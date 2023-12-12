«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве

Зачем вы занимаетесь бизнесом? Зачем работаете 24/7? Чтобы заработать много денег? А зачем вам деньги? Вопрос «зачем?» – ключевой, по мнению Евгения Гаврилина, владельца digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter. Спикер Альфа Конфы рассказал иркутским предпринимателям свою историю. Почему миллионы не приносят счастья и как коллективные эгрегоры порой заставляют нас бежать за чужими целями?

Альфа Конфа, Евгений Гаврилин. Фото: Андрей Фёдоров

Состояние определяет результат

– Это работает и в бизнесе, и в жизни. Из какого состояния вы принимаете решение – такой результат вы и получаете. Любая компания – это сумма неврозов ее руководителя. Если бизнес рассматривать, как большую систему или как человека, то всё начинается с головы, и работать нужно именно со своим мышлением, мышлением предпринимателя.

Зачем нам это?

– Я занимаюсь бизнесом 24/7 последние 17 лет. Несмотря на то, что я стартапер, я прекрасно знаю, что такое операционка, какой предпринимательский климат у нас в стране, какие проблемы проживают предприниматели, в каком состоянии они сейчас находятся. Отсутствие инвестиций, клиентов, токсичная конкуренция, невозможность найти сотрудников, нехватка оборотных средств…

Вопрос – зачем мы занимаемся бизнесом? Ведь гораздо проще прийти на работу в десять утра, уйти в семь вечера и не нести никакой ответственности. Я знаю огромное количество топ-менеджеров, которые получают зарплату намного больше, чем ежегодный доход предпринимателей. Почему же мы рискуем? Что нас мотивирует?

Альфа Конфа, Евгений Гаврилин. Фото: Андрей Фёдоров

У меня не было денег, и я был счастлив

– Несколько лет назад у меня были непростые времена в бизнесе. Когда теряешь компанию стоимостью 180 млн долларов, руки опускаются. Депрессия, паника, мир рушится. Напряги с налоговой, непонятно, что происходит с инвестициями, твои стартапы сыплются.

И ты думаешь: «Я парень из Саранска. Когда-то мне было 17 лет, и я праздновал с девушкой в подъезде 8 марта. У нас была бутылка водки, бутылка «Буратино», батон и майонез. У меня не было богатства, но я был счастлив. А теперь мне 35, у меня такое количество денег – и такое количество проблем». Возникает вопрос: зачем этот бизнес, эти деньги, если то, к чему ты пришел, ты не вывозишь? Лишний вес, болезни, из-под одеяла высовываться не хочется. Зачем всё это? Как я оказался в этой точке?

Ошибок нет, есть опыт

– «Ты все делаешь не так. Продолжай!» – со сцены звучит красиво. Но ведь можно так «допродолжаться», что лишишься денег, свободы, репутации. В 35 лет я совершил самую большую финансовую ошибку в своей жизни. Но я это понимаю в 41, когда у меня всё в порядке с финансовой грамотностью. Вопрос – тот Женя, в 35, мог поступить по-другому? Не думаю. Я искренне хотел лучше для себя и, исходя из своего уровня осознанности, знаний и понимания, что такое бизнес, я принял такое решение.

А что если заменить слово «ошибка»? Поменять интерпретацию? Сапиенсы способны придумать то, чего не существует, и поверить в это. С обезьяной нельзя договориться: «Дай мне банан, а в следующей жизни у тебя будет десять бананов». С человеком можно. Мы способны придумывать будущее, ровно так же, как помнить прошлое. На самом деле, прошлого уже нет. Ошибок не существует, всё есть опыт.

Но если это правило игры примет общество, тогда понятие «репутация» не будет существовать, люди начнут поступать более развязно, начнется хаос. Потому есть закон. Нарушаешь – сядешь в тюрьму. И тебе приходится маневрировать между тем, что эффективно в социуме, что принял социум как интерпретацию, и тем, что ты осознаёшь сам. Почему я так глубоко копаю все эти интерпретации? Потому что мы, предприниматели, много чего себе придумали – и сами из-за этого страдаем.

Альфа Конфа, Евгений Гаврилин. Фото: Андрей Фёдоров

Главное – счастье и любовь

– Самый счастливый момент лично в моей жизни – он здесь и сейчас. Будущее еще не наступило, прошлого уже нет. Почему же здесь и сейчас я страдаю от того, чего нет, исходя из страхов, раздумий? Почему придаю важность тому, что не является важным для меня, но в социуме так принято? Так работают коллективные эгрегоры. Много денег – это круто? Я считаю, что много денег – это плохо. Денег должно быть достаточно. У меня было очень много денег. Я не вывез.

Отвечая на вопрос «Зачем?», я обнаружил свою интерпретацию: всё, что я делаю, всё, ради чего я это делаю, – это счастье и любовь. Это всё, что имеет смысл. Зачем любовь? Чтобы быть счастливым. А зачем быть счастливым? Чтобы любить. Круг замкнулся. Когда я перекладываю это на бизнес, то думаю: чем я занимаюсь? С какими людьми я работаю? Если я не испытываю чувства любви, счастья, радости, если у меня нет мурашек от партнёров, сотрудников, я больше не вхожу в эту историю. Я каждый вечер вычеркиваю прожитый день в календаре и оцениваю, как я его провёл. Не в погоне ли за тем, что мне, возможно, навязали?

Сходить с ума нужно. В сторону сердца

– Когда мне говорят: «Ты сошёл с ума», я не спорю. Сходить с ума нужно – только в сторону сердца. Только интуиция, только сердце. Вот эта синхронизация должна произойти. Когда ты строишь бизнес из состояния любви, служения, радости отдавания, как ты сможешь создавать кальяны или очередной фастфуд, который приведет людей к ожирению?

Это ведь вопрос выбора – ты на чей стране? Я за то, чтобы определиться – на шпагате долго не просидишь – и на сто процентов проживать это. Когда ты в состоянии любви, радости что-то создаешь, за будущее планеты можно спать спокойно: в этом нет обмана, зависти, токсичности, недобросовестной конкуренции, обиды.

Альфа Конфа, Евгений Гаврилин. Фото: Андрей Фёдоров

Счастье – это выбор

– Выбирайте то, чего по-настоящему хотите, то, в чём заключается ваше предназначение. Практика показывает: если вы отклоняетесь от своего пути, Вселенная сгенерит события, которые вас будут не устраивать, еще и еще – а потом будет точка бифуркации, точка невозврата. И хорошо, если возьмут деньгами.

Вы всё равно вернетесь к тому, что любите. Вы для этого созданы. И это самое крутое топливо, на котором в долгую можно проехать, потому что в бизнесе, предпринимательстве ты ежедневно принимаешь какие-то решения, берёшь на себя ответственность, делаешь выбор. Занимаясь нелюбимым делом, можно продержаться какое-то время ради денег. Но – недолго.

Счастье – это выбор. Если мы будем зависеть от того, что есть вовне, у нас просто не будет счастливой жизни. Во что мы верим – то и работает. Верить в предпринимательстве можно только в себя.