«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса

«Язык тела может вас подвести, а может – стать вашим другом, союзником и помогать в деловой коммуникации и личной жизни», – убежден эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев. На Альфа Конфе в Иркутске он рассказал предпринимателям, как язык тела помогает добиваться успеха.

Главное – опора

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

По словам Михаила Дементьева, лишь 7% в потоке информации, в коммуникативном акте между людьми приходится на слова. 93% информационного потока составляет то, что мы считываем с тела: силуэта, позы, мимики, жестикуляции. Именно поэтому так важен кинетический интеллект: он позволяет не только понимать, кто перед вами, чего он хочет, но и регулировать свое собственное поведение и состояние, свое телесное проявление.

«Самый главный элемент – опора. Чем меньше опоры у человека, чем он менее стабилен, тем меньше он транслирует ощущения уверенности, устойчивости. Если я шатаюсь, меня легко столкнуть, прожать в переговорах: «А дайте нам ещё скидочку», «А привезите груз пораньше», «А дайте нам ещё каких-нибудь подарочков»… Как только я позволяю себе занять достаточно пространства, что-то меняется. Главное - не заиграться. Если я начну доминировать над вами, вам это вряд ли понравится».

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

Интуиция живет в теле

Тело очень связано с психикой и наоборот, убежден Михаил. Мозг влияет на то, как мы проявляемся через тело, как перемещаемся, с какой скоростью, сколько пространства занимаем, есть ли у нас зажимы. «Чего я достоин, кого я боюсь, чего я хочу – всё это – и особенно интуиция – живет в теле. Самое главное – понять, где именно, и услышать, как в определенный момент она начнет буквально нашептывать вам: «Не ходи туда, не делай так, не начинай это партнёрство».

Можно строить схемы и графики, создавать сравнительные таблицы, оценивать критерии и приходить к логически обоснованным решениям – но почему-то не принимать их. «Это и есть чуйка, интуиция. Когда я работал в крупной компании электронной и бытовой техники, говорили, что корейцы принимают решение животом. В русском языке есть выражение: «Попой чувствую». Научиться слушать свою попу – бесценно, потому что она как никто заинтересована в вашем успехе».

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

А как мне вообще?

Kinesio (лат.) – «движение», intellectus – «понимание». Кинетический интеллект – это умение понимать движения, позы, силуэты, мимику других людей, а самое важное – управлять своими телесными проявлениями, формировать те впечатления, которые вам нужны в моменте: располагать к себе, создавать атмосферу доверия и уважения, быть авторитетным и уважаемым экспертом.

«Кто вы, как вы проявляетесь через тело – это и есть основа любых взаимоотношений: и личных, и деловых. Раз вы предприниматели, вы должны понимать: чем качественнее вы коммуницируете, чем качественнее сонастраиваетесь со своим собеседником, тем в итоге больше зарабатываете, тем более эффективное партнерство выстраиваете. Слушайте своё тело и понимайте, что оно вам советует».

Чтобы быть на связи со своим телом, Михаил рекомендовал завести 10 рандомных будильников в течение дня и задавать себе простой вопрос: «А как мне вообще? Можно ли что-то сделать, чтобы стало более комфортно?» Сидишь в неудобной позе – смени ее. Недостаточно воздуха, душно – открой форточку, включи кондиционер, затекли ноги – пройдись. «Когда я лично работаю с людьми, я часто вижу, что они воспринимают свое тело просто как транспорт. А это – эффективнейший инструмент».

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

Ресурс – в теле

Михаил провел пару экспериментов прямо в зале. Например, попросил всех участников принять максимально неудобную позу, скрючиться, вспомнить неприятные эпизоды из жизни – связанные со страхом, стыдом, позором. «Я хотел, чтобы вы ощутили дефицитность: дефицитность кровотока, дефицитность дыхания, невозможность сдвинуться с места. Но предприниматели – люди, которые видят возможность и идут вперёд. Для этого нужен ресурс. И ресурс огромный – в вашем теле».

Михаил предложил занять позу победителей – открытую, уверенную – и снова вспомнить о плохом. Ничего не вышло: «Невозможно психике думать о чем-то негативном, когда наше тело открыто. Поэтому важно наладить соединённость со своим телом, почувствовать его, сделать своим другом, советником, усилителем смыслов в коммуникации».

Эксперт посоветовал снимать себя на видео и анализировать поведение: с какой скоростью вы двигаетесь, куда направлен вектор вашего внимания, какие адаптеры вам свойственны: прижатые к ногам руки, почесывания, поправление волос и так далее. «Начните эти проявления у себя отслеживать и корректируйте их. Они реально мешают. Важно, чтобы вам в коммуникации было легко. Потому что если легко вам – то легко и с вами».

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров