьерж», предоставляющая клиенту возможность сделать ТО автомобиля или какие-то ремонтные работы без его присутствия

– Если для этих целей у бизнес-клиента и владельца Arrizo 8 нет времени ехать в салон и ждать машину, то он может просто позвонить в нашу компанию и заказать выезд менеджера: он заберёт автомобиль, привезёт его в салон, будет контролировать выполнение всех работ, которые требуются в соответствии с сервисной картой или пожеланиями клиента, после чего вернёт машину владельцу вместе со счётом на оплату. Более того, для юрлиц услуга «Автоконсьерж» оказывается бесплатно, – рассказал Александр Исайченко.

Он также обратил внимание бизнес-клиентов компании, владеющих Arrizo 8, на то, что у них есть возможность постоплаты счёта за ТО и ремонт до 10 дней, что тоже очень удобно

Плюс для b2b владельцев Arrizo 8 дилерский центр выделяет персонального менеджера, который ведёт данный автомобиль и всегда в курсе ситуации с его пробегом, запчастями, обслуживанием.

– Помимо того, что Arrizo 8 – красивый, современный и удобный автомобиль, для иркутского бизнеса он становится понятным, лёгким и, на мой взгляд, пока не имеющим аналогов инструментом для выполнения бизнес-задач, – подытожил Александр Исайченко.

В ДЦ Chery-Кузьмиха отметили ещё два положительных момента, снижающих для компании стоимость владения бизнес-седаном Arrizo 8: это разрешённое нормативом использование бензина А92, а также мощность двигателя меньше 200 лошадиных сил, что позволяет сократить налоговые отчисления (налог для Иркутска – 6510 руб. в год).