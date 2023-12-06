Премиум-класс не теряет позиции. Евгений Белый, Jaguar и Land Rover Центр Иркутск, – о параллельном импорте премиальных брендов, стабильном спросе и растущем рынке

Так сложилось, что в Иркутске одним из любимых брендов премиальных автомобилей является Land Rover, и доля рынка у этой марки в нашем городе одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели в мировом масштабе, то в Иркутске в этом плане показатели соизмеримы с родиной популярного внедорожника – Великобританией. Чем обусловлен такой высокий показатель? Почему иркутяне делают выбор в пользу этого автомобиля? Изменились ли их предпочтения за последние три года? Как сейчас автомобили премиум-класса попадают в наш регион и какие бренды пополнили список таких авто? Об этом в эксклюзивном интервью Газете Дело рассказал генеральный директор ООО ЛЦ - Иркутск Евгений Белый.

Автомобиль как стиль жизни

Евгений, с чего начиналась история Land Rover Центр Иркутск, какие важные моменты повлияли на его развитие?

– Land Rover Центр Иркутск (ЛЦ-Иркутск) является одним из подразделений группы компаний «Первая автоколонна», история которой началась в 2007 году с открытия дилерского центра Ford. Этот бренд был основным локомотивом, вокруг которого всё строилось. Второй маркой стал Land Rover, третьей – Volvo, выбор которых был обусловлен тем, что эти компании входили в корпорацию Ford. Потом открыли ДЦ Mazda, Kia, Mercedes-Benz, а также Chevrolet и Porsche. К 2012 году конфигурация холдинга была в основном сформирована. Она всегда была живой, подвижной, так как одни бренды уходили, на их место приходили другие.

А если говорить о важных моментах, то я бы отметил, что почти все дилерские центры, которые входят в холдинг, всегда занимали призовые места в различных внутренних конкурсах, определяющих качество нашей работы. В частности, ЛЦ-Иркутск в 2020 году был серебряным дилерским центром среди дилеров России, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Вы сами как давно работаете в компании?

– С 2009 года – после института начинал здесь с должности мастера-приёмщика сервисного центра Jaguar Land Rover. Потом мне предложили возглавить сервис дилерского центра Porsche, позже – сервис ДЦ Mercedes. А в 2020 году – буквально перед началом ковида – пригласили на должность генерального директора ДЦ Jaguar-Land Rover. Крещение было боевым.

И, судя по всему, вы справились со всеми последовавшими трудностями.

– Я думаю, да: все сложности мы отработали хорошо. И сейчас, мне кажется, мы тоже всё делаем правильно – и по направлениям развития, и по его темпам.

То есть, у премиального сегмента в целом и центра Land Rover Иркутск всё хорошо? Вообще есть ощущение, что в Иркутске автомобилей этой марки больше, чем во многих других городах страны (в пересчёте на 1000 человек). Так ли это?

– Да, в Иркутске так сложилось исторически, что Land Rover является любимой маркой наших клиентов, и доля рынка у этого бренда здесь – одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели по доле рынка среди автомобилей премиум-класса в мировом масштабе, то иркутские показатели соизмеримы с Англией. Это объясняется, в том числе, образом жизни наших земляков, которые любят ездить на Байкал, путешествовать по стране, заниматься активными видами спорта. Land Rover идеально подходит под такой образ жизни. Например, для многих владельцев других марок автомобилей съездить на выходные в Хакасию или в Шерегеш, чтобы покататься на лыжах, кажется чем-то нереальным, а для владельцев Land Rover – это обычная история.

Фото А. Федорова

«Параллельное» решение проблем

Последние годы рынок в целом, и авторынок особенно, постоянно лихорадит: ковид, логистический кризис (кризис поставок), валютные скачки, санкции. Как справлялись со всеми вызовами?

– Конечно, все события не лучшим образом отразились на нашей работе. К примеру, в 2020 году приверженцы бренда Land Rover ждали выход новой модели Defender – спрос был колоссальным, мы заключили с нашими клиентами большое количество предзаказов. Но когда дело дошло до производства, начался ковид. И одним из его последствий стал мировой кризис полупроводников, который невероятно сильно ударил по автомобильной отрасли. В итоге, чтобы сохранить уже подписанные контракты, мы были вынуждены скупать квоты по всей стране – перед нами стояла принципиальная задача сохранить взаимоотношения с клиентами, потому что именно клиентская лояльность – основа всего нашего бизнеса.

В формате сильнейшего дефицита мы подошли к следующей модели Range Rover, продажи которой должны были стартовать в марте 2022 года. У нас было порядка 100 предзаказов, но, к сожалению, после февраля 2022-го мы были вынуждены их расторгать и искать варианты, как в принципе сохранить дилерский центр на рынке, поскольку к этому времени – из-за работы в дефицитном складе – все автомобили у нас были проданы. В отличие от многих других иркутских дилеров, которые после приостановки поставок зарубежных автомобилей заходили в ситуацию с полными складами.

