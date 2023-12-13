Твой бизнес – твое будущее. Как иркутские школьники пробуют себя в роли предпринимателей

В Иркутской области Центр «Мой бизнес» организовал региональный чемпионат «Твой бизнес – твое будущее». Более 1500 подростков от 15 до 17 лет окунулись в настоящий мир бизнеса, где реальные управленческие навыки становятся ключом к успеху. Участие принимали школы и гимназии Иркутска, Свирска, Белореченска, Шелехова. Финальная игра между сборными командами состоится 15 декабря.

В основе чемпионата – деловая игра, созданная на реальных бизнес-кейсах и рассчитанная как на действующих, так и на будущих предпринимателей. Школьники делятся на команды, выполняют специальные задания, развивая предпринимательские навыки, придумывая идеи для развития бизнесов, делают презентации и даже зарабатывают игровые монеты. Для оценки победителей нет какого-то внешнего жюри, все максимально приближено к жизни – выигрывает самая предприимчивая команда.

«Подростки стали предпринимателями: выбрали бизнес-идеи и принимали решения по их развитию. Они научились взаимодействовать и договариваться о сотрудничестве внутри команды и с внешними партнерами-предпринимателями, – говорит директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. – Ребятам интересно быть предпринимателями и работать по-взрослому. Такой формат действительно развивает предпринимательское мышление. Они учатся выстраивать взаимоотношения, учатся объединяться и создавать совместные проекты. Ценность занятий со школьниками в том, что сегодня они школьники, а уже завтра они станут предпринимателями, которые будут развивать себя и свой бизнес на благо региона, в котором живут».

Инициатива по обучению школьников предпринимательству возникла после встречи Центра «Мой бизнес» с директорами школ Иркутской области, которые отметили, что дети нуждаются в развитии компетенций, креативного мышления и предпринимательских способностей.

По словам модератора проводимых в рамках чемпионата игр, бизнес-тренера Екатерины Косенко, в ходе игры нередко выявляется, что кто-то из подростков считает: бизнес – это всегда жестокая конкуренция, а обман и конфликты – единственные инструменты для достижения успеха. Однако после игр участники признаются, что по-новому начинают смотреть на предпринимательство. Школьники спрашивают, куда лучше пойти учиться, чтобы получить знания по открытию своего дела, и вообще впервые задумываются о том, чтобы в будущем стать бизнесменами.

Финальная игра между сборными командами школ станет замечательной возможностью для самых активных и амбициозных учеников 9-11 классов проявить свои предпринимательские способности и побороться за титул победителя.

Чемпионат организован центром поддержки и развития предпринимательства «Мой бизнес» Иркутской области в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Такие мероприятия планируется проводить ежегодно для стимулирования интереса к предпринимательству у подростков и молодежи, а также развития необходимых компетенций будущих предпринимателей.

Какой бизнес хотят развивать дети

Во время игр школьникам предлагают самим придумать, какую бизнес-идею они хотят развивать в Иркутской области. Есть ограничения: нельзя брать продажу алкоголя, табака и запрещенных веществ. За время чемпионата проведено порядка 20 игр, проработано около 100 разных бизнес-идей. Чаще всего дети выбирали для разработки такие бизнесы: