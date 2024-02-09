«Важно, чтобы бизнес развивался». Как господдержка помогает региональным компаниям расти

2023 год был успешным для малого и среднего бизнеса в регионе. Цифры говорят сами за себя: число субъектов МСП выросло на 3,3%, а самозанятых – на 54%! За счет чего удалось достичь таких показателей? Какие меры господдержки помогали предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на маркетплейсы и зарубежные рынки? Кому и как государство поможет в 2024 году? На эти и другие вопросы ведущим региональным СМИ ответили первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников и директор регионального Фонда поддержки и развития предпринимательства Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Газета Дело записала основные тезисы.

От количества к качеству

Более 88 тысяч субъектов МСП было зарегистрировано в Иркутской области на 1 января 2024 года (в 2023-м эта цифра была меньше почти на три тысячи). Выросла и численность занятых в бизнесе работников: сейчас она составляет более 360 тысяч человек, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Ежемесячно в среднем на 3% растёт в регионе и количество самозанятых, сейчас их более

123 тысяч.

Руслан Ситников:

– Мы выполнили задачи Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», поставленные на 2023 год, и сейчас наша основная цель – как на федеральном, так и на региональном уровнях – перейти от количественных показателей к качественным: увеличению объёма выручки субъектов МСП, росту налоговых отчислений, созданию новых рабочих мест, развитию межрегионального сотрудничества и появлению новых экспортёров.

Правительство РФ поставило перед нами задачу повысить узнаваемость институтов поддержки бизнеса. В 2020 году, по результатам опросов предпринимателей, она составляла примерно 10-20%, сейчас – 45%, а через два года этот показатель должен достигнуть 84%.

Кроме этого, для повышения эффективности деятельности институтов господдержки мы создали единое окно для предпринимателей и тех, кто только планирует начать своё дело, – Центр «Мой бизнес». Это позволяет комплексно и качественно подойти к решению многих проблем МСП.

Институты поддержки идут «в народ»

Качественная трансформация регионального бизнеса невозможна без работы с субъектами МСП на территории всей Иркутской области. Очень важно вовлекать в деятельность институтов поддержки предпринимателей не только из Иркутска, Иркутского района, Братска и Ангарска, но и из других муниципальных образований.

Руслан Ситников:

– Мы не ждём, когда предприниматели придут к нам, мы сами их ищем. Для решения этой задачи разработан ряд мероприятий, в том числе, так называемый «экспортный десант», созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева. Команда десанта системно выезжает в различные МО, чтобы освещать и популяризировать работу институтов поддержки бизнеса, механизмы Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и вовлекать в процесс представителей МСП в территориях.

Диляра Окладникова:

– Важно, чтобы бизнес развивался во всей Иркутской области и меры поддержки тоже были доступны везде. Поэтому не менее 50% всех наших услуг оказываются за пределами регионального центра. Для этого мы заключили соглашение с консалтинговыми компаниями внутри муниципалитетов, и у нас есть представители в Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Нижнеудинске, которые рассказывают о возможностях и оказывают меры поддержки местным предпринимателям.

Кроме этого, мы много внимания уделяем обучению предпринимателей, проводим мероприятия не только в Иркутске, но и в отдалённых территориях. Причём, в зависимости от «характера» муниципалитетов, обучение организуем по разным направлениям. Так, основы маркетинга по программе «Азбука предпринимательства» проходят везде, а развитие туризма – там, где это сейчас наиболее актуально, например, в Братском районе. Кроме этого, буквально по любому вопросу можно получить консультации в Центре «Мой бизнес» по ВКС.

Руслан Ситников:

– Результат этой работы говорит сам за себя: если за весь период с 2020 года в Центр «Мой бизнес» поступило 72 тысячи обращений, то только за 2023-й их было 40 тысяч, при этом 12 тысяч предпринимателей и самозанятых граждан получили поддержку в разных формах.

Гарантийная поддержка: от торговли – к производству

Одна из основных услуг Центра – гарантийная поддержка предпринимателей, а также самозанятых граждан, которым для получения кредита не хватает своего имущества в качестве залога. Этот вид поддержки показывает устойчивый рост.

Руслан Ситников:

– Если в 2020 году её получили 124 участника рынка, на общую сумму более 900 миллионов рублей, что позволило привлечь в развитие бизнеса 2,3 миллиарда рублей, то в 2023-м уже более 300 предпринимателей получили гарантийных поручительств на 1,96 миллиарда рублей. Благодаря этому, они дополнительно привлекли около 5 миллиардов рублей. Разумеется, это позитивно сказывается на масштабировании и развитии бизнесов в целом. Всего же за весь период оказания гарантийной поддержки Центром «Мой бизнес» поддержано 1889 предпринимателей, выдано 10,7 млрд руб. поручительств, позволивших привлечь кредитных средств на 26,7 млрд руб.

Одним из трендов последних трёх лет является переориентация портфеля поддержки от торгового сектора в сектор реальной экономики – 75% выданных кредитов с участием поручительства Центра получили предприниматели, занятые в строительстве, обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве, сфере здравоохранения и социальных услуг, а также транспортировки и хранения, профессиональной и научно-технической деятельности, лесного хозяйства, гостинично-ресторанного бизнеса.

Диляра Окладникова:

– Усиление гарантийной деятельности Центра становится очень важной задачей, особенно учитывая ситуацию, сложившуюся с ключевой ставкой. Она пока имеет тенденцию роста, что критично для бизнеса, потому что с учётом платёжеспособности и спроса очень влияет на его рентабельность. При этом наша задача заключается ещё и в том, чтобы подкрепить гарантийный механизм поддержки сервисами, которые может предоставить малым и средним предпринимателям только Центр «Мой бизнес».

К примеру, любой яркий, креативный проект, который начинается с нуля, должен иметь бизнес-план. И мы выработали уникальный на сегодняшний день механизм поддержки: помогаем написать бизнес-план для тех, кто только начинает действовать, перепрофилирует свою деятельность или открывает новое направление, и уже после этого заходим в льготную программу Фонда микрокредитования или Фонда развития промышленности и предоставляем гарантийную поддержку, взяв на себя риски.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес». Фото А.Федорова

Руслан Ситников:

– Отмечу также, что в отличие от федерального Фонда развития промышленности, который пересмотрел процентные ставки, на региональном уровне мы приняли решение их не увеличивать. У нас много производственных предприятий, и они достаточно активные: только в 2023 году мы выдали более двадцати льготных займов по Фонду развития промышленности. Для нас это беспрецедентно, потому что в прошлые периоды было всего 5-6 займов. Это связано как с геополитической обстановкой и появлением на рынке свободных ниш, так и с желанием малых и средних предпринимателей двигаться вперёд, активно участвовать в развитии экономики.

Из теневого бизнеса – в самозанятые

Основную долю обращений в «Мой бизнес» – более 30% – составляют вопросы по заключению социальных контрактов. Программа, цель которой – повышение доходов граждан, действует в стране три года, и по её реализации Иркутская область занимает лидирующие позиции в стране.

Руслан Ситников:

– В программе активно участвуют граждане, которые хотят открыть своё дело с нуля. Этому процессу во многом способствует и просветительская работа, которую мы ведём – ведь в случае каких-то чрезвычайных ситуаций предприниматели могут рассчитывать на поддержку государства, правительства Иркутской области.

Мы также отмечаем взрывной рост регистрации самозанятых, который связан в первую очередь со специальным налоговым режимом для таких граждан. Благодаря этой мере, выходят из серой зоны многие из тех, кто раньше оказывал услуги на дому в частном порядке. По нашим прогнозам, динамика должна была составить плюс 10% в год, а в итоге количество самозанятых ежемесячно растёт в среднем на 3% – сейчас их в регионе более 123 тысяч – и тенденции к снижению нет.

В этот процесс вовлечены даже школьники-подростки 14-17 лет. У нас есть тематическая игра «Твой бизнес – твоё будущее», которая охватила уже более 1600 старшеклассников: мы провели игру в десяти школах Иркутского района, и в каждой из них в потоке с девятого по одиннадцатый класс было три-пять самозанятых. Ребята очень перспективные, динамичные, важно их подхватить, помочь тем, у кого есть предпринимательский талант. Ведь именно они через 10 лет будут делать здесь бизнес, развивать экономику региона, и чем качественнее мы их подготовим, тем осознаннее они сделают выбор своего будущего.

Диляра Окладникова:

– В 2021 году в рамках социального контракта к нам обратилась женщина с проектом массажного салона. Она пришла на консультацию вместе с дочерью, которой тогда было 16 лет. Девушка училась в техникуме, шила, и у неё уже были свои модели свадебной одежды. Мы порекомендовали ей пройти вместе с мамой обучение по «Азбуке предпринимательства», кроме этого, она зарегистрировалась как самозанятая, и мы отправили её на международную выставку свадебной моды в Москву. Сейчас у неё своя коллекция, есть сайт, она активно развивается как предприниматель.

Так как основная масса социальных контрактов – это различные услуги, которые оказываются внутри населённых пунктов, то мы стремимся помочь и предпринимателям, и самозанятым, и тем, кто только планирует открыть своё дело, найти точку для реализации своего потенциала не только внутри одного муниципалитета или даже Иркутской области. С нашей помощью они могут обучиться и выйти на маркетплейсы. В 2023 году почти 60 предпринимателей прошли нашу школу «Маркетплейс», а потом в течение трёх месяцев мы сопровождали их на этих площадках. В итоге выручка наших «подопечных» увеличилась в среднем более чем на 48%, что говорит о востребованности и конкурентоспособности их продукции на российском рынке.

Чтобы повысить этот эффект, мы сделали большой акцент на создании сайтов, потому что это некий «паспорт», по которому предпринимателя, предприятие можно найти в интернете. Как показала практика, маркетплейсы, соцсети – это инструменты, которые могут перестать работать одним днём, а сайт – это уже другая история. Поэтому ещё одна наша задача на этот год – помочь предпринимателям выйти в цифровое поле и создать свой профиль внутри интернет-пространства: узнаваемый, понятный, конкурентный.

«Выращивать» экспортёров – задача государственная

Особое внимание в Иркутской области уделяется развитию экспорта. В 2023 году при содействии Центра «Мой бизнес» малые и средние предприниматели заключили более 50 экспортных контрактов.

Руслан Ситников:

– Приоритетные направления бизнеса для экспорта продукции обозначены правительством нашей страны: это производственный, транспортный и туристический секторы, сфера услуг. И если раньше наш целевой показатель составлял 4-5 новых экспортеров в год, то сейчас – 23. При этом перед нами стоит задача увеличивать долю малого и среднего бизнеса именно в несырьевом и неэнергетическом экспорте нашей продукции. Среди товаров, востребованных за рубежом, можно назвать строительные материалы, инженерные решения и туристические продукты, а также косметическую и пищевую продукцию, БАДы.

Мы помогаем предпринимателям в поиске клиентов на зарубежных рынках. За такой услугой к нам обратились 30 субъектов МСП. Кроме этого, 22 компании получили услугу по сопровождению экспортного контракта, а более 300 начинающих и опытных компаний-экспортёров приняли участие в обучающих программах. 54 компании посетили 16 международных выставочно-ярмарочных мероприятий.

В этом году наши предприниматели при поддержке Центра «Мой бизнес» вышли на рынки почти двадцати стран, в том числе Монголии, Китая, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и даже Португалии. В планах – выход на рынки ЮАР, Мьянмы, Южной Кореи, Туркменистана.

Диляра Окладникова:

– Основная задача на 2024 год – «выращивать» экспортёров. Для этого в рамках действующего кредитно-

гарантийного сотрудничества Центр «Мой бизнес» совместно со Сбербанком выстроил скоринговый механизм анализа кредитного портфеля предприятий, имеющих потенциал выхода на экспорт. Этот механизм был успешно апробирован в 2023 году: мы проанализировали 344 предприятия, которые реализовывали свою продукцию только в регионе или в России и не являлись экспортёрами. По результатам проведенного скоринга 153 компании были рассмотрены на предмет оказания им услуг для выхода на экспорт и кредитно-гарантийных мер. Кстати, к этой программе готовы подключиться все банки, которые кредитуют субъекты МСП и с которыми сотрудничает Центр «Мой бизнес».

Экосреда для креативных индустрий

Важным направлением на 2024 год остаётся и развитие в Иркутской области креативных индустрий. Соблюсти баланс между творчеством и цифрами – та задача, которую региональные институты поддержки бизнеса помогают решать предпринимателям этой сферы.

Руслан Ситников:

– Креативные индустрии – это архитектура, предметный дизайн, информационные технологии, связанные с написанием компьютерных игр, веб-дизайном, библиотеки, музеи, модная индустрия – те отрасли, где можно реализовать свой творческий потенциал.

К сожалению, наличие таланта не является залогом успеха в бизнесе, и наша задача – помочь предпринимателям ресурсами, которыми они в этой сфере ограничены: маркетинговыми, инфраструктурными, бухгалтерскими и другими. Выстроить экосреду для таких субъектов МСП и самозанятых. Так, в 2023 году было организовано около 20 мероприятий, в которых приняли участие более 600 ремесленников, мастеров-дизайнеров, представителей других креативных индустрий.

Кроме этого, мы создали первый интернет-каталог мастеров и ремесленников Иркутской области. На сайте https://handmade38.ru/ представлено более 400 работ: красивые украшения, декоративные предметы, игрушки, сувениры, подарки. Любой товар можно купить напрямую у производителей или заказать по своим требованиям. Сайт представлен, в том числе, и на стенде Иркутской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Диляра Окладникова:

– История креативных индустрий набирает обороты. Центр «Мой бизнес» впервые организовал несколько ярких масштабных мероприятий, идеи проведения которых стали ответом на потребности целевой аудитории. Например, знаковым событием стал первый форум креативных индустрий, который собрал около 1000 участников. На его площадке федеральные и локальные спикеры по направлениям: мода и дизайн, реклама и маркетинг, предметный дизайн и архитектура, гастрономия, музыка, организация мероприятий, медиа, туризм, IT – рассказали о перспективах развития креативных пространств в регионе, поделились опытом развития брендов в России и за её пределами. Событие было интересно как собственникам бизнеса, так и молодым креаторам, стартаперам, студентам, а также всем, кто заинтересован в развитии креативного сектора.

Сейчас очень много мер поддержки направлено на «легализацию» внутреннего мира человека, чтобы он не только работал на промышленных производствах, где процессы автоматизации и роботизации высвобождают людей, но и мог проявить свою уникальность, креатив и за счёт этого был востребованным, получал доход. Любой бизнес важен, наша задача – помочь раскрыть потенциал каждого.

Наталия Горбань

«Сотрудничать с Центром «Мой бизнес» удобно и просто»

Компания «Марлин+» занимается выпуском замороженных хлебобулочных полуфабрикатов: слоек, круассанов, разнообразных дрожжевых изделий. При поддержке Центра «Мой бизнес» в 2022 году участвовала в специализированной международной выставке, а также в экспортной программе с выходом на рынки Монголии и стран СНГ.

Как отметил директор и учредитель компании «Марлин+» Алексей Татаринов, сотрудничать с Центром «Мой бизнес» очень удобно и просто, потому что «когда туда приходишь, тебе сразу всё по полочкам раскладывают».

– Наша компания работает достаточно давно, у нас накоплен хороший опыт, но, когда мы задумались об экспорте, сразу обратились в Центр «Мой бизнес», чтобы вместе составить план действий. Перспективы сотрудничества есть, и достаточно хорошие, потому что у нас высокое качество продукции, и наши клиенты это ценят. Но мы хотим открыть для себя новые рынки, новых клиентов, а возможность представлять наш регион и страну за рубежом показалась нам достаточно амбициозной целью. Поэтому реализовать её надо так, чтобы не ударить в грязь лицом.

Диляра Окладникова:

– Как показала практика, востребованность наших кондитерских и хлебобулочных изделий за рубежом и в странах СНГ очень высокая. Тем не менее, рынки сбыта надо искать. Кроме этого, надо анализировать, какая продукция привлекает зарубежных клиентов и поставщиков, какая дополнительная сертификация нужна в той или иной стране и даже какая цветовая гамма востребована в продуктах питания, потому что это другая культура, под нее надо подстраиваться.

Руслан Ситников:

– Наша задача – помочь малым и средним предпринимателям добиться стабильности поставок, чтобы они могли системно заключать экспортные контракты и быть успешными. Так, у производителей продуктов питания сейчас появилась новая мера поддержки от Фонда развития промышленности Иркутской области. В течение года мы анализировали их потребности и выяснили, что для таких компаний очень актуальны вопросы модернизации производства, замены оборудования, чтобы наращивать объёмы выпускаемой продукции. С помощью инструментов Фонда развития промышленности предприниматели могут получить займ на выгодных условиях и двигаться дальше, масштабировать свой бизнес. Мера поддержки оказалась очень востребованной, запросы на неё уже пошли, поэтому вместе с министерством сельского хозяйства Иркутской области мы сейчас прорабатываем дополнительные источники финансирования.

Дело в «упаковке»

Второй год на базе Центра «Мой бизнес» работает региональный маркетинговый центр, который помогает предпринимателям «упаковывать» продукт, брендировать его, позиционировать и рекламировать, поскольку основная цель любого бизнеса – продажи. По итогам 2023 года такую поддержку получили порядка 500 предпринимателей и около 200 самозанятых. «Мой бизнес» активно помогает разрабатывать дизайн и бренды для продукции предпринимателей, и многие из них уже присутствуют на локальном и межрегиональном рынках.