Кстати, производитель Land Rover из России не ушёл ни тогда, ни сейчас, он на нашем рынке существует, но продажи как машин, так и запчастей приостановил.

Как решили эту проблему?

– Мы сразу же начали искать варианты замещающих поставок автомобилей и запчастей. Собственно тогда и началась история с параллельным импортом. Мы были первыми на этом пути, в то время как большинство дилеров смотрели по сторонам и ждали, кто всё это опробует, набьёт дорогу и соберёт все шишки на себя.

И как изменилась логистика?

– Все новые варианты логистики мы проработали весной 2022 года, и к началу лета у нас уже были готовые решения. Сейчас мы в основном приобретаем премиальные автомобили на конечном рынке в Корее, Монголии, США и ввозим их в Россию через Владивосток.

Фото А. Федорова

Насколько изменившаяся логистика отразилась на конечной цене?

– Цена, конечно, выросла. В автобизнесе обычно стоимость доставки каждого автомобиля разделена в среднем на все проданные автомобили производителя. То есть, потребитель, который живёт в 500 м от завода Land Rover, заплатит за доставку машины ровно столько же, сколько клиент в Австралии. Такая политика исключает перекосы в цене на рынках разных стран. Мы же сейчас дополнительно оплачиваем логистику из тех стран, где покупаем автомобили, полностью платим таможенные пошлины и сборы государству, не уходя в серую зону, хотя они могут составлять в стоимости автомобиля до 50%. Поэтому у нас цена может быть выше, чем у некоторых конкурентов, которые оптимизируют эти расходы и ввозят автомобили через Киргизию или Казахстан.

Как покупатели на это реагируют?

– Поскольку большинство клиентов в премиум-сегменте – владельцы бизнеса и руководители, они понимают механизм ценообразования, потому что в своей внешнеэкономической деятельности сталкиваются ровно с теми же проблемами, что и мы.

Кроме того, принципиальное отличие нашей стоимости в том, что мы продаём автомобили с полным НДС. Это важно, поскольку большая доля наших покупателей приобретают машины на предприятия и в лизинг, и для них принципиально наличие НДС. По такой же схеме – с НДС – мы продаём премиальные бренды по всей России. Иногда заключаем сделки, даже не видя клиентов: оформляем документы с лизинговой компанией и отправляем автомобиль в любой город.

Фото А. Федорова

Высший класс из Америки и Китая

Евгений, вы сказали, что покупаете автомобили для иркутских клиентов в США. Это американские марки?

– Когда мы отстроили параллельный импорт для своих профильных брендов, то поняли, что можем возить и другие марки. Кроме того, за последние два года с нашего рынка совсем ушёл спрос на Jaguar, который и так был не очень большим, и освободившуюся нишу мы заняли новым направлением – американскими автомобилями. Мы начали их ввозить по той же схеме, что и Land Rover – через таможню во Владивостоке, с тем же НДС, и оказалось, что наши клиенты проявляют к ним очень большой интерес. При этом особенно популярны пикапы: например, Dodge RAM, Wrangler Gladiator, пользуется спросом и Jeep Cherokee. Обусловлено это всё тем же активным образом жизни наших клиентов, о котором я уже говорил: например, в кузов автомобиля марки RAM можно загрузить два снегохода и уехать на выходные дни покататься в горы.

Понятно, что если есть спрос, мы продолжим развивать направление по продаже новых американских автомобилей, и в первую очередь, пикапов. А следующая задача, которую мы перед собой ставим на перспективу – научиться эти пикапы дорабатывать до нужд конкретных владельцев.

Многие ваши коллеги перешли на продажу китайских брендов. Вы поддерживаете это тренд?

– Да, и в шоу-руме нашего дилерского центра уже представлен китайский внедорожник брендаTANK. Это новая история, которую мы только начинаем развивать в премиальном секторе. Подписан дилерский контракт и выкуплена первая партия в количестве 20 машин, которые уже поступили в Иркутск.

Фото А. Федорова

Производитель TANK – автоконцерн Great Wall, который заходил в Россию с таким известным брендом, как Haval. Из всех китайских марок с ДВС – TANK, пожалуй, самое премиальное предложение, плюс – это самые большие внедорожники. У нас будет представлено четыре модели этого бренда.

Почему Land Rover центр обратился к этому бренду?

– Сугубо потому, что вся наша деятельность, все наши клиенты были собраны вокруг внедорожников. Их образ жизни, свобода перемещений – всё привязано именно к внедорожной тематике, и TANK, у которого в гамме нет ни одного седана, идеально ложится на эту тему. Поэтому нам, как центру Land Rover Иркутск наиболее близок этот бренд.

Кстати, TANK до лета 2023 года вообще не был представлен на российском рынке, но мы видим достаточно высокий интерес к марке как среди B2B, так и розничных клиентов, которые привыкли ездить на автомобилях аналогичного класса. Думаю, как только мы получим «живые» машины TANK, спрос на них станет ещё выше. Я уверен в успехе продаж этого бренда. Свою нишу и на иркутском, и на российском рынке он займёт уверенно.

А как вы в целом оцениваете состояние авторынка Иркутска?

– 2022 год, безусловно, был шоковым для всей экономики, не только для авторынка. Но мы видим, что в 2023-м у людей вернулось желание покупать автомобили. И на появление новых марок – а мы в рамках холдинга открыли уже достаточно большое количество китайских брендов – потребители реагируют оптимистично и позитивно. Вообще, я уверен, что к 2025 году мы настолько привыкнем к китайским машинам, что перестанем вспоминать времена, когда их не было.

Но в плане насыщенности рынка продуктом, конечно, дефицит есть. Например, если посчитать количество автомобильных марок, которые продавались до 2022 года и продаются сейчас, то мы увидим, что полного замещения не произошло. Несмотря на то, что нам кажется, будто китайских брендов уже очень много, ушедших европейских, корейских и японских было больше. То же самое касается и количества продаваемых автомобилей. Японские, корейские бренды продавали огромное количество машин, сейчас этого предложения на рынке нет, а спрос сохранился.

Фото А. Федорова

Ваш прогноз – восстановится рынок? И когда?

– Для российского рынка индикатором является миллион проданных автомобилей в год. И хотя аналитики дают разные прогнозы, я думаю, что уже в текущем году рынок восстановится. Во всяком случае, динамика достаточно высокая.

Другой подход к ремонтному производству

Автодилеры сейчас делают упор на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Как вы развиваете это направление? Или у вас оно всегда было на очень высоком уровне и собственно, всё идёт как прежде?

– Мы всегда этим занимались и наше достижение, что за последние два года не прерывали и не сокращали производство. Сейчас работы у нас даже больше, чем до февраля прошлого года, так как мы по-другому сформулировали подход к своим задачам и клиентам. Раньше, например, в кузовном производстве основной фокус был на страховые случаи, то сейчас выросла доля не страховых ремонтов, и мы стремимся к тому, чтобы она была больше половины от общего объёма. Мы делаем кузовной ремонт любого автомобиля, ограничений по маркам у нас нет, и людей, которые выбрали наш кузовной центр и осознанно приехали сюда со своими деньгами, должно быть как можно больше.

Вторая задача, которую мы ставили, расширить ассортимент предлагаемых услуг. С этой целью, в частности, приобрели оборудование для порошковой окраски колёсных дисков и освоили технологию их полного восстановления до заводского состояния.

То же самое касается и услуг нашего цеха по восстановлению турбин. Если раньше турбины стоили гораздо дешевле и их ремонт сводился к замене старых на новые, то сейчас цена некоторых турбин – сотни тысяч рублей. Поэтому запустив цех, специализирующийся на восстановительном ремонте любых турбокомпрессоров с любого двигателя, мы предоставили автовладельцам альтернативную возможность. При этом планируем расширять подобные услуги дальше и освоить восстановительный ремонт других агрегатов, в частности, рулевых реек. Сейчас люди стали более осознанно ухаживать за техникой, чтобы продлить срок её эксплуатации, и такие услуги начинают пользоваться большим спросом. И мы стремимся к тому, чтобы полностью покрыть все потребности владельцев автомобилей любых марок, сделать так, чтобы все свои вопросы они могли решить в нашем центре на высоком качественном уровне.

Сохраняется ли в вашем центре гарантийное обслуживание?

– Решая вопросы с логистикой автомобилей, мы оперативно решали и вопросы с логистикой запчастей, чтобы машины наших клиентов не стояли из-за отсутствия каких-то даже малозначительных деталей. Мы закрыли этот вопрос, организовав поставки запчастей через Монголию и Китай.

Если говорить про гарантию Land Rover, то производитель в формате приостановки продаж другие свои обязательства не приостанавливал. То есть все гарантийные ремонты оплачивал, хотя запчасти не поставлял. Но мы предоставляли все документы о происхождении запчастей, их стоимости, и в рамках обычной процедуры всё оплачивалось и оплачивается до сих пор.

А у автомобилей, которые вы продаёте сейчас, есть гарантия?

– К сожалению, все автомобили, ввезённые по параллельному импорту, заводской гарантии не имеют. Но сейчас получила развитие другая история: некоторые страховые компании начали продавать страховой продукт, который полностью замещает заводскую гарантию. То есть потребитель вместе с автомобилем покупает полис страховой компании, стоимость которого равна приблизительно 1% от стоимости автомобиля. Срок действия полиса рассчитан на два года.

Да, коммуникация со страховой компанией сложнее, чем с импортёром. Но это наши сложности, как дилера. Для покупателя автомобиля ничего не меняется. На мой взгляд, это очень хорошая альтернатива, отвечающая запросам людей, которые привыкли ездить на новых машинах и пользоваться гарантией. Нет проблем и с цифровым сопровождением наших автомобилей.

Основное преимущество – надёжность компании

Какие ещё преимущества, кроме уже перечисленных, есть у ваших клиентов?

– Основное преимущество наших клиентов, по моему мнению, это надёжность нашей компании, репутация, которую мы нарабатывали 15 лет, стабильность нашего коллектива. Когда клиент заказывает машину премиум-класса, которую сейчас надо ждать несколько месяцев, ему морально тяжело отдавать большую сумму денег незнакомым людям, которых он видит первый раз. А мы отвечаем за качество своей работы, нашу компанию знают, мы много лет на рынке и планируем работать ещё дольше.

Много лет в ЛЦ-Иркутск и в других центрах нашего холдинга мы выстраивали персонализированный сервис, когда с клиентом работает один продавец и один мастер-приёмщик в сервисе. И это очень дорогого стоит, потому что для каждого человека принципиально важно ходить к одним и тем же специалистам в банке, медучреждении, в парикмахерской. Индивидуальный подход в обслуживании автомобиля, к которому многие из нас относятся трепетно, тоже очень важен.

Высокое качество обслуживания обеспечивают люди, а дефицит кадров сейчас переживают практически все отрасли экономики. Как решаете эту проблему? Или у вас её нет?

– В текущей ситуации проблемы с кадрами есть у всех. С одной стороны – демографическая яма, плюс геополитические события, с другой – у нынешней молодёжи в принципе меняется отношение к работе. Если раньше старались работать системно, стремились строить карьеру, то сейчас молодые люди спокойно увольняются просто потому, что хотят отдохнуть полгода. И относиться к этому нужно, как к норме жизни. Но при этом мы понимаем, что для всех сотрудников важны три принципиальные позиции: уровень оплаты труда, условия работы, комфортность коллектива. Придерживаясь этих принципов, нам удаётся сохранять профессиональную команду – за последнее время у нас не было ни одной волны сокращений. Мы только растём.

Евгений, коротко вы уже говорили о направлениях деятельности ЛЦ-Иркутск, которые намерены развивать дальше. А если конкретизировать, какие проекты планируете реализовать в 2024 году?

– Наша основная задача как ЛЦ-Иркутск – это реконструкция здания и открытие полноформатного шоу-рума бренда TANK. Мы сейчас находимся в стадии его проектирования. Открытие центра TANK будет большим событием для автомобильного сообщества Иркутска и станет новой вехой в развитии нашей компании.

Мы сохраняем шоу-рум Land Rover и продолжим продавать этот бренд, так как наши клиенты любят и хотят ездить на этих автомобилях.

Если говорить в целом о всей группе компаний «Первая автоколонна», мы продолжим развивать историю с не брендовыми направлениями бизнеса. Это турбоцех, из которого мы хотим сделать полновесное предприятие по восстановлению агрегатов любых автомобилей, продолжим развивать кузовной цех, так как планируем занять большую долю рынка. У нас в работе несколько проектов по поставкам и дистрибуции запчастей и шин в Иркутске и, возможно, в целом в России. Кроме этого – реконструировать и запустить дилерские центры Haval, Omoda и дать возможность клиентам переходить из шоу-рума одного бренда в другой, так как это очень удобно.

Мы уверены, что компания будет расти и в ближайшее время сможет занять 50% рынка по продажам новых автомобилей в Иркутске, то есть каждый вторая машина будет продана ГК «Первая автоколонна».

Фото А. Федорова

Наталия Горбань

КСТАТИ

Как рассказал Евгений Белый, в холдинге хорошо развита система трейд-ина. Все выкупаемые автомобили разделены на два дивизиона: премиальный и масс-маркет. Для масс-маркета создана компания «Yes Auto», а для сегмента премиальных автомобилей – «Легенда Моторс».

– Доля трейд-ина у нас высокая, кроме этого большое количество автомобилей выкупается напрямую. Наша задача – сделать удобные условия для покупки всех автомобилей на территории нашего холдинга: как новых, так и с пробегом, – пояснил Евгений. – Сейчас в продаже в «Легенде Моторс» и «Yes Auto» находится более трёхсот автомобилей с пробегом. Это одна из крупнейших площадок не только Иркутска, а, наверное, даже в Сибири.

Иркутск, ул. Ширямова, 32/5

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